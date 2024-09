Es probable que los EE.UU. acusarán a Rusia por interferir en sus elecciones

17:35 Feroz Incendio en la Zona de Exclusión Radioactiva de Chernobyl

Un violento incendio se ha desatado en la zona de exclusión radiactiva que rodea la antigua central nuclear de Chernobyl en Ucrania. El incendio abarca actualmente un área de aproximadamente 20 hectáreas, según informó el gobernador de la región de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Afortunadamente, los niveles de radiación siguen dentro de los límites aceptables. Más de 200 bomberos, incluyendo 50 soldados, luchan incansablemente contra el incendio y han logrado contenerlo parcialmente. El origen del incendio sigue sin determinarse. Las altas temperaturas y la prolongada sequía han aumentado significativamente el riesgo de incendios en la región norte de Kyiv.

17:07 Reportan Víctimas en Mercado de Donetsk: Ocupantes y Ucranianos Se Echan la Culpa

Han surgido informes preocupantes sobre víctimas en un mercado de la ciudad ucraniana de Donetsk, ocupada por Rusia. Las autoridades de ocupación afirman que al menos tres personas han muerto y cinco más han resultado heridas debido al bombardeo de las fuerzas ucranianas en el mercado. Sin embargo, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin, asegura que fueron las fuerzas ucranianas las que bombardearon el mercado, lo que resultó en la muerte de dos hombres y una mujer, así como en el daño a un autobús. Los medios de comunicación estatales rusos comparten videos y fotos que muestran graves daños en el mercado. Estas afirmaciones no se pueden confirmar definitivamente. Por su parte, las fuerzas ucranianas culpan a los adversarios, alegando que "cada acción es solo con fines de presentación; para ellos, la vida humana no significa nada".

16:43 Confirmadas las Primeras Salidas de Kyiv: Deputy de Kuleba Podría Sucedarle

El parlamento ucraniano ha ratificado las renuncias de cuatro ministros, según la Verkhovna Rada. Lamentablemente, el parlamento aún no ha abordado la carta de renuncia presentada por el ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba. El presidente Volodymyr Zelensky se espera que presente un reemplazo más tarde hoy. El primer deputy de Kuleba, Andriy Sybiha, se considera un contendiente destacado. El analista político Volodymyr Fesenko cree que aunque puede haber un cambio, la política exterior de Ucrania seguirá siendo en gran medida inalterada.

16:21 Lukashenko Concede el Perdón a 30 Activistas Políticos

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha concedido el perdón a 30 activistas de la oposición condenados por participar en actividades de protesta. La administración presidencial afirma que han presentado una solicitud de indulto, han reconocido su culpa y han expresado arrepentimiento, prometiendo llevar una vida dentro de la ley. Según el Ministerio del Interior, estas afirmaciones no se pueden confirmar. Este grupo está compuesto por 23 hombres y siete mujeres, muchos de los cuales son madres de hijos menores. El medio ruso en el exilio "Meduza" informes que la oposición bielorrusa en el extranjero había enviado antes listas de presos graves al gobierno de Minsk a través de intermediarios. Muchos presos de esta lista han sido indultados. Los exiliados de la oposición se alegran por la liberación, pero siguen sin estar convencidos de que esto señale un cambio de rumbo. La supresión política y la tortura en Bielorrusia continúan, afirma la líder de la oposición Svetlana Tikhanovskaya, considerada la verdadera ganadora de las elecciones presidenciales de 2020. Más información disponible aquí.

15:55 Tragedia en Lviv: Bombardeo Ruso Deja a una Familia Entera Muerta

Un supuesto bombardeo ruso en Lviv ha causado la muerte de casi todos los miembros de una familia, según informes de la ciudad. Entre los siete fallecidos hay una mujer de 43 años y sus tres hijas de 7, 18 y 21 años, según el alcalde Andrij Sadovyi. Sus muertes ocurrieron en su propia residencia. Solo el padre ha sobrevivido pero sigue en estado crítico, según la Universidad Católica Ucraniana. "La Rusia salvaje está exterminando a los ucranianos y a sus familias. Los rusos están tratando a nuestros hijos como daños colaterales", escribe Sadovyi.

