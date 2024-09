¿Es posible dejar bienes a una mascota amada?

En junio de 2019, el renombrado diseñador Karl Lagerfeld falleció. Una parte significativa de su riqueza, acumulada durante su tiempo al frente de la casa de moda Chanel, fue legado a su companion felino, Choupette.

En una entrevista con CNN en 2013, Lagerfeld compartió, "Nunca pensé que Would fall in love like this with a cat." Agregó, "No hay matrimonio aún entre humanos y animales, pero..."

Tales legado son menos comunes de lo que se podría pensar. Abogados de herencias han informado un aumento en individuos que planean financieramente para sus mascotas después de su fallecimiento. Algunos de estos legado son bastante generosos.

Veintinueve estados han promulgado leyes de fideicomiso de mascotas desde 2008, y ahora todos los estados, junto con Washington D.C., tienen alguna forma de pautas en este sentido, según la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales.

Sin embargo, es un asunto financiero complejo. Los legado de mascotas han sido cuestionados en los tribunales, con algún éxito, por herederos desheredados. Dado que las mascotas se consideran propiedad en todos los estados de EE. UU., la transferencia directa de dinero a ellas no es posible. Sin embargo, hay formas de eludir esto, a medida que más y más dueños de mascotas lo descubren.

Mantener una mascota en casa

Una mascota no puede heredar una casa. Pero si una persona nombra un guardián para su mascota, puede dejar dinero y propiedad a esa persona con la condición de que se use para el cuidado de la mascota, incluso dentro de la residencia del fallecido. Sin embargo, no hay garantía de que el guardián cumpla con estos deseos, y en muchos casos, no están legalmente obligados a hacerlo.

Si una persona prefiere sus mascotas a su familia, los abogados advierten que las razones para la desherencia deben estar claramente establecidas en el testamento. Si una persona deshereda a sus hijos o nietos por enojo o decepción, deben documentar estos incidentes para respaldar sus deseos en los tribunales.

En 2008, un tribunal de sucesiones de Nueva York redujo el legado de $12 millones de la controvertida magnate inmobiliaria Leona Helmsley a su Maltés, Trouble, a $2 millones. El juez también otorgó $6 millones a dos nietos que ella había desheredado "por razones conocidas para ellos".

Hizo headlines en Asia al comienzo de este año cuando una mujer mayor de Shanghai anunció que dejaba su patrimonio de $2.8 millones a sus gatos y perros porque sus hijos nunca la visitaban.

Establecer un fideicomiso

Si una persona quiere establecer un fideicomiso legalmente vinculante para el cuidado de su mascota con fondos garantizados, generalmente necesita establecer un fideicomiso. Majel Barrett-Roddenberry, la actriz y viuda del creador de "Star Trek" Gene Roddenberry, hizo justo eso antes de su muerte en 2009. Estableció un fideicomiso de $4 millones para los perros de la pareja y asignó otros $1 millón para un empleado que los cuidara.

La abogada de Florida Peggy Hoyt, autora de "All My Children Wear Fur Coats", aconseja a sus clientes que dejen instrucciones detalladas para los cuidadores de sus mascotas. Deben tener acceso a su hogar, instrucciones de cuidado y alimentación para la mascota, el nombre y la información de contacto de su veterinario y instrucciones escritas para el cuidado a largo plazo o permanente de su mascota.

Si la mascota supera a su cuidador, las leyes estatales varían sobre quién es responsable del animal (La ASPCA ofrece una guía, estado por estado.). Leslie Ann Mandel, la viuda del autor de ciencia ficción Arthur Herzog III, hizo provisiones detalladas para su gato, perro y más de dos docenas de cockatiels en su testamento. Dejó un fideicomisario $100,000 y acceso a fondos adicionales, pero las aves debían vivir en el aviario de la casa de Mandel en Wainscott, Hamptons después de su muerte (en 2015). Su demanda principal: "sin jaulas".

Cuando las cosas salen mal

Hay numerosos problemas potenciales.

Los abogados de herencias recomiendan establecer un fideicomisario separado para el fideicomiso que no sea también el cuidador de la mascota. Es más probable que se cumplan los deseos de la mascota si hay múltiples individuos administrando los términos del fideicomiso. Incluso un cuidador bien intencionado puede ser tentado a desviar fondos hacia sus propias necesidades si enfrenta dificultades financieras.

Una solución más simple es dejar una suma de dinero a un grupo de protección animal. Algunos de ellos, como las Sociedades Humanas Asociadas, operan refugios en todo Nueva Jersey, que cuidarán de los gatos y perros después del fallecimiento de sus dueños.

"Requerimos al menos una donación mínima de $10,000 para el cuidado futuro del animal", dijo la directora de desarrollo Danielle Mania. "Pero no queremos que tengan que pasar el resto de sus vidas en un refugio. Intentamos encontrarles un nuevo 'hogar para siempre'".

El aumento de los legado de mascotas ha llevado a algunos abogados de herencias a ofrecer servicios de planificación financiera más completos para los dueños de mascotas. Las empresas, reconociendo esta tendencia, han comenzado a ofrecer servicios relacionados con mascotas, como cementerios para mascotas y servicios de cuidado de mascotas de lujo.

En el evento del fallecimiento de un dueño de mascota, es crucial elegir un guardián que cumpla con las instrucciones de cuidado de la mascota, ya que el guardián no está legalmente obligado a cumplir. Esto podría ser una oportunidad comercial para individuos o organizaciones que ofrecen servicios de cuidado de mascotas comprometidos a cumplir con tales instrucciones.

