- "Es necesario tratar a tu cónyuge con dureza": Mola Adebisi sorprende una vez más

El estatus legendario de Mola Adebisis en el campamento de la selva se atribuye principalmente a su participación en la famosa "temporada de Ibiza". En ese momento, jugó un papel menor, con Larissa Marolt siendo la principal fuente de emoción y revuelo. Sin embargo, fue Mola quien logró asegurar un lugar en el Summer Jungle Camp de Legends. En este campamento, Mola es menos celebrado por su espíritu victorioso, pero más bien por sus opiniones poco convencionales sobre los roles de género.

Mola Adebisi revuelve la olla una vez más

Durante las semifinales, Sarah Knappik y Georgina Fleur Bülowius expresaron su desacuerdo con las opiniones de Mola sobre los roles de género y las mujeres. El tema en discusión era "Chicos malos". Mientras Kader Loth y Daniela Büchner aseguraban que preferían a los chicos malos, Georgina compartió que encontrar a un sí-servidor sería ideal. Solo unos días antes, Georgina había hablado sobre la violencia doméstica que había sufrido en su relación anterior.

Mola no pudo evitar comentar sobre su predilección por los hombres malos. Dijo: "No puedes llorar si te dan un puñetazo en la cara". Esta observación fue sorprendente, dado que tanto Georgina como Daniela Büchner también habían hablado sobre sus experiencias con la violencia doméstica.

Mola encontró difícil entender por qué algunas mujeres etiquetan a los hombres como "demasiado amables". Preguntó: "¿Cómo puedes ser demasiado amable?". Además, agregó: "Tienes que ser malo con tu esposa de vez en cuando para que te respete". Esta declaración dejó a Sarah Knappik impactada, mientras luchaba por contener sus emociones. "Casi fue una transgresión de límites para mí", compartió en el teléfono de la selva.

Sarah Knappik está conmocionada

La conversación no terminó ahí. Gigi Birofio reveló su preferencia por que su pareja se vista de manera seductora cuando están juntos, pero no cuando está sola. Kader Loth se sorprendió, preguntando: "¿Estás usando la apariencia de tu esposa para sentirte hombre?". Mola llevó esto un paso más allá, diciendo que si su esposa fuera abordada por un hombre en su presencia, podría decir que estaba tomada, pero si estaba sola y el hombre era persistente, no tenía poder para intervenir. "Entonces digo: 'No, eso no es posible'", dijo. Mola afirmó que sí tenía derecho a imponer restricciones a su esposa.

Las opiniones arcaicas de Mola dejaron a sus compañeros de campamento asombrados. "No creo que nadie debería decirme qué hacer. Soy un espíritu libre y quiero vivir así. Pero puedes discutir cosas, pero decirle a los adultos qué hacer, no creo que eso sea bueno", explicó Georgina. Knappik también fue firme en su postura. Consideró las creencias de Mola como "basura".

En respuesta a los comentarios de Mola, Sarah Knappik expresó su desacuerdo, diciendo: "Completamente en desacuerdo con las opiniones de Kader Loth sobre las mujeres y las relaciones". Más tarde, compartió sus pensamientos con la audiencia, diciendo: "Encontré las declaraciones de Kader Loth sobre las mujeres y las relaciones ofensivas y escandalosas".