15:41 Scholz Defiende el Despliegue de Misiles Americanos: "La Inacción Pondría en Peligro la Paz Aquí"

El canciller Scholz defiende a los oponentes del despliegue de misiles estadounidenses en Alemania. "Estamos haciendo esto para proteger la paz aquí y prevenir la guerra", asegura el político de la SPD. "Estamos tratando exclusivamente de disuadir a los posibles agresores". Rusia ha estado fortaleciéndose con armas, principalmente misiles, durante años, revela Scholz. El presidente Putin también ha violado los tratados de desarme como el tratado INF y ha desplegado misiles en Kaliningrad, que está a solo 530 kilómetros de Berlín por aire. "La inacción pasiva frente a esto sería temeraria". Después del ataque de Rusia a Ucrania, Estados Unidos y el gobierno alemán han acordado volver a desplegar misiles estadounidenses más potentes en suelo alemán a partir de 2026. La nueva alianza Sahra Wagenknecht (BSW) y la AfD se oponen firmemente a esto, considerándolo una carrera de armas peligrosa que amenaza la seguridad de Alemania. Crítica también resurge dentro de la SPD. Más detalles se pueden encontrar aquí.

16:55 Corea del Sur y Nueva Zelanda exigen "retiro inequívoco" de RusiaCorea del Sur y Nueva Zelanda, durante su primera cumbre en nueve años, han condenado el asalto de Rusia a Ucrania. En una declaración conjunta, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, exigen que Rusia "se retire inmediatamente, completamente y sin ambigüedades de los territorios internacionalmente reconocidos de Ucrania". También critican la alianza militar intensificada entre Corea del Norte y Moscú. Yoon destaca que es "más importante que nunca" que países como Corea del Sur y Nueva Zelanda muestren unidad "en esta fase crítica en la que las potencias autoritarias siguen siendo una amenaza".

14:21 Zelenski explica reestructuración del gabinete: "Necesitamos energía fresca"El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, explica que su país necesita "energía fresca" al hablar sobre una amplia reestructuración del gabinete. Al responder a una pregunta sobre las razones de la reestructuración, Zelensky dice: "Necesitamos energía fresca". Estas acciones están relacionadas con el fortalecimiento de nuestro estado en varios sectores". Ucrania ha estado defendiendo su territorio contra el ataque de Rusia durante dos años y medio. Zelensky agradece "extremadamente" a los ministros y a todo el gabinete.

13:47 Ejército alemán implementa sistema: Cómo IRIS-T SLM protege a Europa de misilesEl IRIS-T SLM no es nuevo para Ucrania. Para interceptar más misiles rusos, el número de sistemas estacionados en el país aumentará de cuatro a diez. Se informa que hay una entrega programada. El ejército alemán también planea usar el IRIS-T en Schleswig-Holstein.

13:21 Rusia: Otro pueblo cerca de la ciudad ucraniana de Pokrovsk capturadoRusia afirma haber capturado otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso afirma que el ejército ha "liberado completamente" el pueblo de Karliwka, a unos 30 kilómetros de Pokrovsk. Pokrovsk sirve como centro logístico del ejército ucraniano. Las tropas ucranianas han estado retrocediendo ante el avance ruso en la región durante meses.

