- Es su búsqueda de la custodia completa del niño.

Después de estar separados durante varios años, Halle Berry (58) y su ex esposo Olivier Martinez (58), junto con su hijo Maceo (10), supuestamente resolvieron todos los asuntos relacionados con el divorcio durante el verano de 2023. Sin embargo, la actriz no parece estar contenta con su situación familiar actual. Berry Recently filed for full custody of their son, according to TMZ, citing relevant documents.

"Acciones problemáticas y perjudiciales" de Olivier Martinez?

Fuentes afirman que Berry alega que Martinez realiza "acciones problemáticas y perjudiciales". El padre del niño supuestamente no aborda los problemas de aprendizaje de Maceo, llegando incluso a obstaculizar la ayuda potencial para el niño. El actor francés de 58 años supuestamente se negó a contratar a un tutor, ya que entraría en conflicto con la práctica de fútbol del niño. Berry también señala en los documentos que Maceo se vuelve agresivo y conflictivo después de pasar largos periodos con su padre.

Recientemente, una fuente anónima habló con la revista "People", mencionando que la tensión entre Berry y Martinez ha estado presente durante un tiempo. La fuente explicó que los dos padres tienen enfoques significativamente diferentes en la educación de los hijos. "Tienen estilos de crianza opuestos", dijo la fuente. La co-parentalidad ha resultado ser un desafío, pero ambos tienen un profundo afecto por su hijo. La fuente también enfatizó que el niño es un estudiante excepcional.

Disputa continua después de la separación

Previamente, "People" informó que Berry había presentado una solicitud ante el tribunal para que Martinez cumpliera con su acuerdo de custodia. Ambos habían acordado "terapia de co-parentalidad" para gestionar los conflictos y disputas, pero Martinez dejó de participar unilateralmente, lo que puso fin al proceso. El tribunal desestimó la solicitud de Berry.

Berry y Martinez estuvieron juntos románticamente desde 2010 hasta 2015. Después de aproximadamente dos años de matrimonio, presentaron una demanda de divorcio. En diciembre de 2016, un juez declaró a Berry y Martinez legalmente separados. A pesar de la separación, continuaron negociando los arreglos de custodia y los pagos de manutención de los hijos. Según las fuentes de noticias, finalmente llegaron a un acuerdo en agosto de 2023, acordando la custodia compartida y que Berry estaría obligada a pagar a Martinez $8,000 al mes en manutención de los hijos.

