¿Es necesario cambiar regularmente mi marca de pasta de dientes?

¿Te quedas con la misma pasta dental durante años o compras un tubo fresco cada vez que vas a la farmacia? Una experta dental comparte sus pensamientos.

Se ha escuchado la recomendación de cambiar la pasta dental con regularidad, una idea que ha estado circulando durante algún tiempo, según la experta dental Pia Peterson. "Se afirmaba que, para una buena salud bucal a largo plazo, era importante cambiar de marcas", dice, ocupando el cargo de Profesora de Odontología Convencional y Odontología Preventiva en la Universidad de Witten/Herdecke.

Sin embargo, ella no está de acuerdo con esta teoría. En términos de salud bucal, es más importante usar un producto que se adapte mejor a las necesidades de tus dientes. Una vez que hayas encontrado la pasta dental perfecta, no hay necesidad de cambiarla durante mucho tiempo, al menos hasta después de varios años. "No tiene sentido cambiar entonces", concluye Pia Peterson.

La idea de cambiar se basa en la creencia de que los bacteria en la boca se adaptan a la composición de la pasta dental con el tiempo, supuestamente reduciendo su poder de limpieza. Sin embargo, Pia Peterson señala que las pastas dentales tienen componentes básicos similares.

¿Cómo encontrar la pasta dental ideal

Entonces, ¿cómo encontrar la pasta dental perfecta? "Lo primero es la protección efectiva contra las caries", aconseja Pia Peterson. "Debe contener fluoruro, a una concentración de 1450 ppm. Esto se indica en el tubo".

En segundo lugar, ten en cuenta tus necesidades únicas. "Si lucho contra la formación rápida de sarro, debo optar por un producto que pueda combatirlo de manera efectiva", sugiere Pia Peterson como ejemplo.

¿Se manchan tus dientes con café o té rápidamente? Entonces, una pasta dental que ayude a restaurar el brillo natural de los dientes sería adecuada. Aquellos con dientes sensibles pueden optar por una pasta dental especialmente formulada para ese propósito.

Las pastas dentales suelen ser evaluadas por organizaciones como Stiftung Warentest o la revista Öko-Test, lo que facilita la comparación de diferentes productos según sus resultados. "Y por supuesto, también puedes discutir este tema con tu higienista dental o dentista", recomienda Pia Peterson.