12:59 Ucrania: Crimea "repleta de sistemas de defensa aérea"Los ocupantes rusos de Crimea están utilizando todos los medios disponibles para defender el puente de Kerch, según el portavoz de la marina ucraniana, Dmytro Pletenchuk, según Defense Express en la televisión nacional ucraniana. Se informan sistemas cortos y largos, incluyendo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus y Pantsir-S1. Crimea está "repleta de sistemas de defensa aérea" porque tiene tanto importancia práctica como simbólica para los ocupantes, dice Pletenchuk. El puente de Kerch, un proyecto de prestigio del líder del Kremlin, Vladimir Putin, conecta el sur de Rusia con la península ilegalmente anexada y es una ruta de suministro crucial para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Los combates alrededor del puente continúan y Kiev ha repetido su intención de liberar la península. El puente es un punto estratégico clave.

12:32 Putin anuncia la visita de Xi al summit de BRICS en RusiaEl presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado que el presidente chino, Xi Jinping, visitará la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. "Como se acordó, esperamos al presidente chino Xi Jinping en la cumbre del BRICS", dijo Putin durante una reunión con el viceprimer ministro chino, Han Zheng, en el margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. Además, Putin propuso una "reunión de trabajo bilateral" con Xi. Fundado en 2009 por Brasil, Rusia, India y China, el grupo fue ampliado más tarde en 2010 con Sudáfrica y este año con países como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. Los países del BRICS se ven como un contrapeso a los estados occidentales y se reunirán para una cumbre en la ciudad rusa de Kazán del 22 al 24 de octubre. El Kremlin espera ampliar su influencia y fortalecer las alianzas económicas. Moscú y Pekín han fortalecido su asociación estratégica desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

12:00 Rusia: Ataque a Poltava apuntó a soldados y instructores extranjerosEl Ministerio de Defensa ruso afirmó que el ataque mortal a la ciudad ucraniana de Poltava apuntó a soldados y instructores extranjeros. El objetivo era un centro de entrenamiento militar donde "especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de todas las partes y unidades militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados involucrados en ataques a objetivos civiles en el territorio de la Federación Rusa, son entrenados bajo la guía de instructores extranjeros". El ministerio también informó sobre el uso del sistema de armas hipersónicas Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Además, las fuerzas rusas han capturado dos asentamientos más en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliwka. Los informes ucranianos indican que 50 personas murieron en el ataque del martes a Poltava.

11:43 Baerbock rinde homenaje al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano que se despide

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, rindió homenaje a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. "Charlas en trenes nocturnos, reuniones del G7, discusiones en primera línea, encuentros en Bruselas y visitas a centrales eléctricas bajo bombardeos", escribió Baerbock en X. "Pocos han trabajado a mi lado con tanta intimidad como tú, @DmytroKuleba. Tu pueblo está en primer lugar. Te deseo lo mejor desde lo más profundo de mi corazón - ¡Ojalá nos reunamos cuando la paz y la libertad se restablezcan en toda Ucrania!"

11:24 Rusia modificará su política nuclear

Las fuerzas externas están impulsando a Rusia a revisar su estrategia nuclear, según el poder ejecutivo ruso. Rusia enfrenta desafíos y posibles amenazas del llamado Occidente que requieren una revisión de la política, según declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a agencias de noticias rusas. Se está considerando la posibilidad de que Ucrania desplegue armas de largo alcance de EE. UU. en su ofensiva en territorio ruso. Kyiv ha estado pidiendo a EE. UU. durante mucho tiempo que permita el uso de armas recibidas de aliados contra objetivos dentro de las fronteras de Rusia. "Ukraine sin duda usará estas armas", afirmó Peskov a RIA. "Estamos teniendo en cuenta todo esto". Rusia ya ha anunciado cambios en su estrategia nuclear, pero los detalles aún no se han revelado. El manual de política prevé el despliegue de armas nucleares cuando la soberanía o la integridad territorial de Rusia está amenazada.

