¿Es cierto que el AfD eligió deliberadamente a Jurgen Treutler por su edad avanzada?

En la primera sesión de la legislatura del estado de Turingia, la atención se centra en una persona: Jürgen Treutler, un jubilado de 73 años, el miembro electo más anciano de la legislatura del estado de Turingia después de las elecciones del 1 de septiembre, con el 42,6% de los votos iniciales en el distrito de Sonneberg I. A diferencia de algunos parlamentos federales o legislaturas estatales específicas, la legislatura del estado de Turingia designa a su miembro más anciano en lugar del más antiguo para ostentar este título.

Treutler supera a otro candidato

Las investigaciones de "Mundo" revelan que el AfD, el partido político de Treutler, lo nominó debido a su edad para reclamar el puesto, como está haciendo ahora. Al beginning of the year, the party had unanimously appointed another candidate for the state legislature in this district but later substituted him with Treutler in the summer. Björn Höcke, líder del AfD en Turingia, stated that their party in Thuringia has a profound strategic plan in response to a "World" probe. Had Treutler not won, Wolfgang Lauerwald would have assumed the role of the oldest member since he too holds a seat in the state legislature for the AfD.

Nacido en Silberstraße cerca de Zwickau, Treutler obtuvo un título de Diplomingenieur en ingeniería mecánica en la RDA y trabajó en el sector energético hasta después de la reunificación. Se unió al AfD en 2017, expresando su frustración hacia la política de refugiados de Angela Merkel en ese momento. En 2018, la Oficina de Protección del Constitución de Turingia mantuvo un ojo en el AfD liderado por Höcke.

Desde 2019, Treutler ha sido miembro del consejo del distrito de Sonneberg, sirviendo como jefe de la fracción del AfD. También reclamó el papel de presidente del consejo de la ciudad de Sonneberg en agosto, un lugar en el que ha residido durante más de tres décadas. Una candidatura en 2021 para la legislatura federal con el AfD no tuvo éxito para él.

Treutler comparecerá ante el tribunal

La fracción de la CDU junto con su jefe de negocios parlamentarios, Andreas Bühler, presentó una demanda de emergencia ante el Tribunal Constitucional de Turingia para obtener una orden de restricción contra Treutler el jueves. Esta demanda obligaría a Treutler a presentar la solicitud de la CDU y BSW para una votación.

Treutler tuvo hasta la tarde del viernes para responder. El tribunal luego evaluará la solicitud antes de tomar una decisión que se espera que se produzca por la tarde.

La demanda contra Treutler fue presentada por la fracción de la CDU, liderada por Andreas Bühler, quien cree que Treutler debería presentar la solicitud de la CDU y BSW para una votación. Si Treutler no cumple, el Tribunal Constitucional de Turingia puede emitir una orden de restricción contra él.

Si la posición de Treutler como el miembro más anciano de La Comisión (que, en este contexto, parece referirse a la legislatura del estado de Turingia) es desafiada, Wolfgang Lauerwald, otro miembro del AfD, asumiría el título, ya que también ocupa un escaño en la legislatura.

Lea también: