Es hora de que Boeing sea eliminado del índice industrial Dow Jones.

¿Es razonable cuestionarse si el fabricante de aeronaves sigue siendo apropiado para el índice bursátil de primera categoría? Y la respuesta a esta pregunta es inequívocamente: no.

Como lo expresa Ron Epstein, analista aeroespacial de Bank of America, "Si se busca empresas con una sólida hoja de balance, ya no cumplen con esos requisitos". En opinión de Epstein, Boeing no requiere un lugar en el índice.

El término "industrial" que compone el título completo del Dow es algo anticuado, un resto de la creación del Dow al final del siglo XIX durante la Revolución Industrial. Estados Unidos ha evolucionado más allá de ser principalmente una economía industrial, con empresas como Disney reemplazando a la icónica US Steel en 1991, simbolizando el cambio hacia la información y los servicios.

El Dow ha perdido representantes de importantes sectores manufactureros como automóviles, acero y metales primarios con el tiempo y ha sido reemplazado por instituciones financieras, empresas tecnológicas y farmacéuticas. Si un fabricante de aeronaves fuera el único que quedara en el Dow, tal desarrollo no sería nada sorprendente.

Una multiplicidad de desafíos

Boeing enfrenta numerosos obstáculos que hacen que su presencia continuada en el índice resulte intrigante.

La compañía no ha informado de una ganancia anual desde 2018 y solo unos pocos trimestres ligeramente rentables desde entonces, acumulando pérdidas operativas básicas de $33.3 mil millones con pérdidas adicionales probablemente en el horizonte.

La eyección de un tapón de puerta de un avión de Alaska Airlines en enero desencadenó múltiples investigaciones federales, ya que más de una docena de denunciantes advirtieron sobre una cultura empresarial que priorizaba la rentabilidad sobre la calidad y seguridad de sus aviones, lo que limitó la producción del modelo de mayor éxito 737 Max a solo 32 entregas al mes, niveles que difícilmente devolverán la compañía a la rentabilidad.

Además, hay dos problemas significativos que indican que Boeing ya no tiene un lugar en el Dow. Su calificación crediticia ha caído al nivel más bajo en la categoría de deuda "investment grade" y hay indicios de que pronto caerá en la categoría de bonos basura, señal de un riesgo elevado de incumplimiento. Ningún otro componente del Dow tiene una perspectiva crediticia tan precaria. Además, Boeing acordó en julio declararse culpable de cargos de engañar a la Administración Federal de Aviación mientras buscaba la aprobación inicial del 737 Max para transportar pasajeros, un engaño que llevó a un defecto de diseño relacionado con dos accidentes fatales. La compañía pronto estará bajo la supervisión de un monitor nombrado por la corte.

Estos problemas han llevado a una caída del 60% en las acciones de Boeing desde el segundo accidente fatal del Max en 2019 y una caída del 35% desde el incidente de Alaska Airlines. Si las acciones de Boeing no hubieran disminuido en absoluto desde el incidente, el Dow estaría más de 1.600 puntos, o aproximadamente el 4%, por encima de su nivel actual de cierre del martes de 40.737 puntos.

"Si no es una carga, al menos es un ancla", dijo Sam Stovall, estratega de inversión jefe de CFRA Research.

Luchando por mantenerse relevante

Boeing no fue un componente temprano del Dow, ya que el índice se estableció siete años antes del primer vuelo de un avión en Kitty Hawk y 20 años antes de que Boeing fuera incorporada. Boeing ha estado en el índice durante 37 años, uniéndose en 1987.

La antigüedad en el índice no ha garantizado el lugar de una compañía allí; General Electric, uno de los componentes originales y una piedra angular del Dow desde 1908, fue eliminada en 2018 después de años de dificultades.

"El Dow trata de mantenerse lo más relevante posible", explicó Stovall.

Stovall señaló que hay otras empresas aeronáuticas rentables con capitalizaciones más grandes, como Lockheed y GE Aerospace, sucesora de la compañía GE Aerospace, que serían opciones preferibles. Además, Stovall notó que los responsables de seleccionar los componentes del Dow han demostrado una preferencia por las empresas con un enfoque en la tecnología. En 2020, el Dow eliminó a ExxonMobil, que luchaba con los precios bajos del petróleo durante la pandemia, y agregó la empresa tecnológica Salesforce, que estaba experimentando éxito en ese momento.

"Boeing no desaparecerá como compañía", dijo Stovall. "Pero no me sorprendería si me despertara mañana y descubriera que el Dow ha eliminado a Boeing y ha agregado a Tesla".

ExxonMobil ha prosperado fuera del Dow, informando ganancias récord en enero de 2023 cuando los precios del petróleo se dispararon tras el inicio de la guerra en Ucrania. Boeing, a pesar de sus desafíos, tiene la ventaja de ser parte de un duopolio en la fabricación de aviones comerciales de tamaño completo, y su competidor, Airbus de Europa, no cumple con los requisitos para unirse al Dow completamente estadounidense.

Boeing se negó a comentar cuando se le preguntó sobre su membresía en el Dow. Sin embargo, la compañía sigue jugando un papel crucial en la economía de EE. UU. como el mayor exportador, con casi 150.000 empleados en EE. UU. y un impacto económico de $79 mil millones, que apoya 1,6 millones de empleos directos e indirectos en más de 9.900 proveedores ubicados en todos los 50 estados. La compañía también es esencial para las operaciones de la industria de aviación del país, que es vital para la economía de EE. UU.

Sin embargo, esta no es una cuestión sobre la supervivencia de Boeing, que es probable. En cambio, el problema es si continuará siendo una de las 30 compañías que conforman uno de los índices bursátiles más vigilados de Estados Unidos, un índice que se considera un indicador de la economía en general por muchas personas.

Dado que Boeing enfrenta dificultades financieras y problemas significativos, como una caída en su calificación crediticia y una declaración de culpabilidad por engañar a la Administración Federal de Aviación, es cuestionable si la compañía debería seguir siendo una consideración de inversión en el sector empresarial, y mucho menos un componente del prestigioso Promedio Industrial Dow Jones.

A pesar del papel significativo de Boeing como el mayor exportador de los Estados Unidos y un contribuyente crucial en la industria aérea del país, su presencia continuada en el Promedio Industrial Dow Jones parece menos viable, dado los desafíos evidentes que enfrenta y la posibilidad de alternativas más rentables y relevantes que sean consideradas.