10:54 Las fuerzas aéreas ucranianas repelen 29 de 42 ataques rusos

Rusia llevó a cabo 42 ataques aéreos en Ucrania durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Se utilizaron misiles Ch-47M2 Kinzhal, misiles crucero Ch-101 y "Iskander-K" misiles crucero. Según la fuerza aérea ucraniana, derribó siete misiles crucero y 22 drones Shahed, repeliendo con éxito 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: El ataque a Poltava podría ser perjudicial para Rusia

Rusia bombardea la ciudad ucraniana de Poltava con cohetes; se describe como uno de los ataques aéreos más intensos desde el inicio del conflicto. Sin embargo, los medios rusos informan de una "victoria masiva", según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Mientras tanto, Rusia parece estar cambiando su enfoque.

09:52 Las pérdidas ucranianas informadas por las fuerzas armadas

Las fuerzas armadas ucranianas han publicado cifras actualizadas de las pérdidas rusas en Ucrania. Desde el 24 de febrero de 2022, Rusia ha perdido alrededor de 620.350 efectivos, con 1.390 fallecidos en las últimas 24 horas, según un informe de Kyiv. También se informa de la destrucción de siete tanques, 30 sistemas de artillería y 43 drones. En general, Ucrania informa que Rusia ha sufrido pérdidas de 8.618 tanques, 16.848 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino durante la invasión. Las estimaciones occidentales sitúan las bajas en un número menor, aunque es probable que estas cifras sean subestimaciones.

09:21 El gobernador: Día trágico para la región de Lviv - aumenta la cifra de muertos

El recuento de muertos por los ataques aéreos rusos en la ciudad occidental ucraniana de Lviv ha aumentado. Al menos siete personas, incluidas dos niñas de 7 y 14 años, murieron durante la noche, según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyi, en Telegram. "Un día oscuro para nuestra región", escribió. "Un evento trágico". Antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo en X que habían muerto cinco personas y más de 30 resultaron heridas. Expresó sus condolencias a las familias afectadas.

08:49 El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleba, presenta su renuncia

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha presentado su renuncia, según anunció el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, el miércoles. La renuncia se discutirá en la próxima sesión plenaria, anunció Stefantchuk en su página de Facebook. Además, otros ministros también han presentado su renuncia (ver entradas 00:47 y 22:06). Estas renuncias forman parte de una reestructuración completa del gobierno ucraniano. El miércoles será un día de despidos, afirma el líder del grupo parlamentario Initiative of the President of Ukraine, David Arakhamia, en Telegram. El jueves se espera que se nombren a nuevos oficiales.

08:03 Zelensky: Personas siguen enterradas bajo escombros

El ataque con cohetes rusos en Poltava es uno de los incidentes más mortíferos desde el inicio de la guerra, según el presidente Volodymyr Zelensky en su transmisión nocturna. Still people are reportedly trapped under the rubble, Zelensky said, and appealed for air defense systems once more.

07:39 Grossi advierte sobre un desastre inminente en la planta nuclear de Zaporizhzhia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, discutieron el estado de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia durante su reunión en Kyiv. Grossi visitará la planta nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, el miércoles. Según Reuters, Grossi advirtió durante su reunión con Zelensky que la situación allí es "volátil" y el riesgo de un desastre sigue existiendo. La instalación cayó bajo el control militar ruso poco después de la invasión de Moscú en Ucrania en febrero de 2022 y desde entonces ha estado inactiva. Ambos bandos se acusan mutuamente de bombardear la planta, negando ambos las acusaciones.

07:18 Gobernador: Al Menos Dos Muertos en Incidentes de LvivAl menos dos individuos han perdido la vida en ataques aéreos rusos (ver entradas 06:17 y 05:29) en la ciudad occidental ucraniana de Lviv, según el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyi, a través de Telegram. Diecinueve personas resultaron heridas.

