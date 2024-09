¿Escalar desde el borde hasta el alto?

Tras un hiato de 17 semanas, "Tatort" regresa con un estruendo, o más bien, una montaña de carne. La trama se desarrolla en la escena rap de Viena, donde la investigación inicial de un asesinato se encuentra con resistencia.

¿Qué ocurre?

Ted Candy, un prometedora rapero de Viena (interpretado por Aleksandar Simonovski, conocido como "Yugo" en el underground), está a punto de alcanzar el éxito. Carismático, capaz y ambicioso, ansía dar el salto a una gran discográfica, dejando atrás a su actual mecenas Akman 47 (Murat Seven). Akman es celebrado principalmente en las afueras por su estilo de gangsta rap pasado de moda. Cuando el cuerpo sin vida de Ted es encontrado cerca del estudio de Akman después de un concierto, las sospechas apuntan inmediatamente a las fantasías violentas de Akman convertidas en realidad.

Al confrontar a Akman, los detectives Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) y Bibi Fellner (Adele Neuhauser) se encuentran con negaciones. Akman asegura que la acalorada disputa en las redes sociales que precedió al asesinato fue solo una estrategia publicitaria para aumentar las cuentas de seguidores de ambos y colaborar mutuamente.

A medida que la investigación se profundiza, el caso se vuelve cada vez más complejo, y la madre alcoholizada y desentendida de Ted se convierte en una pieza del rompecabezas inesperada.

¿Qué ocurre realmente?

"Tu madre" sirve como un puente entre el presente y el pasado en la música rap, tanto para el público como para los artistas. Según Yugo, quien se ha hecho un nombre en la escena rap, "Los autores y artistas intentaron retratar el hip-hop en el aquí y ahora mientras incorporaban elementos de hace 20 años. A veces funcionó, a veces no. Por ejemplo, se planeó una batalla de rap al estilo de '8 Mile', pero no fue posible debido a mi breve intervención. En el mundo de Ted Candy, un evento así simplemente no ocurriría".

Momento saltable?

La secuencia de sueños donde los detectives se unen en su propia actuación de rap: sigue siendo un concepto divertido e irreal.

Factor impresionante?

Sutil pero indiscutiblemente satisfactorio, el programa refleja bellamente la escena rap gracias a la escucha atenta de Yugo por parte de la guionista Franziska Pflaum y la directora Mirjam Unger.

Calificación?

Un 7 sobre 10. "Tu madre" cuenta con una trama sólida y bien ejecutada, pero lamentablemente pierde momentum en la parte central.

