Erin Walker habla de los altibajos de la vida como esposa en el PGA Tour

Erin Walker es la esposa de Jimmy, jugador del PGA Tour

Erin dice que es la directora ejecutiva del equipo Walker

Es una exitosa saltadora de obstáculos amateur

Erin es una voz vivaz y a menudo franca en las redes sociales, una escritora mordaz en la prensa de golf y autora de un blog llamado Tour Wife Travels, durante varios años un diario de viaje de la vida en el circuito profesional de golf.

Su biografía en Twitter dice así: "Observadora profesional de golf. Saltadora de obstáculos amateur. Casada con @jimmywalkerPGA. Soy de opinión. Él no".

Una animada y larga charla telefónica con la CNN desde Utah lo confirma.

Hasta el año pasado, Erin pasaba unas 30 semanas al año de gira con Jimmy, habiendo renunciado a su propio sueño de estudiar Derecho.

Pero en lugar de acomodarse a una vida de lujo en un hotel, esta licenciada en periodismo, publicidad y marketing asumió el papel de directora ejecutiva del equipo Walker.

Entre sus "muchos sombreros" se encuentran el de controladora financiera, revisora de contratos, planificadora de viajes, organizadora de eventos, gurú del swing, motivadora jefe, psicóloga, esposa y madre.

"Soy la que dirige su barco. Hago todo lo demás, simplemente se lo pongo lo más fácil posible a Jimmy para que lo único que tenga que hacer sea ir a jugar al golf."

'Aventureros

La pareja, afincada en Boerne (Texas), viajaba por todo el circuito a tiempo completo en una autocaravana cuando los niños, Mclain (que ahora tiene siete años) y su hermano pequeño Beckett (cuatro), eran más pequeños. El jardín de infancia ha reducido los viajes por carretera, pero Jimmy sigue utilizando la autocaravana durante algunas semanas. Tiene un chófer porque el entrenador Butch Harmon es "muy contrario" a que conduzca él mismo (demasiado estresante).

"Es una casa sobre ruedas", dice Erin. "Tenemos nuestra propia cama, nuestras propias almohadas, una lavadora-secadora, un lavavajillas, un frigorífico residencial de tamaño americano, cuatro televisores, los niños tienen literas, tenemos cuatro pares de botas de lluvia, cosas que no puedes meter en la maleta semana a semana".

"Creo que hay que ser un poco aventurero porque siempre hay algo roto".

En el Masters aparcan enfrente del Augusta National.

"Augusta es increíble", dice Erin. "Jimmy entra todos los días y para los chicos es genial tener un patio enorme en el que poder dar patadas a un balón de fútbol o jugar al béisbol. Para nosotros tiene sentido".

Por si la vida no fuera ya bastante malabarismo, Erin compagina su pasión por el salto de obstáculos, compitiendo en unas 15 pruebas al año por todo Estados Unidos.

Mantener a sus caballos con su entrenador en Virginia añade otro nivel de complejidad a la operación.

"Es difícil, no tengo mucha práctica", dice. "Me presento a los concursos y espero que me vaya bien. Por suerte soy bastante atlética, pero es difícil. Quiero ser mejor y saltar saltos más grandes, pero tengo que ajustar mis expectativas".

"Pero tengo suerte de tener un marido que me apoya, porque para mí tengo que tener un hobby y dedicarme un poco a lo mío".

Lista de cosas que hacer antes de morir

El fuego de Erin viene de sus padres, ambos esquiadores de competición en Utah en la década de 1970. Su padre, Mark Stiegemeier, fue campeón del mundo de esquí de estilo libre en 1975, y ella y su hermano pequeño, Sean, crecieron esquiando, cruzándose ocasionalmente con una joven Lindsey Vonn.

En 2015, Erin paseó por Augusta con Vonn, entonces novia de Tiger Woods, e intercambiaron historias de amigos comunes.

Las ventajas obvias de un marido golfista profesional de éxito son la riqueza -los ingresos de Walker en su carrera superan por poco los 23 millones de dólares- y las ventajas que conlleva la fama.

Este año, Erin hizo un viaje VIP al Derby de Kentucky, mientras que Mclain pudo conocer a sus héroes de la Nascar cuando Jimmy asistió a la jornada de prensa de la US PGA como defensor del título. También está la tradición del Masters de que las parejas y los hijos se pongan los trajes blancos para hacer de caddies en la competición de par-tres de los miércoles.

Luego están los viajes al extranjero y la camaradería de los eventos por equipos, como un día "histérico" de las esposas comiendo calamares y otros alimentos no identificados durante la Presidents Cup de 2015 en Incheon, Corea del Sur.

O la electricidad alrededor del primer tee, que parecía un estadio, en la mañana inaugural de la Ryder Cup de 2014 en Gleneagles. "Fue una sensación increíble", dice. "Incluso ahora mismo se me pone la piel de gallina. Nunca quieres perderte otra".