06:53 Ucrania Busca Apoyo en Primera LíneaUcrania busca apoyo adicional para reforzar su sector agrícola y esfuerzos de eliminación de minas, según el periódico alemán "Rheinische Post" basándose en una declaración del gobierno alemán en respuesta a preguntas de la Unión. Esto incluye un programa de financiación para áreas agrícolas cerca de la primera línea. El gobierno alemán está considerando contribuir financieramente, con provisiones para una prima de riesgo para el personal y una extensión de un programa ya financiado del Ministerio de Agricultura que proporciona generadores. Además, Ucrania ha pedido apoyo en la limpieza de minas en áreas cerca de la primera línea. El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo ya está involucrado en un proyecto de detección y limpieza de minas, según el periódico.

06:17 Incendio después de Ataque con Drones Rusos en LvivDespués de raids aéreos rusos (ver entrada 05:29) en la ciudad noroccidental ucraniana de Lviv, se ha desatado un incendio cerca de la estación de ferrocarril principal, informó el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kosyzkyj, a través de Telegram. Además, dos edificios escolares resultaron dañados en el ataque, con numerosas ventanas rotas y escombros en las calles. Según Kosyzkyj, varios drones Shahed operados por Rusia fueron utilizados en el ataque aéreo. Los servicios de emergencia están presentes en el lugar y las escuelas afectadas remainan cerradas, según informó el alcalde de Lviv, Andrij Sadowyj, a través de Telegram. Al menos seis personas, incluidas una niña de 10 años, resultaron heridas. Lviv se encuentra en el oeste de Ucrania cerca de la frontera con Polonia, lejos de los zonas de conflicto en la primera línea oriental, pero ha sido objetivo múltiple desde que comenzó la guerra.

05:29 Segunda Ola de Bombardeos Rusos en KyivLa capital ucraniana Kyiv está siendo atacada por una segunda oleada de bombardeos aéreos rusos. Los sistemas de defensa están operativos. Testigos oculares informan de numerosas explosiones en los alrededores de Kyiv, lo que sugiere el uso de tecnología de defensa aérea. Simultáneamente, se informa de un ataque con drones en la ciudad ucraniana occidental de Lviv cerca de la frontera con Polonia. Ucrania está actualmente bajo alerta aérea, según anunció la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Polonia despliega su propia y aviones aliadas por tercera vez en ocho días para proteger el espacio aéreo en respuesta a los bombardeos y actividades de largo alcance rusos, según el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas Polacas.

04:35 Biden Promete Nueva Ayuda de Defensa Aérea para UcraniaEn respuesta al ataque ruso en la ciudad ucraniana de Poltava, el presidente estadounidense Biden ha prometido más ayuda de defensa aérea a Ucrania. "Condeno este ataque horrible con la mayor convicción", dijo Biden. Washington continuará apoyando militarmente a Kyiv, incluidas "la entrega de sistemas y capacidades de defensa aérea que el país necesita para proteger sus fronteras". Selenskyj había pedido anteriormente la entrega inmediata de nuevos sistemas de defensa aérea y el permiso para utilizar armas de largo alcance entregadas para ataques en territorio ruso después del incidente, que se informó que causó al menos 51 muertos.

02:52 Nuevo Ataque con Drones en KyivRusia ha lanzado otro ataque con drones en Kyiv. Las unidades de defensa aérea ucranianas están involucradas en la repeler el ataque en los alrededores de Kyiv, según informes del ejército ucraniano en Telegram. No hay información disponible sobre el número de drones utilizados o la magnitud de cualquier daño aún. El ataque nocturno forma parte de una serie de ataques aéreos rusos en Kyiv que se han intensificado en las últimas semanas.

01:32 Selenskyj: Intención de Retener Kursk IndefinidamenteUcrania tiene la intención de mantener el control sobre los territorios que ha ocupado en la óblast rusa de Kursk hasta que el presidente ruso Putin acceda a negociaciones, dijo el presidente Selenskyj en una entrevista con el broadcaster estadounidense NBC News. La ocupación de los territorios es una parte clave del "plan de victoria" de Ucrania, señaló. En general, Ucrania no requiere ningún territorio ruso, dijo Selenskyj. No comentó sobre posibles expansiones territoriales futuras. La operación de Kursk se mantuvo altamente confidencial, incluso para el presidente estadounidense Biden.

