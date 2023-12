Es tan perturbador para mi mente y mi corazón": Los 20 años de lucha de Goldie Hawn para poner fin a la crisis de salud mental en Estados Unidos

La oscarizada actriz y defensora de la salud mental infantil reconoció por primera vez la necesidad de ayudar a los niños a aprender a procesar sus emociones hace más de 20 años, cuando se tambaleaba tras los sucesos del 11 de septiembre y vio la angustia entre los niños.

"Lloraba sobre la bandera estadounidense -que, por cierto, estaba tejiendo- e intentaba averiguar qué podía hacer", recordaba Hawn a la CNN en una conversación telefónica el martes.

En 2003, su visión se hizo realidad con el lanzamiento de MindUP, un programa que ofrece a los niños herramientas para regular las emociones, desarrollar la resiliencia y comprender cómo afectan los traumas al cerebro. Según la organización, este plan de estudios socioemocional de base científica se ha impartido desde entonces a 7 millones de niños en 48 países.

Hawn ha sido elegida recientemente Mujer del Año por USA Today por sus esfuerzos con MindUP. Sólo ve trabajo importante por delante, sobre todo después de otra tragedia: el tiroteo mortal en una escuela primaria de Nashville.

"Las escuelas tienen muchos problemas políticos y de todo tipo. Nuestros profesores están abandonando el cuerpo. Están agotados", dijo. "Algunos de ellos están sufriendo sus propias áreas de trastornos mentales porque simplemente están sobrecargados de trabajo. Todo este sentimiento de desesperanza está envuelto en tantas áreas diferentes en este momento".

Y añadió: "Estamos en una especie de tormenta perfecta".

Veinte años después de sus esfuerzos, Hawn dijo que sigue habiendo problemas "que no sabemos cómo resolver".

Señaló una estadística de la encuesta semestral Youth Risk Behavior Survey de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., según la cual el 57% de las adolescentes se describen a sí mismas como persistentemente tristes o desesperanzadas.

"Es tan inquietante para mi mente y mi corazón", dijo Hawn. "Nosotros, como nación -tal vez lo haga gobernador por gobernador, tal vez lo haga superintendente escolar por superintendente escolar-, pero tenemos que reunirnos para encontrar soluciones a este problema".

En una época en la que las escuelas y el aprendizaje se han politizado y polarizado, Hawn, indiscutiblemente cálida, enérgica y sin pelos en la lengua, puede ser la embajadora adecuada para salvar las diferencias.

"La prevención y este tipo de programas no deben politizarse. La investigación los ha demostrado una y otra vez", afirma Hawn. "Empecé este programa porque pensaba que los niños necesitaban ser más felices. De lo que no me di cuenta es de que ser más felices no era un problema. El camino hacia la felicidad es crear estabilidad, crear esperanza".

Hawn cree que enseñar a los niños a desarrollar agallas, optimismo y empatía -tanto en casa como en la escuela- es clave para mejorar nuestra cultura.

"Sigamos con ello y dejemos de politizar a izquierda, derecha y centro porque crees que es algo malo para tu hijo, o crees que un padre puede hacerlo, o crees que la escuela no es para eso", dijo. "La escuela es para nuestros hijos, para construirlos fuertes y sanos y buenos estudiantes y centrados en la atención y amables y empáticos. Porque un país, una sociedad, una familia, una comunidad no funcionan sin empatía".

A pesar de todos los retos que plantea la creación de un sistema de apoyo a los niños fuertes y mentalmente sanos, Hawn afirma que sigue confiando en que pueda ser una realidad.

"Lo que me da esperanza es nuestra capacidad para unirnos, para que más escuelas se unan, para que más niños se sientan más felices, para que más niños duerman toda la noche y no se despierten con pesadillas, para que se vayan a la cama con gracia, para que cierren los ojos sin miedo", dijo Hawn. "Estas son las cosas por las que tengo esperanza. Y mientras esté en el planeta, sé que hago lo mejor que puedo".

