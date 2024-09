Es crucial revisar el mecanismo de límite de deuda.

El empresario y exministro federal de Finanzas del FDP, Harald Christ, aboga por "un plan para Alemania" con inversiones en infraestructura, educación y digitalización. La ubicación de los fondos es crítica, según Christ, en el podcast "Die Stunde Null". Al mismo tiempo, Christ considera que la estructura fundamental del sistema económico alemán es sólida.

La ubicación de Alemania ha sido debatida durante años. Sin embargo, en la situación actual, parece un momento crítico. Grandes corporaciones como Volkswagen están luchando, y la economía ha sido lenta durante mucho tiempo. ¿Es tan grave esta vez?

Harald Christ: Es cierto que en el pasado hemos tenido titulares como "Alemania, el enfermo de Europa" o "Alemania se queda atrás". Y luego tuvimos la expansión más larga de la República Federal, de 2005 a 2021, que duró 16 años. Entonces, no estoy extendiendo pesimismo sobre la ubicación ni dando discursos airados. Tenemos una base económica muy estable, somos la tercera economía más grande, tenemos corporaciones exitosas y una clase media estable.

Pero aún así hay obstáculos significativos.

Lo que es cierto es que estamos en medio de una transición económica, y hay industrias que enfrentan desafíos significativos. Esto incluye industrias intensivas en energía como la química y la farmacéutica, así como la industria automotriz. Pero hemos experimentado transformaciones como esta a lo largo de nuestra historia industrial, lo que ha resultado en la sufrimiento de sectores enteros. El quejarse no ayuda; en cambio, necesitamos mirar hacia adelante y encontrar formas de mejorar nuestra competitividad nuevamente.

¿Entonces es un problema de industrias específicas en lugar de una crisis fundamental del modelo económico alemán?

Por supuesto que tenemos desafíos fundamentales. Nuestros costos de energía son demasiado altos, tenemos una burocracia en aumento que grava a las empresas con costos, y tenemos costos salariales altos. Somos un país de altos impuestos, especialmente para las corporaciones. Pero la pregunta que debemos hacer es qué pasos podemos dar para salir de esta situación y alcanzar el siguiente nivel de crecimiento.

Dices que necesitamos encontrar formas de salir de esta situación. Hay un importante documento estratégico del antiguo presidente del BCE, Mario Draghi, que llama a un programa de inversión masiva para toda Europa -hasta 800 millones de euros al año. ¿Qué dices como liberal cuando se pide tanta ayuda estatal?

No estoy atrapado en una caja ideológica, evalúo la realidad y actúo en consecuencia. Y sí, necesitamos invertir más. Pero la pregunta crítica es adónde va ese dinero. ¿Va a expandir los costos sociales, como el ingreso ciudadano, las pensiones o los beneficios sociales? ¿O va a infraestructura, investigación y desarrollo, educación y IA? Pero sí tenemos un freno a la deuda en Alemania.

Esa es la siguiente pregunta. ¿No limita las inversiones?

El freno a la deuda fue aprobado con amplio apoyo político, por lo que un ministro de Hacienda debe cumplirlo. Eso lo hace difícil. Necesitamos reformar el freno a la deuda. No significa deuda ilimitada. Pero no podemos cargar a las generaciones futuras con una infraestructura en mal estado y un país que ya no es competitivo.

¿Cómo se podría implementar una reforma así?

No creo que se pueda implementar durante este período legislativo. Creo que sucederá a partir del 2025, sin importar quién esté en el poder. Pero debe ser apoyado tanto por el gobierno como por la oposición. Necesitamos más dinero para seguridad interna, defensa. No podemos evitar ajustar el freno a la deuda. Pero debemos hacerlo con una perspectiva a largo plazo. Necesitamos un plan para Alemania, uno que vaya más allá del próximo período legislativo.

Eso suena como un importante programa de inversión.

Así es, pero la atención siempre está en las inversiones. Si hoy se invierten otros 50 mil millones de euros en infraestructura, eso es una nueva deuda por un lado. Pero a largo plazo, se debería ver un aumento en la riqueza de la economía.

