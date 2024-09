¿Es esto un escenario surrealista o una ilusión: el video muestra un intercambio de prisioneros?

16:03 Ucrania: Avance ruso en Kursk se estanca

El "Kyiv Post" estuvo presente en el canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania del 14 de septiembre, captando las primeras conversaciones entre los soldados ucranianos recién liberados y sus familias. Como parte del canje, 103 soldados regresaron a sus hogares. Los soldados rusos fueron capturados durante la ofensiva ucraniana en Kursk.

16:03 Ucrania: Avance ruso en Kursk se estanca

Fuentes ucranianas informan de un alto en el avance ruso en Kursk, su región. Un portavoz del comando regional ucraniano informó a AFP que los rusos intentaron un ataque por los flancos, pero finalmente fueron frustrados. La situación ahora es estable y "bajo control", según el portavoz, Oleksiji Dmitratschkiwsky. Rusia ha logrado algunas victorias menores, pero estos logros ahora se han convertido en una casi cerco, dijo el portavoz militar. Según sus informes, aún hay miles de civiles rusos en el territorio ocupado por las fuerzas ucranianas en Kursk.

15:42 Alemania planea proporcionar más asistencia médica para Ucrania

El gobierno alemán está destinando otros 50 millones de euros para la atención médica de los soldados ucranianos heridos. El ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, comentó: "Continuamos al lado de Ucrania". Con este plan, pretenden garantizar la seguridad de los tratamientos necesarios en Alemania. Los hospitales alemanes ya han tratado a 1.173 soldados y civiles ucranianos gravemente heridos y heridos, según la ministra del Interior, Nancy Faeser. Dijo que esta ayuda es una cuestión humanitaria y continuará. Los costos para el tratamiento de los heridos en la guerra se arreglarán más tarde de manera sencilla a través de la Oficina Administrativa Federal.

15:07 Incidentes de disparos en la sede de la empresa de comercio electrónico rusa

Al menos tres personas resultaron heridas durante un intento de asalto en la sede de Moscú de la empresa de comercio electrónico rusa Wildberries. Una persona falleció, según informaron los medios rusos. La empresaria Tatjana Bakaltschuk explicó en Telegram que su exmarido Vladislav Bakaltschuk y dos antiguos directivos de Wildberries habían intentado tomar las oficinas de Moscú de Wildberries.

14:43 India podría continuar comprando petróleo ruso a menos que sea sancionada

India ha admitido que continuará comprando petróleo ruso mientras no esté bajo sanciones. El medio en línea "Ukrajinska Prawda" informó esto, citando a Reuters. El ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri, dijo: "Si las empresas no están afectadas por las sanciones, ciertamente compraré de la fuente más barata". Agregó que otros países europeos y empresas japonesas también compran petróleo ruso. India reportedly receives 88% of its oil imports and is the world's third-largest oil consumer and importer. El comercio entre Rusia e India ha reportedly doubled since 2022.

14:05 Munz: No hay preocupaciones en el Kremlin por los F-16 en Ucrania

Los primeros cazas de combate occidentales F-16 ahora están operativos en Ucrania, pero debido a la falta de autoridad para lanzar misiles profundamente en Rusia, el Kremlin no está muy preocupado, explica Rainer Munz de ntv desde Moscú.

13:45 Kremlin: Comentarios de Stoltenberg sobre armas de largo alcance son peligrosos

Rusia criticó los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como "peligrosos". En una entrevista con "The Times", sugirió que no sería una línea roja para Rusia si se permitiera a Ucrania atacar objetivos más profundos en Rusia con armas occidentales de mayor alcance. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskow, dijo: "Esta provocación descuido de las declaraciones del presidente ruso Vladímir Putin es una acción poco prudente e incompetente". El presidente ruso Putin advirtió que si se permiten el uso de misiles de mayor alcance, estos países se involucrarían directamente en el conflicto.

13:17 Expertos encuentran explosivos y equipo militar en la central nuclear de Zaporizhzhia

La central nuclear de Zaporizhzhia, en Ucrania, ocupada por soldados rusos al comienzo de la guerra, contiene tropas armadas y equipo militar. Además, se han colocado minas antipersona alrededor de las vallas internas y externas de la planta, según informó la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). A los expertos de la OIEA no se les permitió inspectar ciertas partes de las salas de turbinas durante todo el período de informes, y la CNB ha sido una fuente de preocupación desde su ocupación. Hace solo cuatro semanas, también se incendió una torre de enfriamiento.

