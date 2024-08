Esa es la matemática detrás de la "selfie de victoria" olímpica.

Es un evento que los atletas recordarán de por vida: la ceremonia de medallas en los Juegos Olímpicos. En París, por primera vez, pueden tomarse una selfie en ese momento especial, pero no con su smartphone personal.

La sensación canadiense de natación Summer McIntosh ha viajado a París para brillar en la piscina. El 27 de julio, gana la plata en los 400m libres detrás de la australiana. El 29 de julio, la nadadora de 17 años nada hacia el oro en los 400m individual medley. El 1 de agosto, McIntosh es nuevamente la más rápida en la piscina en los 200m mariposa. Y finalmente, la canadiense gana su tercer oro olímpico en París el 2 de agosto en los 200m individual medley, convirtiéndose en la cuarta vez que sube al podio en la Arena de La Défense.

Después de que el anunciador del estadio presente a los dos miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) que presentarán las medallas, varios asistentes traen carteles enrollados de los Juegos Olímpicos y maletas Louis Vuitton que contienen las medallas. Luego, las medallas se entregan a los ganadores - finalmente, McIntosh recibe la medalla de oro y se entona el himno nacional canadiense. Pero la ceremonia de premiación aún no ha terminado.

En los Juegos anteriores, solo los representantes de los medios de comunicación acreditados estaban autorizados a fotografiar la ceremonia de premiación olímpica - desde una distancia. Pero en los Juegos de París, por primera vez, se permite a los atletas tomar selfies. Así que en esa noche de principios de agosto, una persona designada especialmente por el COI entrega un smartphone cuadrado y dorado a la tercera colocada en los 200m individual medley, Kaylee McKeown de Australia. Las tres nadadoras posan brevemente, sonríen y McKeown toma la foto.

instantánea del momento triunfal

La selfie conjunta de los ganadores de Norte y Sur de Corea se volvió viral. Se celebró como una rara muestra de unidad entre los dos países rivales. Pero es una parte obligatoria de la ceremonia de premiación. Si los ganadores hubieran rechazado las "selfies de victoria", probablemente habría sido un lapsus olímpico. Ahora, los atletas de Corea del Norte podrían enfrentar sanciones después de interactuar con los surcoreanos.

Según el COI, la "selfie de victoria" es una parte oficial de todas las ceremonias de premiación en los Juegos de París. Captura el momento triunfal en el podio, permitiendo a los ganadores compartir esta experiencia única. Al mismo tiempo, muestra un nuevo smartphone de Samsung, socio olímpico.

La "selfie de victoria" no se toma con un smartphone personal - se toma con la edición especial olímpica del smartphone plegable Samsung Galaxy Z Flip6. Se informa a los ganadores de medallas por el COI sobre cómo y cuándo se tomará la foto. Después de la ceremonia de premiación, las "selfies de victoria" se cargan primero en la plataforma Athlete365, donde los atletas pueden descargarlas y guardarlas.

Esto marca un cambio en las reglas anteriores del COI sobre el emplazamiento de productos. En los Juegos anteriores, a los atletas no se les permitía llevar objetos personales, incluido el smartphone privado, al lugar de la competencia y las ceremonias de premiación.

Un smartphone plegable en una carrera de oro?

Dos días antes de la ceremonia de apertura de los Juegos, Samsung lanzó el smartphone al mercado. El Galaxy Z Flip6 con 256 GB cuesta $1099,99, y el modelo de 512 GB cuesta $1219,99. Según "The Standard", citando a Samsung, las "selfies de victoria" han llevado a un aumento en las ventas del nuevo smartphone plegable.

Samsung UK lidera las ventas de la serie Galaxy Z en Europa, dice James Kitto, Vicepresidente y Jefe de Móvil en Samsung UK e Irlanda, "The Standard". Esta tendencia positiva continúa, dice Kitto, con el estándar de oro del smartphone. Los pedidos previos también confirman el lanzamiento positivo del teléfono Samsung.

