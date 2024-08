¿Es la barra de sonido de Amazon Fire TV una ganga?

La barra de sonido Amazon Fire TV se dice que ofrece un sonido sin complicaciones y que llena la habitación por menos de 140 euros. Una prueba práctica de ntv.de muestra lo que realmente ofrece el altavoz.

Las buenas barras de sonido suelen costar varios cientos de euros. Pero no todo el mundo quiere gastar esa cantidad de dinero para mejorar el sonido de su TV, especialmente si es un dispositivo más asequible. Para esos usuarios, la barra de sonido Amazon Fire TV podría ser la elección ideal, ya que se dice que ofrece un sonido que llena la habitación por alrededor de 140 euros. ntv.de ha probado si esto es cierto.

Sencilla y compacta

La barra de sonido es compacta, midiendo 61 x 9 x 6.5 centímetros, lo que la hace adecuada para televisores o monitores más pequeños. También se puede montar en la pared, con Amazon proporcionando tornillos, tacos para la pared y espaciadores de plástico. Esto es suficiente, ya que la caja pesa solo 1.8 kilogramos.

El diseño, con una carcasa de plástico negra y una cubierta de tela a juego en la parte delantera de los dos altavoces orientados hacia adelante, es sencillo pero atractivo. No hay problemas con la calidad de construcción.

Configuración fácil

La configuración de la barra de sonido es fácil y no debería intimidar a nadie. La caja viene con un pequeño manual que explica claramente cada paso y función. Conectas la barra de sonido a una toma de corriente y un cable HDMI a tu TV, y luego la enciendes usando su control remoto o el botón de arriba.

Si tu TV tiene una entrada ARC o eARC, eso es todo. Después de eso, puedes controlar el volumen con el mando a distancia de tu TV, y la barra de sonido entrará en modo de espera con la TV. Para televisores más antiguos sin conexión ARC, es posible que debas seleccionar la entrada.

Sin Wi-Fi, pero USB y Bluetooth

Si no hay un puerto HDMI libre, puedes conectar la barra de sonido y la TV mediante un cable óptico (no incluido). Además, puedes conectar una fuente de reproducción mediante el puerto USB-A en la parte posterior de la caja.

La barra de sonido no es compatible con Wi-Fi, pero puedes usarla como altavoz Bluetooth. Los dispositivos se pueden emparejar rápidamente presionando el botón correspondiente en el mando a distancia o en la caja. La barra de sonido anunciará su disponibilidad para conectarse en inglés a través de salida de voz (no hay otros idiomas disponibles). Si esto se vuelve molesto, puedes apagar los anuncios sosteniendo el botón de silencio en el mando a distancia.

Buen sonido sorprendentemente

Hasta ahora, todo bien, pero finalmente, lo que importa es el sonido. Y la pequeña y sencilla barra de sonido con Dolby Audio pudo sorprender en la prueba práctica. Su sonido no se puede comparar con el de cajas significativamente más caras, pero tampoco suena mucho peor. El sonido es claro, sin distorsión y ofrece rangos medios y altos muy decentes. Lamentablemente, no se puede conectar un subwoofer, pero la barra de sonido Amazon Fire TV Still manages to produce a reasonable bass that is much stronger than that of most TVs.

Para sacarle el máximo partido a los dos altavoces, debes presionar el botón de graves en el mando a distancia dos veces. La parte delantera de la caja tiene tres luces LED que indican qué nivel de graves has seleccionado. Las tres luces estarán encendidas si seleccionas el sonido envolvente.

Esta opción no es estándar en el rango de precios de la barra de sonido Fire TV de Amazon, y ntv.de sospechó que el supuesto DTS Virtual:X de Amazon podría ser una estrategia de marketing. Sin embargo, si el material de origen lo permite, la barra abre un escenario estéreo bastante ancho, colocando voces, instrumentos o efectos de manera adecuada. No esperes "sonido 3D completo", como se anuncio por Amazon, pero incluso las barras de sonido más caras sin cajas satélite luchan con esto.

Puedes elegir entre tres diferentes modos de sonido utilizando el botón EQ, que mejora las voces o optimiza la reproducción para películas, series o música. En nuestra prueba práctica, la barra de sonido funcionó mejor con juegos en el modo cine. Hace un buen ruido durante las escenas de acción sin distorsionarse y mantiene las voces claras. También funciona bien con los streams de audio 5.1. La reproducción de música es decente, con muchas cajas Bluetooth de precio similar sonando peor.

El consumo de energía de la barra de sonido es razonable. Medimos alrededor de 4 vatios durante la operación y 1.4 vatios en modo de espera.

Conclusión

Por alrededor de 140 euros, la barra de sonido Amazon Fire TV es una buena y asequible manera de mejorar el sonido delgado de un TV. Ofrece un sonido aceptable para su precio, es fácil de configurar y usar.

