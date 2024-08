- Es digno de mención la creciente frecuencia de las expulsiones de Alemania.

Las deportaciones están en aumento, con más de 9.500 personas expulsadas de Alemania en la primera mitad de 2024, según datos del Ministerio Federal del Interior, proporcionados en respuesta a una consulta del partido de la Izquierda en el Bundestag, obtenidos por la Agencia Alemana de Prensa. En comparación con el mismo período del año pasado, cuando se deportaron 7.861 personas, esto representa un aumento de más de 2.000 personas. En total, se deportaron 16.430 personas en 2023, mientras que en 2022 fueron enviadas cerca de 13.000.

El mayor grupo de personas deportadas en la primera mitad de 2024 estaba compuesto por 915 personas con pasaportes turcos. Les siguieron personas de Georgia (839), Macedonia del Norte (774), Afganistán (675), Albania (586) y Siria (534). La mayoría de las deportaciones fueron a Georgia, Macedonia del Norte, Austria, Albania y Serbia. A pesar de las discusiones en curso en el gobierno federal después del ataque con cuchillo fatal a un oficial de policía en Mannheim a finales de mayo, Alemania no está deportando actualmente a Siria y Afganistán.

Más de 3.000 casos de Dublin

Según los datos, la mayoría de las 9.465 personas deportadas en la primera mitad de 2024 fueron sacadas en avión: 7.848 personas. En un tercio de todas las deportaciones (3.043 casos), las personas fueron devueltas al país europeo responsable de su procedimiento de asilo según el Reglamento de Dublín, ya que habían llegado primero allí. En 164 casos de Dublín, las personas fueron deportadas a Bulgaria, donde también se suponía que debía ser transferido el atacante de Solingen.

Hasta el 30 de junio de 2024, 226.882 personas estaban sujetas a deportación en Alemania, de las cuales 182.727 tenían y 44.155 no tenían una llamada "tolerancia" (Duldung). Las personas con estado de tolerancia están sujetas a deportación pero no pueden ser deportadas por ciertos motivos, como no tener documentos de identidad o estar enfermas.

Fallaron 14.000 deportaciones

En la primera mitad de 2024, fallaron 14.067 deportaciones antes de ser entregadas a la Policía Federal, por ejemplo, porque los vuelos fueron cancelados, no se encontraron personas o estaban enfermas, o por otros motivos organizativos. 534 deportaciones fueron detenidas durante o después de ser tomadas por la Policía Federal. Las razones pueden incluir la negativa de las aerolíneas o pilotos a llevar a los afectados, "acciones de resistencia", motivos médicos o procedimientos legales en curso.

Clara Bünger, miembro del partido de la Izquierda, declaró que con frecuencia se piden más deportaciones, pero el número ha estado aumentando constantemente durante años. "Después del ataque terrorista en Solingen, vuelven a haber llamadas reflejas para más deportaciones. Debe decirse: las deportaciones no son medidas para prevenir el crimen. No contendrán el islamismo". Pidió estrategias concretas para la prevención del crimen y el trabajo social con jóvenes.

