Es necesario un examen cuidadoso de la evidencia presentada en el video de fútbol.

En el fútbol, a menudo da lugar a discusiones y confusión cada fin de semana. En deportes como la esgrima o la lucha en los Juegos Olímpicos, resulta en frecuentes interrupciones. Sin embargo, en el hockey sobre hielo alemán, la revisión de video se ha convertido en una narrativa triunfante que comenzó hace unos 25 años. "La forma en que lo hacemos, es realmente efectiva", asegura el CEO de la DEL, Gernot Tripcke, "es autoayuda para el árbitro, no control externo. No hay árbitro extra o jefe diciéndole qué hacer".

La Deutsche Eishockey Liga introdujo esta ayuda tecnológica en el campo en la temporada 1999/2000 - durante los playoffs. "Al principio, solo teníamos dos grabadoras de video VHS y un monitor en la cabina del cronometrador", recuerda Jörg von Ameln, quien entonces y aún es responsable de las operaciones de la DEL. Los jueces de gol tradicionales en sus pequeñas cajas, que señalaban un gol encendiendo una luz verde, se consideraban obsoletos.

"Éramos los pioneros en Alemania", dice von Ameln, "otras ligas nos copiaron uno por uno". Al principio, solo había una cámara de repetición, y en las transmisiones de la entonces TV partner Premiere, también estaban disponibles imágenes adicionales en otra grabadora de video. Solo se tomaban decisiones sobre goles: ¿La puck estaba detrás de la línea? ¿Un atacante estaba en fuera de juego en la portería? ¿La puck fue pateada a la red? ¿El portero fue interferido?

A diferencia del fútbol o la NHL, no hay un árbitro de video o VAR interviniendo desde afuera. "El árbitro en el hielo tiene que tomar una decisión antes de salir del hielo", explica von Ameln, "las imágenes deben contradecir completamente su decisión. Si no, se mantiene". Los errores graves son raros, en su mayoría debido a que la revisión de video no se utiliza en absoluto. Como en 2021 con un gol fantasmal de Augsburgo, cuando la puck se deslizó a través de un agujero en la red desde afuera. O en 2023, cuando un gol de Straubing se marcó con la puck deslizándose debajo del marco de la portería.

A diferencia del fútbol, donde también se trata de penales y tarjetas rojas, la revisión de video solo se refería inicialmente a las decisiones de gol. Solo en los últimos tres años se han podido confirmar o reducir las penalizaciones mayores por faltas graves a través de video -ahora, gracias al TV partner Telekom, en HD y desde diferentes perspectivas en cada partido. Desde la última temporada, se puede verificar si la puck fue disparada ilegalmente por encima del Plexiglás. La última innovación: todos los árbitros explican sus decisiones, incluidas las después de la revisión de video, a través de micrófono y altavoces del pabellón. También pueden comunicarse mejor entre sí en el hielo con el nuevo sistema. "Incluso la NHL estáLooking at this function", dice von Ameln.

Por supuesto, siempre hay margen de mejora: Von Ameln gostaría de tener tres cámaras en el poste de la portería -un problema financiero. Se debate a menudo si a los entrenadores se les debería dar el derecho de solicitar una revisión de video, como en la NHL. "La demanda aún no está ahí", dice von Ameln. El número de revisiones de video ya es lo suficientemente alto, con 214 para goles y 91 para penales la temporada pasada. Se cambiaron 28 decisiones de gol. "Eso", enfatiza von Ameln, "definitivamente es un éxito".