00:47 Cuatro Ministros Ucranianos RenuncianAntes de un esperado remanente de gabinete en Ucrania, cuatro ministros han presentado sus renuncias. Según los medios ucranianos, estos incluyen a la viceministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro de Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - quien jugó un papel significativo en el aumento de la producción de armas -, el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro de Medio Ambiente, Ruslan Strilez. No está claro si los cuatro ministros asumirán cargos alternativos de alto nivel. "Como prometimos, habrá una importante reestructuración del gabinete esta semana", explica David Arakhamia, el líder de la fracción del partido gobernante Servidor del Pueblo, en Telegram. "Mañana es el día de los despidos, y al día siguiente, el día de las nombramientos", anunció Arakhamia, quien se considera un colaborador cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 Después del ataque con misiles en Poltava: Zelenskyy aboga por el despliegue de armas de largo alcanceDespués del ataque mortal con misiles en Poltava por parte de las fuerzas rusas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, aboga por la autorización para utilizar armas de largo alcance contra Rusia. "Los ataques rusos ya no serán una amenaza si somos capaces de destruir los sitios de lanzamiento de los invasores, sus bases aéreas militares y su logística", menciona Zelenskyy en su dirección de video diaria. Según sus declaraciones, las víctimas en Poltava ahora ascienden a 51, con 271 heridos reportados. Many más personas aún están enterradas bajo los escombros.

22:06 Zelenskyy despide a otro alto funcionarioEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, despide a Rostyslav Shurma, el primer deputy jefe de la administración presidencial, según un decreto publicado en el sitio web del presidente. Además, Olha Stefanishyna, quien servía como viceprimera ministra y ministra para la integración europea de Ucrania, anuncia su renuncia, también informada en el sitio web del presidente. Previamente, varios otros ministros habían presentado sus renuncias. Al explicar sus acciones, el presidente Volodymyr Zelenskyy menciona los cambios necesarios para fortalecer el gobierno. "El otoño será crucial. Nuestras instituciones estatales deben estructurarse de una manera que permita a Ucrania lograr todos los logros que necesita."

21:42 Corresponsal de ntv en Poltava: "Los testigos describieron un momento verdaderamente terrorífico"Ucrania registra uno de sus ataques aéreos más pesados desde el inicio de la guerra. Se pierden decenas de vidas y cientos resultan heridos. La corresponsal de ntv, Kavita Sharma, proporciona actualizaciones desde el lugar, informando sobre la atmósfera tensa y los cuentos de los residentes del ataque con misiles.

aquí.21:25 Ucrania acusa a Rusia de ejecutar a soldados capturadosLa Oficina del Fiscal General de Ucrania acusa a soldados rusos de ejecutar a más soldados capturados. Se han iniciado investigaciones sobre el asesinato de tres ucranianos en el área de Torez de Donetsk, en la región de Donetsk oriental de Ucrania. Según la información disponible, los ucranianos habían salido de un búnker con las manos en alto. "Los ocupantes les obligaron a tumbarse boca abajo en el suelo y los ejecutaron inmediatamente", afirma la agencia, citando videos de internet que circulan por las noticias.

El ejército está activamente involucrado en combatir el incendio en la zona de exclusión de Chernobyl, con más de 200 bomberos, incluidos 50 soldados, trabajando incansablemente para contener el fuego. La presencia militar es crucial debido al alto peligro de incendio en la región.

El ejército ruso también es acusado de atacar a civiles en Lviv, según informó el alcalde Andrij Sadovyi, lo que resultó en la muerte de una familia, incluidos una mujer de 43 años y sus tres hijas. Las acciones del ejército están siendo fuertemente condenadas, con Sadovyi describiendo a Rusia como "brutalmente exterminando a los ucranianos y sus familias".