12:41 Kremlin advierte sobre tensiones aumentadas en el Oriente Medio después de explosiones de pagers

Después de la explosión masiva de cientos de pagers en Líbano, el Kremlin en Moscú ha emitido una advertencia sobre posibles escaladas en una "región explosiva". El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskow, dijo: "Lo que sea que haya pasado, sin duda llevará a un aumento adicional de tensiones". Líbano se encuentra en una zona altamente volátil, y cada evento como este tiene el potencial de desatar más conflictos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso describe el incidente como otro ejemplo de "guerra híbrida" contra Líbano.

12:24 Ucrania aumenta el presupuesto en más de 10.000 millones de euros para los soldados

El gobierno ucraniano ha aprobado un presupuesto adicional de más de 10.000 millones de euros, principalmente para gastos militares. Este aumento del gasto eleva el presupuesto total a alrededor de 81.000 millones de euros, lo que representa un aumento del 13%. La principal razón detrás de esta enmienda del presupuesto es para pagar los bonos de septiembre a los soldados y tropas estacionadas en la línea del frente.

11:36 Sharma: Los aviones F-16 pueden no traer un cambio significativoEl presidente ucraniano Zelenskyj ha solicitado 128 aviones de combate F-16 para obtener la supremacía aérea. Sin embargo, solo alrededor de 60 aviones han sido prometidos por naciones extranjeras, lo que es menos de la mitad del número requerido. Kavita Sharma, corresponsal de ntv, ve esto como un paso prometedora con el inicio de la entrega de aviones y la capacitación de pilotos. No obstante, hay desafíos iniciales con los sistemas de armas utilizados.

11:16 Agencia de Inteligencia de Ucrania: Ucrania responsable del ataque al depósito rusoUna fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) confirmó al Independiente de Kiev que el ataque de la noche anterior a un gran depósito de municiones en Toropets, Rusia, que alojaba misiles y otras armas, fue llevado a cabo por Ucrania. La fuente agregó que el garaje "fue borrado de la faz de la tierra" después del impacto de los drones ucranianos, lo que resultó en una enorme explosión. El SBU de Ucrania está trabajando junto a sus contrapartes militares para reducir sistemáticamente las capacidades de cohetes del enemigo, utilizadas para atacar ciudades ucranianas. Se están desarrollando planes para ejecutar operaciones similares contra otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de drones ucranianos autorizados a presentar ofertas para el contrato de RamsteinPor primera vez, los fabricantes de drones ucranianos pueden participar en las licitaciones organizadas por la Coalición de Drones en el formato de Ramstein. Esto ofrece a los fabricantes ucranianos la oportunidad de presentar ofertas en dos categorías diferentes: drones de visión en primera persona (FPV) e interceptores. Los oficiales ucranianos consideran esto como un gran impulso a la producción local, con todas las propuestas evaluadas por la Coalición de Drones. Los ganadores recibirán contratos para pruebas adicionales. Si tienen éxito, los estados de Ramstein planean encargar a los ganadores de la competencia la producción a gran escala.

10:27 Aparece un video del ataque al depósito rusoAunque el Kremlin no lo ha reconocido oficialmente, el gobernador de la región de Tver anunció en Telegram que los ataques con drones ucranianos causaron un gran incendio en un depósito de armas. Los residentes fueron evacuados y se están circulando imágenes en línea del incendio.

09:39 Muertos y heridos en Kharkiv y ZaporizhzhiaLa ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania, fue objeto de otro ataque aéreo ruso pesado el día anterior. Bombas guiadas detonaron en varios distritos, dejando a 9 personas heridas. Esto es solo otro ejemplo en una serie de recientes ataques civiles. Una mujer murió y 43 personas, incluyendo 4 niños, resultaron heridas por una bomba de precisión en Zaporizhzhia el domingo. Se informaron ataques aéreos rusos en asentamientos cercanos en la región de Zaporizhzhia, lo que resultó en la muerte de dos personas más.

08:46 Instalaciones energéticas en Sumy atacadas de nuevoLas autoridades locales en Sumy, una ciudad del nordeste de Ucrania, afirmaron que las instalaciones energéticas fueron objetivo de drones rusos por segundo día consecutivo. Aunque no se informaron bajas, los ataques repetidos han puesto una gran presión en el sistema de suministro de energía. El martes, drones y misiles rusos atacaron las instalaciones energéticas en la ciudad y la región de Sumy, dejando sin electricidad a más de 280,000 hogares durante algún tiempo, según el Ministerio de Energía.

08:27 El Estado Mayor de Ucrania registra 1.130 bajas rusas en 24 horasSegún el Estado Mayor de Ucrania, 1.130 soldados rusos fueron muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la agresión rusa a gran escala en febrero de 2022, Ucrania ha documentado 637,010 bajas enemigas. Las fuerzas ucranianas han destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y 6 tanques, según sus propios registros en las últimas 24 horas.

07:55 La Fuerza Aérea de Ucrania finaliza los planes de despliegue de los F-16El presidente Zelenskyy anunció que los planes de despliegue para los aviones de combate occidentales F-16 han sido finalizados por la Fuerza Aérea y el Ministerio de Defensa de Ucrania. Además, se llevaron a cabo discusiones con los comandantes aéreos sobre la posibilidad de aumentar la flota aérea y ampliar la capacitación de pilotos. Dado los recurrentes daños, algunas voces en Kiev abogan por una capacitación inicial más completa de los pilotos, que actualmente abarca un período de 40 días. Se espera que Ucrania reciba alrededor de 60 aviones F-16, ya que solo unos pocos han sido entregados hasta ahora.

07:19 El ejército ruso repele los ataques con drones ucranianos en varias regionesEl Ministerio de Defensa ruso informes múltiples ataques con drones ucranianos en varias regiones. La defensa aérea logró interceptar 54 drones ucranianos en cinco regiones rusas en las últimas 24 horas, según TASS. La mitad de los drones fueron derribados sobre la región fronteriza de Kursk, y el resto fue eliminado sobre Bryansk, Belgorod, Smolensk y Oryol. El informe de TASS no menciona la región de Tver, donde se informaron reportes de un ataque con drones ucranianos en un gran depósito de municiones que provocó un incendio en la ciudad de Toropets, lo que llevó a la evacuación de los residentes.

06:57 Blogueros militares: Incendio intenso en el depósito de municiones rusoSegún los blogueros militares, el ataque ucraniano a la ciudad rusa de Toropets en la región de Tver ha provocado un gran incendio en una instalación de almacenamiento de municiones. Esta instalación, según los blogueros, ha sido expandida recientemente y ahora cuenta con 42 bunkers fortificados y 23 almacenes y talleres. Según el antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin, la situación en la región sigue bajo control, como lo indicó en Telegram. Según el análisis de datos de los blogueros militares ucranianos, se ha infligido un daño significativo, especialmente en los bunkers más nuevos.

06:20 El vicepresidente parlamentario del Partido Verde: AfD y BSW difunden narrativas rusasEl vicepresidente parlamentario del Partido Verde, Konstantin von Notz, propone un debate parlamentario sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "Los documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA revelan de manera clara los métodos insidiosos a través de los cuales las entidades rusas interfieren en nuestra democracia, discursos públicos y elecciones", dice el político interior. "Con el AfD, BSW y otros colaboradores propagando narrativas rusas en público y en los parlamentos, se forman alianzas dañinas para socavar los intereses alemanes conjuntamente. Se atacan, se espiaron y se intentaron difamar públicamente a los partidarios de Ucrania".

05:42 Trolls rusos distribuyen videos falsos sobre Kamala HarrisSegún la investigación realizada por el gigante de software Microsoft, los actores rusos han intensificado su campaña de desinformación contra la candidata presidencial de EE. UU. Kamala Harris. Un grupo afiliado al Kremlin, llamado Storm-1516, ha lanzado dos videos fabricados desde finales de agosto para desprestigiar la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un grupo de seguidores de Harris supuestamente agrediendo a un participante en una supuesta concentración de Trump. El otro video presenta a un actor promoviendo la falsa afirmación de que Harris fue responsable de un accidente en 2011 en el que una niña resultó herida y quedó discapacitada, y huyó del lugar. Ambos videos se informan que han recibido millones de visitas.

05:19 Explosiones y fuego en Tver, RusiaSegún los informes rusos, un ataque con drones ucraniano ha provocado un incendio en la región rusa de Tver. Los escombros de un drone ucraniano destruido encendieron un fuego en la parte occidental de la región en la ciudad de Toropez, lo que llevó a la evacuación parcial de los residentes, según el gobernador de la región, Igor Rudenya, a través de la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos actualmente trabajan para contener el incendio. El origen del fuego no es inmediato. Las unidades de defensa aérea rusa aún están comprometidas en combatir una "masiva ataque de drones" en la ciudad. La ciudad, con una población ligeramente superior a 11,000, supuestamente alberga un arsenal ruso para almacenar misiles, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal RIA.