Por primera vez, la compañía surcoreana fue un patrocinador local en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Diez años después, la empresa tecnológica se convirtió en un socio olímpico mundial justo antes de los Juegos de Invierno de Nagano en 1998. Podría haber "Selfies de Victoria" en los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, ya que Samsung y el COI son socios hasta al menos 2028.

En París, los aproximadamente 17,000 atletas que participan en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos recibirán el smartphone olímpico de la empresa tecnológica.

Momento viral de ventas

La fórmula de éxito digital de Samsung probablemente se basa en la difusión de "Selfies de Victoria". Millones de personas en todo el mundo ven las ceremonias de premiación en vivo, y algunos atletas comparten ese momento único con familiares, amigos y seguidores en las redes sociales, quienes podrían convertirse en compradores potenciales.

Por ejemplo, la brasileña de 16 años Rayssa Leal, que ganó el bronce en el skateboarding de calle, tomó una "selfie de victoria" con la ganadora japonesa Coco Yoshizawa y la segunda colocada Liz Akama, también de Japón. "Compartir el momento de cumplir mi sueño de ganar una medalla con mis fans, familia y amigos de todo el mundo, desde mi propia perspectiva, fue increíble", le dijo Leal al COI y Samsung.

Leal, miembro del equipo Samsung Galaxy, publicó una foto en Instagram en la que se la ve tomando la "selfie de victoria" con el smartphone dorado. Su publicación llegó a sus casi nueve millones de seguidores y obtuvo más de un millón de "me gusta".

Crítica de la comercialización de los Juegos

También son notables los emplazamientos de productos de otros principales patrocinadores durante los Juegos Olímpicos de París. Según el "Financial Times", algunos oficiales deportivos criticaron las reglas relajadas. Anteriormente, el emplazamiento de productos estaba limitado fuera del campo de juego.

Sin embargo, en París, además de Samsung, la empresa de lujo LVMH (Moët Hennessy - Louis Vuitton SE) y Coca-Cola están colocando sus productos en partes de los juegos que antes estaban libres de publicidad. El "Financial Times" describe esto como una "comercialización sin precedentes" del mayor evento deportivo del mundo. Esta destacada exhibición de marcas de patrocinadores es una primera.

El antiguo director de marketing del COI, Michael Payne, le dijo al "Financial Times" que hay una "delgada línea" entre proteger la marca olímpica y crear nuevas oportunidades de marketing para los patrocinadores. Samsung le dijo al "Financial Times" que no había pagado una tarifa adicional por las ceremonias de medallas.

Los organizadores de los Juegos de París tuvieron que permitir más marketing por razones financieras, dijo Phil Andrews, CEO de USA Fencing, según el "Financial Times". El COI y el Comité Paralímpico Internacional dependen de los patrocinadores, agregó.

Un estudio de la Universidad de Oxford estima que los costos de los Juegos de París son de $8.7 mil millones. Para cubrir estos costos, los organizadores también dependen de los patrocinadores. Dieciséis patrocinadores, incluyendo empresas como Samsung y Coca-Cola, pagaron $2.3 mil millones por los derechos exclusivos de marketing a nivel mundial en el ciclo olímpico de 2017-2021, según el Financial Times. La cantidad para el ciclo actual es desconocida.

El debate sobre la comercialización de los Juegos apenas comienza, ya que los ingresos comerciales serán un pilar clave del plan de los organizadores para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles.

Después de asegurar su tercera medalla de oro en los 200 metros individual medley, la nadadora canadiense Summer McIntosh posa para la "selfie de victoria" obligatoria utilizando la edición especial olímpica del smartphone Samsung Galaxy Z Flip6. Esta tradición, que captura el momento triunfal en el podio, es una nueva adición a la ceremonia de medallas de los Juegos de París, según el COI.

El uso del Samsung Galaxy Z Flip6 durante las "selfies de victoria" ha reportado un aumento en las ventas del smartphone plegable. Según James Kitto, Vicepresidente y Jefe de Móvil de Samsung UK e Irlanda, la tendencia positiva continúa con el estándar de oro del smartphone, y los pedidos previos también han confirmado un lanzamiento exitoso.

