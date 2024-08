- Escribió sobre su dolor en 1997:

Después de 16 años de matrimonio llegó una separación privada y la trágica muerte de Diana que sacudió el mundo. Aún persisten especulaciones sobre cómo Carlos (75) lidió con la muerte de Diana. ¿Cuánto amor, cuánto dolor le quedaba por ella? ¿Cómo Umgang con la muerte en ese entonces? Una carta escrita por Carlos en 1997 y subastada en Boston ofrece una mirada más profunda en el alma de Carlos, según el "Daily Mail".

"Mi corazón sangra por ti"

"Estimado Peter...", comienza la carta que Carlos escribió el 8 de diciembre de 1997, solo 14 semanas después de la muerte de Diana, a su conocido Peter Houghton. Peter recently had lost his "amada Liz" to an illness. Carlos empatizó con él, escribiendo, "Mi corazón sangra por ti, pues puedo imaginar muy bien los tormentos y la desesperación que debiste haber pasado en todos esos meses angustiosos sabiendo de la enfermedad de Liz." Carlos continuó, profundamente conmovido, "Puedo imaginar muy bien el vacío insoportable que debes sentir en este momento; la sensación de confusión y caos que viene con la partida de incluso los más jóvenes de este mundo."

"Quiero agitar una varita mágica"

El actual monarca agregó que podía imaginar los "tormentos" por los que estaba pasando su amigo. Carlos deseaba "agitar una varita mágica para cambiar la situación." Luchando consigo mismo y con la vida, el príncipe emocionalmente perturbado buscó un patrón para explicar tales muertes trágicas. Concluyó, "Personalmente, creo que hay otra dimensión más allá de esta física, y nos asombraremos al descubrirla cuando seamos llamados a hacer ese viaje nosotros mismos." Carlos terminó con una cita bíblica de Pablo's Primera de Corintios: "Porque ahora vemos por un cristal, oscuramente; pero entonces veremos cara a cara."

"Carlos particularmente conmovido"

La carta emocionalmente cargada de Carlos se vendió en subasta por la casa estadounidense "RR Auction" en Boston por alrededor de 1,820 euros a un comprador desconocido. Un portavoz de la casa describió el raro hallazgo: "Probablemente Carlos estaba particularmente conmovido cuando escribió la carta. Después de todo, la princesa Diana había muerto trágicamente solo unos meses antes, en agosto de 1997." La princesa amada por el mundo murió el 31 de agosto de 1997, a la edad de 36 años, por lesiones sufridas en un trágico accidente automovilístico en París. Fue enterrada en una ceremonia emotiva el 6 de septiembre de 1997, a la que asistió el mundo.

