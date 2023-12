Era tan oscuro": La estrella del tenis Nick Kyrgios se sincera sobre sus problemas de salud mental

El enigmático australiano, cuyos arrebatos en la cancha a menudo lo convierten en una figura divisiva entre los fanáticos del tenis, siempre ha sido sincero sobre su complicada relación con el deporte.

Kyrgios admitió que "odiaba" su vida, pero dice que el bloqueo mundial en 2020 debido a la pandemia de coronavirus le ayudó a empezar a superar algunas de esas batallas después de que se hubiera "descontrolado."

"Fue muy grave, hasta el punto de autolesionarme y no está bien", dijo el jugador de 27 años a Wide World of Sports. "Supongo que alejé a todos los que se preocupaban por mí y no me estaba comunicando, y simplemente cerré la vida real y estaba tratando de manejar y abordar mis problemas de frente".

"Abusaba mucho del alcohol y las drogas, y todo se descontroló. Ahora apenas bebo, me tomo literalmente un vaso de vino en la cena. Eso fue lo primero que tuve que limpiar un poco y luego recuperar la relación con mi familia y adquirir hábitos más saludables, como los básicos: dieta, dormir bien, intentar entrenar un poco más y eso fue todo.

"Creo que Covid me ayudó mucho con eso".

Durante sus momentos más oscuros, Kyrgios dice que sentía que estaba "defraudando a la gente todo el tiempo".

Dice que a veces creía que a la gente que conocía "realmente no le importaba quién era yo como ser humano, más bien sólo un tenista... el tenista loco".

Y añade: "Para ser sincero, me sentía inútil, no me sentía a gusto, llegué a odiar mi vida".

"Me cortaba, me quemaba, era una mierda bastante jodida. Era tan oscuro que también me gustaba, como pedirle a la gente que lo hiciera y esas cosas. Lo que no te mata te hace más extraño (y más fuerte). Todavía estoy un poco cocido".

Kyrgios dice que está profundamente afectado por el abuso que ha recibido en las redes sociales a lo largo de los años.

El ganador del Open de Australia de dobles masculino, de padre griego y madre malaya, ha revelado en varias ocasiones la frecuencia con la que tiene que enfrentarse a insultos racistas en las redes sociales.

"Me enfrento a ello todo el tiempo", explica. "La gente cree que levantar el dedo, insultar a alguien o hacer comentarios racistas es aceptable en estos tiempos, y yo no lo creo en absoluto. Ahora sólo tienes que utilizarlo como motivación, pero es más fácil decirlo que hacerlo".

"La gente habla mal de ti y hace cosas malas. No consiguen nada comparado con lo que tú consigues. Sólo tienes que intentar quitártelo de encima y utilizarlo como motivación y aferrarte a la gente que te rodea y que te envía energía positiva todo el tiempo".

Fuente: edition.cnn.com