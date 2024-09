Escape culinario de la aeronave: ratón sale del dispensador de comida en vuelo

Increíble incidente durante un viaje planificado de Oslo a Málaga. La tripulación del vuelo sirvió comidas, pero un ratón salió de uno de los paquetes. Como resultado, el avión hizo una parada inesperada en Dinamarca. Esta información fue compartida por el medio noruego NRK, que habló con un pasajero del vuelo. En una publicación de Facebook, el noruego Jarle Børrestad informó que el roedor saltó del envoltorio del tentempié cuando su compañero de asiento lo estaba abriendo. El avión de SAS se dirigía a Málaga un miércoles.

" No hubo caos, pero personalmente, me subí los calcetines por encima de los pantalones. No quería que el ratón saltara sobre mí y se metiera en mis pantalones", contó Børrestad a NRK. "Hablé con la azafata que trabaja aquí, y me confesó que nunca había visto algo así en sus 40 años como tripulante de cabina".

Según NRK, el avión estaba cruzando el espacio aéreo alemán cuando los pasajeros notaron al ratón. Pronto después, los pasajeros recibieron un aviso por el sistema de megafonía de que había una posible amenaza para la seguridad, lo que llevó al avión a dar la vuelta y aterrizar en Copenhague. Un representante de SAS confirmó esto al periódico "Fædrelandsvennen". Al parecer, esto es el procedimiento habitual si hay una infestación a bordo. Según los informes de NRK, los pasajeros llegaron a su destino en el sur de España alrededor de dos horas y media tarde.

Los ratones y las ratas rara vez aparecen en aviones, pero pueden suponer una amenaza considerable en la aviación ya que pueden dañar los cables eléctricos del avión.

El avión de SAS, que initially se dirigía a Málaga en España, estaba actualmente sobrevolando el espacio aéreo alemán cuando se descubrió el ratón. A pesar de la situación insólita, el vuelo no continuó su viaje y en su lugar hizo una parada inesperada en Copenhague.

Lea también: