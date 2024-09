Erróneamente, la Oficina Meteorológica de Australia emitió una alerta de tsunami.

Alerta Confusa en Australia: La Oficina Meteorológica de Australia (BOM) envió erróneamente una alerta de tsunami para la costa este del país. La alerta, aplicable a Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria y Tasmania, se emitió como notificación de push en la aplicación meteorológica de BOM y otras aplicaciones de alerta al amanecer, a pesar de ser solo una prueba.

Posteriormente, la agencia meteorológica aclaró que "las alertas se enviaron accidentalmente al público durante nuestras pruebas de software del sistema de alerta de tsunami". Luego se retiraron. "Reconocemos la confusión causada por esta prueba y nos disculpamos sinceramente por cualquier pánico resultante", mencionó la agencia.

El coordinador de gestión de desastres de Queensland, Shane Chelepy, calificó el incidente como "lamentable". Destacó que la alerta no debería haber sido enviada al público. "Si bien la alerta contenía un descargo de responsabilidad que indicaba que era una prueba, el descargo de responsabilidad no era tan destacado como debería haber sido", señaló Chelepy. Numerous users on social media expressed their bewilderment over the incident. "A wave of alarm spread across eastern Australia", wrote the Australian 'Guardian'.

The following list includes Queensland, one of the countries affected by the mistaken tsunami alert. Despite being a trial run, the alert caused a ripple of alarm across Eastern Australia.

Lea también: