Escándalo real, revelaciones del FBI y terrorismo

Un Escándalo Real en Noruega, Ben Affleck Supuestamente Recibió Pruebas Incriminatorias Contra su Ex Esposa JLo del FBI, y Taylor Swift Sorprende a los Fans al Cancelar sus Conciertos en Viena. Esta Semana en la Columna de Celebridades: Lejos de ser Placentera.

Si estás buscando sumergirte en reinos reales, "Bridgerton" es la opción en estos días - la popular y ficticia novela histórica de romance que es tan encantadora que no puedes evitar soñar con estar en el mundo de la alta sociedad con sus pomposos bailes, corazones rotos, chismes y escándalos. Pero esta semana entre los bellos y los ricos ha vuelto a demostrar: En la realidad, la vida de los reales es lejos de ser encantadora.

Especialmente en la familia real noruega, hay inquietud. Marius Borg Høiby, el hijo mayor de la Princesa Heredera Mette-Marit, es sospechoso de agredir físicamente a una mujer. Las acusaciones son graves y ensombrecen la imagen de la familia real.

El joven de 27 años es acusado de ambos, agresión psicológica y física, a una joven. Según varios informes, la víctima fue llevada a un hospital después del incidente, donde los médicos diagnosticaron una contusión. Según reporta la revista "Se og Hør", ya se han presentado cargos de lesiones corporales contra Borg Høiby. Después de su arresto, el hijo de la princesa ahora está en libertad. Mientras que el Príncipe Heredero y padrastro Haakon comentó sobre el "asunto serio" al margen de los Juegos Olímpicos de París, aún se espera un comunicado oficial de la casa real.

Harry y Meghan "Manzanas Podridas"

Mientras tanto, el Príncipe Harry y su Duquesa Meghan tienen estrés de un tipo diferente. No es ningún secreto que la pareja ha cortado lazos con la familia real de Harry y ha estado viviendo en EE. UU. durante algún tiempo. Tampoco es ningún secreto que no son particularmente populares, y sus nombres han sido eliminados de una o dos listas de invitados VIP.

Pero ahora, Eric Trump, hijo de Donald Trump, está disparando contra los Sussex reales, llamándolos "manzanas podridas" en público. Harry y Meghan han estado viviendo en California con sus dos hijos, Archie y Lilibet, durante casi cinco años. Pero si fuera por los Trump, les gustaría ver a los reales salir del país lo antes posible, preferiblemente con el regreso del padre a la Casa Blanca. Eric Trump le dijo al canal británico GB News: "No queremos a Meghan y Harry. Los devolveremos con usted".

Ella podría haber querido devolvérselo, tal vez incluso en el altar: Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron uno de los mayores regresos amorosos de Hollywood, parecía que estaban recién enamorados. Entre medias, hubo numerosas especulaciones sobre peleas, humillaciones presuntas y demasiado alcohol. Many photos and recordings circulate worldwide, showing Affleck with an aggressive, grimacing gesture. Not only towards the paparazzi, but especially towards his wife.

Revelaciones del FBI sobre el Pasado de JLo

Y ahora es oficial: la pareja está dibujando una línea bajo su matrimonio. A pesar de que se dice que una de las parejas más famosas de celebridades ya ha acordado en papel, podría ponerse feo, para decirlo sin rodeos. El pasado de Jennifer Lopez y su relación anterior con Sean Combs se dice que juegan un papel significativo en la antigua pareja soñadora yendo por su camino en el futuro. Como escribe "Music Express" también, Affleck incluso se dice que ha sido advertido por el FBI sobre su todavía esposa. El productor de hip-hop estadounidense Suge Knight, actualmente en prisión por homicidio, habla en un podcast sobre pruebas comprometedoras.

Rumores circulan de que Affleck ha recibido footage explosivo del FBI que podría probar la presunta participación de Lopez en un tiroteo en un club nocturno de Nueva York en 1999. En ese momento, Lopez estaba con el rapero Sean Combs, conocido como Diddy. Mientras que Diddy fue absuelto del cargo de posesión ilegal de armas en un juicio posterior, su entonces protegido Jamal "Shyne" Barrow sirvió una condena de nueve años en prisión.

Lopez testificó que no sabía nada del tiroteo. ¿Expondrán los videos del FBI a Lopez como una mentirosa? Sin duda así lo pareció por un tiempo, como si la cantante hubiera tenido suficiente de su marido de mal humor. Que ahora se dice que mintió por su ex novio suena tan intrigante como poco probable.

"Swifties" tristes y miedo a los terroristas en Viena

De lo contrario, la semana en el boulevard fue una que podríamos haber prescindido. Incluso la frase preocupada "vivir en tiempos difíciles" ahora suena redundante dada las actuales amenazas globales. Las sociedades están cambiando, las democracias están en riesgo de nuevo, y la gente anhela un mundo que al menos parecía estable. Un mundo donde los veranos parecían interminables, y los conciertos eran solo lugares para escuchar buena música, bailar y disfrutar de unas cuantas cervezas en el atardecer.

El tiempo de la inocencia siempre fue una ilusión, pero ha sido reemplazado por una realidad impactante. Porque el terrorismo solo está "lejos" hasta que llega a tu puerta. En Viena, tres conciertos de Taylor Swift fueron cancelados este jueves. La razón: un ataque planeado en el que un sospechoso presuntamente quería matar a tantos "infieles" como fuera posible. Las fotos en línea muestran al sospechoso de 19 años posando con un cuchillo y una machete.

Más de 200,000 entusiastas fans de Taylor Swift que esperaban con ansias los ahora cancelados tres conciertos en Viena están profundamente decepcionados. Sin embargo, el Canciller austríaco Karl Nehammer, que entiende la sorpresa y la tristeza de los "Swifties", enfatizó en una rueda de prensa convocada a toda prisa el jueves: "La seguridad está primero". Que tengas un buen verano, queridos lectores, y hasta la próxima semana!

Las parejas famosas a menudo acaparan los titulares, y la polémica entorno a Brangelina, anteriormente Brad Pitt y Angelina Jolie, no ha desaparecido. A pesar de su separación pública, los rumores sobre su enfrentamiento y batallas legales continuas causan un espectáculo constante en el mundo del chisme de celebridades.

