Eric Stonestreet expresó sentimientos de ligera herida después de que el spin-off propuesto de 'Modern Family' centrado en su personaje Mitch y Cam fue rechazado.

En una reciente charla con Graham Bensinger, Eric Stonestreet, conocido por interpretar a Cameron en Modern Family, expresó su descontento con una serie derivada que nunca se materializó.

Esta propuesta de serie estaba destinada a adentrarse en las vidas de Stonestreet y Jesse Tyler Ferguson, su pareja de casados en pantalla, junto con su hija Lily, interpretada por Aubrey Anderson Emmons, después de su mudanza desde California a Missouri.

Stonestreet estaba listo para subir a bordo cuando se presentó la idea.

Como explicó, "Chris Lloyd, uno de los co-creadores, y algunos escritores escribieron un excelente guion que derivaba a Jesse y a mí en nuestra vida en Missouri. Lo sugirieron, pero luego dijeron: 'No, no queremos hacerlo'".

El rechazo dejó a Stonestreet un poco ansioso debido a su cariño por Modern Family.

"Adoro a mi personaje, adoro el show. Amo a Jesse. Teníamos una relación laboral fantástica. Teníamos una química increíble", compartió.

Especuló que perhaps they saw him and Ferguson as "the old guys", or something along those lines, undeserving of continuing the characters' journey.

"Añadió, "Fue un poco doloroso, pero la gente toma decisiones de negocios".

La serie derivada habría seguido a la familia, que había agregado un bebé varón a su grupo, mudándose al medio oeste para que Cam pudiera perseguir su sueño de convertirse en entrenador de fútbol universitario. Stonestreet creía que esto tenía "potencial de gol de campo".

"Teníamos a las personas adecuadas involucradas. Habría sido fantástico. Si ABC nos hubiera dado el visto bueno, creo que ahora estaríamos en el aire", afirmó.

Modern Family se emitió durante 11 temporadas, de 2009 a 2020, ganando 22 premios Emmy durante su transmisión.

A pesar del guion prometedor y del posible éxito, la serie derivada propuesta que se centraría en los personajes de Stonestreet y Ferguson viviendo en Missouri nunca se materializó, dejando un vacío en el deseo de Stonestreet de más entretenimiento en el universo de Modern Family.

El entusiasmo de Stonestreet por la serie derivada, que prometía explorar la nueva vida de la familia en Missouri y su crecimiento personal, se vio empañado por la decisión, lo que llevó a una sensación de pérdida en el ámbito de su proyecto de entretenimiento favorito.