Piel gruesa

Pero las desventajas de este estilo de vida no vienen de las molestias de los viajes o del tiempo de separación, sino de un lugar inesperado. Las redes sociales, una fuerza positiva utilizada de la forma adecuada, se han convertido en el mayor obstáculo para la vida en el circuito. Ha causado varios "baches en el camino", dice.

"Cuando me casé con Jimmy sabía que él viajaría, sabía que cuando tuviéramos hijos él viajaría y yo sería madre soltera por poco tiempo, así que no puedo decir exactamente que eso sea negativo", dice.

"Pero cuanto más famoso te haces, más gente quiere hundirte, y no lo entiendo. La gente tiene sus suposiciones y no hay recurso para lo que la gente dice.

"Incluso alguien tan popular como Rickie [Fowler] tiene sus haters. Yo digo: '¿Cómo que Rickie? Es el tío más majo que hay'".

Erin dice que ambas han tenido que desarrollar una piel más gruesa, y admite que ha tenido que "refrenar" el instinto de disparar respuestas a cada detractor. "Soy bastante políticamente correcta", dice.

"No voy a decir cosas que vayan a irritarle a él y a sus patrocinadores, pero sí cosas que se aplican a nuestra vida cotidiana".

"Hace un buen trabajo. Ella da la cara por mí", dijo Jimmy, de 38 años, a la CNN en el Abierto Británico en Royal Birkdale, donde estaba compartiendo una casa "fraternidad" con el eventual campeón Jordan Spieth, Rickie Fowler, Justin Thomas y Zach Johnson.

Estresarse y mirar las estrellas

Para algunas esposas del Tour, la vida en el paraíso ajeno no siempre es un camino de rosas.

Erin sabe de otras esposas que han renunciado a sus ambiciones de ser abogadas, dentistas e incluso golfistas profesionales para apoyar a su pareja.

Dice que puede empatizar "al 1000%" con Brittany Horschel, esposa del jugador del PGA Tour Billy Horschel, que recientemente admitió que era alcohólica y pasó dos meses en un centro de tratamiento de Florida. Lleva sobria más de un año, pero dice que la bebida se vio agravada por la soledad de cuidar a su hija en la carretera.

"Cada uno afronta el estrés de una manera diferente", dice Erin, que conoció a Jimmy cuando era voluntaria en un evento de segundo nivel en Salt Lake City en 2004.

"Puedo entender perfectamente cómo -especialmente pasando de donde ella estaba, una muy buena golfista universitaria- tener que decir de repente: 'Vale, voy a renunciar a mi sueño para ir a apoyar tu sueño'. Es una transición enorme.

"Por eso los caballos han sido tan importantes para mí. Me dan una salida positiva.

"Aplaudo a Billy y Brittany por contar su historia".

Erin cree que también es vital que los jugadores tengan otros intereses además del golf.

El de Jimmy es la astrofotografía, y ha ganado premios por ello. Tres veces la NASA ha hecho de sus imágenes su foto astronómica del día

"Me encanta que tenga una afición además de los coches y el vino, porque a todos los golfistas profesionales les gustan los coches y el vino", dice.

Es algo único que le permite alejarse del golf, ser creativo y encontrar su lugar zen".

"Le da perspectiva de todo. Hay cosas mucho más importantes que el golf y hacer birdies y bogeys".

La enfermedad de Lyme

Las noches que Jimmy pasaba en el telescopio -y en el campo de golf- se han visto reducidas desde noviembre, ya que ha luchado contra una enfermedad debilitante que ha minado sus fuerzas.

En abril se le diagnosticó la enfermedad de Lyme, una infección bacteriana transmitida por garrapatas infectadas.

Walker declaró al PGA Tour que la enfermedad "se siente como si tuvieras la gripe. Sin fuerzas. No tienes nada. Y aparece y desaparece en oleadas. Nunca sabes cuándo va a aparecer".

Está tomando un cóctel de medicamentos y vitaminas, y dijo a la CNN en Royal Birkdale que estaba operando al "75-90%".

"Simplemente no me siento yo mismo, no me siento fuerte", dijo.

"Ha sido duro", añadió Erin, que se ha convertido en una vociferante activista que advierte a la gente de que tenga cuidado con las garrapatas.

Jimmy no es de los que se quejan, así que no va a ser él quien diga: 'Esto me ha dado una paliza este año', pero así ha sido".

"Ha estado afectando a su estado de ánimo porque no se sentía bien, y eso es tenso en una relación y tenso con los niños. Me alegro de que vayamos en la buena dirección y de que empiece a sentirse mejor".

Erin ha tenido que añadir farmacéutica y enfermera a su larga lista de papeles.

Pero no intentes decirle que lo único que hace es ir de compras y al spa

