¿Es la industria de los taxis el enemigo o el socio de Uber?

Uber vs. Taxi Clásico. En Alemania, esto fue una rivalidad durante años, no una asociación. Ahora, ambas partes se están moviendo hacia el encuentro. Ya no se habla del "Taxi Capullo" en Uber, pero fuera de las grandes ciudades, todos aún cocinan su propia sopa.

Hay rivalidades que tienen un filo especial. Durante años, la relación entre Uber y la industria del taxi alemán fue una de ellas. Hace diez años, Travis Kalanick, fundador y entonces CEO de Uber, declaró que estaban luchando contra un "capullo llamado Taxi". La industria del taxi alemán acusó al nuevo competidor de precios predatorios y presentó demandas contra la empresa.

"En el pasado, ciertamente tuvimos problemas para emocionar a los conductores de taxi para que trabajaran con nosotros", dice Christoph Weigler, CEO de Uber Alemania, en el podcast de ntv "Startup - Ahora Cuéntanos la Verdad". "Al principio, nosotros mismos éramos culpables de no posicionarnos inteligentemente contra la industria del taxi, a menudo todavía con el antiguo CEO en los primeros días. Uber se posicionó como un antagonista de la industria del taxi anticuada, lo que no ayudó. En los últimos cinco o seis años, hemos enfocado más en ganar a la industria como socio comercial".

Uber ahora está activo en más de 10,000 ciudades y 70 países, y en Alemania se está centrando en una cooperación con la industria del taxi, con la aplicación abierta a todos los operadores de taxi. La empresa está tratando de atraer a conductores y pasajeros a su plataforma con fuentes de ingresos adicionales, sin contratos a largo plazo ni cuotas mensuales. "Los conductores de taxi tienen acceso a un grupo de clientes completamente diferente", dice Christoph Weigler, CEO de Uber Alemania: "Muy tecnófilos jóvenes, pero también, por supuesto, huéspedes internacionales".

"Uber aún no ha ganado socios en áreas rurales"

Michael Oppermann, CEO de la Asociación Alemana de Taxi y Mietwagen, es escéptico: "Uber ha dicho muy audazmente: Ahora la aplicación está disponible en toda Alemania. Pero Uber aún no ha ganado socios en áreas rurales. Eso significa que es otro anuncio donde las acciones aún deben seguir, y estamos muy curiosos por ver qué pasa. Habrá empresas individuales que entrarán en una cooperación, pero la cobertura que ofrece la industria del taxi, Uber aún está muy lejos de eso".

Christoph Weigler ha estado al frente de Uber Alemania durante nueve años. En el podcast "Startup - Ahora Cuéntanos la Verdad", revela adónde se dirige el viaje y cómo explica a sus colegas de California que muchas cosas en la lejana Alemania funcionan de manera diferente a en Estados Unidos.

También explica por qué piensa que pronto todos estaremos dando vueltas en robotaxis y cómo surgieron las "estructuras mafiosas" en Berlín: En Berlín se descubrió que cada cuarto conductor de servicios de viaje compartido estaba operando sin el permiso necesario. Alrededor de 1.700 vehículos ilegales fueron sacados de la carretera. "En el final, nos convertimos en víctimas de estafadores, igual que la ciudad", dice Weigler. "Falsificaron una licencia para transporte de pasajeros, y no había un proceso para que nosotros coordináramos con la ciudad".

Sin embargo, el CEO de Uber Alemania también puede ver el lado positivo de esto: "Muestra el potencial de procesos transparentes y digitales", dice Weigler. Uber finalmente llegó a un acuerdo con la ciudad, el centro de taxis y todas las demás plataformas para compartir datos de todos los vehículos que se registren y solo aprobar viajes una vez que la autoridad local haya comprobado todos los documentos y registrado el coche.

Christoph Weigler habló con Janna Linke. Puedes escuchar la conversación en el podcast de ntv "Startup - Ahora Cuéntanos la Verdad".

"A pesar del progreso, la Comisión debe proporcionar directrices para la aplicación de este marco regulatorio, tal como se establece en el Reglamento de la UE, a través de actos de aplicación".

"La estrategia de Uber en Alemania implica asociarse con servicios de taxi tradicionales, pero aún debe abordar el desafío de ganar tracción en áreas rurales, como reconoce Michael Oppermann, el director de la Asociación Alemana de Taxi y Mietwagen".

Lea también: