- Es importante "fortalecer la autoestima"

Matt Damon es el único hombre entre cinco mujeres en casa. Isabella (18), Gia (15) y Stella (13) son de su matrimonio de 2005 con la argentina Luciana "Lucy" Barroso (48). También es padrastro de Alexia (25), a quien su esposa trajo a la relación.

Damon no intercambia consejos parentales con amigos famosos como su colega de "The Instigators" Casey Affleck (49), quien tiene un hijo de 20 años y otro de 16. "No creo que intercambiemos muchos consejos paternos. Hablamos de ello, pero más con asombro de lo rápido que pasa el tiempo", le dijo el ganador del Oscar a la revista "People". "De repente, tu hijo va a la universidad y pasa rápido", bromeó.

Matt Damon fue invitado a SiriusXM's Radio Andy hace unas semanas y habló con el presentador Andy Cohen (56) sobre su papel como padre. El actor no ofreció consejos específicos para padres de hijas, pero dijo: "No presumiría dar consejos a nadie, excepto para escuchar y ser útil". Agregó: "Al final, se trata de fortalecer su autoestima". Porque: "No estarás presente para el 99% de las decisiones que tomen", dijo Damon.

Que este enfoque ya ha funcionado con la hija mayor de sus cuatro hijas es evidente en la relación que tiene Alexia. "Nuestra hija de 25 años tiene un novio genial, a Lucy y a mí nos encanta", dijo Damon de su hija. "Admiramos al chico y verla tomar estas decisiones es lo mejor", explicó a Cohen.