03:57 Gobernadores rusos informan ataques de dronesUcrania está atacando varias regiones en el oeste de Rusia con drones, según afirman los gobernadores locales. Siete drones ucranianos han sido derribados en la región de Smolensk cerca de la frontera con Bielorrusia, según el gobernador Vasily Anochin a través de la aplicación de mensajería Telegram. La defensa aérea rusa ha eliminado un drone sobre la región de Oryol, según el gobernador Andrei Klychkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos han sido derribados sobre la región de Bryansk cerca de la frontera con Ucrania, según el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno en Kiev afirma que los ataques targetizan la infraestructura militar, energética y de transporte esencial para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 Comercio triangular: EE. UU. investiga posible elusión de la importación de uranio ruso con ChinaEl gobierno de EE. UU. está investigando una posible elusión de la prohibición de importación de uranio ruso en EE. UU. por parte de China. Hay preocupaciones de que China esté importando uranio enriquecido de Rusia mientras exporta su producción nacional a EE. UU., según informó Reuters citando fuentes gubernamentales. "Estamos preocupados de que se eluda la prohibición de importación de uranio ruso", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos cerrar el grifo ruso y que de repente todo el material venga de China. Hemos pedido al Departamento de Comercio que investigue esto". El Departamento de Comercio de EE. UU. no respondió inicialmente a una solicitud de comentarios.

01:54 fuente: EE. UU. planea aumentar reservas de petróleoEl gobierno de EE. UU. planea aumentar sus reservas estratégicas de petróleo, según una fuente. EE. UU. tiene la intención de comprar hasta seis millones de barriles de petróleo, considerando los precios actuales, reveló una fuente familiarizada con el asunto. Si la compra se completa, sería la mayor adquisición desde un gran lanzamiento en 2022, que fue entonces "el mayor lanzamiento de reservas de petróleo de la historia". En respuesta a los precios del gasolina que se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas en 2022, lo que fue entonces "el mayor lanzamiento de reservas de petróleo de la historia".

00:45 Dos muertos y cinco heridos en ataque en ZaporizhzhiaRusia atacó la región de Zaporizhzhia durante la noche, lo que resultó en la muerte de al menos dos civiles y la lesión de cinco más, según el gobernador Ivan Fedorov. Más tarde aclaró que Rusia había "asaltado fuertemente" la comunidad de Komyshuvakha en la región. También se dañaron varios edificios y una instalación de infraestructura. Los servicios de emergencia continúan operando en el lugar y aún se está evaluando la magnitud de los daños, según "Kyiv Independent".

11:38 PM Embajadora de EE. UU. en la ONU: Hemos observado la estrategia de ZelenskyLa embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, menciona que el lado de EE. UU. ha notado la nueva "estrategia de paz" del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Según "European Pravda", esta información proviene de una rueda de prensa en la sede de la ONU. "Hemos observado la estrategia de paz del presidente Zelensky. Creemos que es una táctica que podría ser efectiva. Necesitamos comprender cómo podemos contribuir a eso", dijo. La embajadora de EE. UU. expresó optimismo sobre la situación de paz, sin proporcionar más detalles. Thomas-Greenfield probablemente se refiere a la estrategia conocida como "plan de victoria" en los círculos ucranianos, que Zelensky presentó el mes pasado.

10:29 PM Falso alarma en Letonia: Un objeto volador malinterpretado resultó ser una bandada de avesFalso alarma en Letonia: Un incidente preocupante que sugería una invasión del espacio aéreo de la OTAN en Letonia por un objeto volador no identificado resultó ser inofensivo. El objeto, que se acercó a la frontera desde Bielorrusia y cruzó hacia el este de Kraslava, resultó ser un grupo de aves. La agencia de noticias leta informó esto, citando a la fuerza aérea. Inicialmente, el Ministerio de Defensa de Letonia en Riga había informado sobre un objeto volador no identificado. En consecuencia, se desplegaron aviones de interceptación de la OTAN estacionados en la base de Lielvarde para rastrear el espacio aéreo, pero no detectaron objetos sospechosos.

10:59 PM Moldavia y Alemania sellan acuerdo sobre ciberseguridadMoldavia y Alemania están intensificando su lucha contra "los ataques híbridos de Putin" con un acuerdo de ciberseguridad. Según la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Chisináu, el presidente ruso Vladimir Putin busca continuar utilizando sus ataques híbridos contra Europa, especialmente Moldavia, como herramienta de desestabilización. "Pero precisamente por eso estamos fortaleciendo nuestros propios esfuerzos", dijo. Al ofrecer equipo informático, intercambio de información y capacitación, buscan "detener los ciberataques en Moldavia y exponer la desinformación".

Puede revisar todas las actualizaciones anteriores [aquí].

La Unión Europea (UE) ha sido un actor clave en el apoyo a Ucrania durante el conflicto en curso, proporcionando ayuda financiera, asistencia médica y otros tipos de asistencia.

En el contexto del texto, el gobierno alemán ha prometido un adicional de €50 millones para el cuidado médico de los soldados ucranianos heridos, mostrando el compromiso continuo de la UE en ayudar a Ucrania en medio de la crisis.

Lea también: