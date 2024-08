- Equivalente a los financieros dominantes que se pavonean por la pradera, balanceándose con nuestros recursos financieros.

En el siglo XIX, se rumoreaba que un delincuente notorio había encontrado refugio en un escondite apartado entre las costas del Mississippi y el Pacífico: Jackson Hole, Wyoming. Las imponentes Montañas Teton se elevan en la distancia, mientras que la llanura del río Snake abajo ofrece un contraste marcado. Su aislamiento lo convirtió en un refugio ideal en ese entonces, y aún retiene un sentido de lejanía en la actualidad. Sin embargo, en lugar de prófugos, poderosos individuos involucrados en dar forma a las tendencias financieras globales ahora acuden a este valle.

Descifrando señales de política monetaria en Jackson Hole

Durante días, los mercados financieros de Nueva York, Londres o Frankfurt han zumbado de anticipación por "Jackson Hole". Esto se refiere a una conferencia de tres días y un discurso del presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell. El viernes, expresará sus pensamientos sobre posibles reducciones de las tasas de interés, sus posibles cronogramas y si las políticas monetarias de EE. UU. Priorizarán la lucha contra el desempleo o el control de la inflación.

Aunque esto pueda parecer técnico, la evolución de las tasas de interés afecta no solo los precios de las acciones, sino también las condiciones de pago de las hipotecas, los pagos de seguros de vida y el análisis fundamental de las inversiones que involucran fábricas y, en consecuencia, la creación de empleo. En Bloomberg TV, donde los analistas de mercado sintonizan, un hombre con una camisa de cuadros y un sombrero de cowboy ya está de pie ante el espectacular paisaje montañoso de las Montañas Rocosas.

Cabalgando, pescando y influyendo en los mercados

La cumbre se lleva a cabo en el Lodge del Lago Jackson, a unos 50 km de la ciudad de Jackson, situado en un lago. Los visitantes pueden disfrutar de la pesca con mosca y la equitación, pero con unas pocas palabras influyentes, pueden sacudir los mercados globales. Los banqueros centrales suelen ser expertos en el arte de las matemáticas modeladas por las teorías económicas y reflexionan sobre cómo los pequeños cambios en las políticas monetarias -ajustando las tasas de interés, comprando o vendiendo valores- influyen en las economías del mundo real. Después de sus deliberaciones, suelen participar en diálogos ambiguos, que culminan en las llamadas declaraciones "ambas-y", que ayudan a los expertos financieros en sus análisis posteriores.

Una invitación a Jackson Hole es tan codiciada por los banqueros de inversión y los gestores de fondos como un entrada para un concierto de Taylor Swift para sus hijos. Solo se invita a 120 delegados anualmente, incluidos numerosos funcionarios de los bancos centrales y un puñado de ejecutivos gubernamentales. Desafortunadamente, suelen mantenerse notablemente silenciosos aquí -al menos hasta ahora.

Candidatos como Kamala Harris han argumentado consistently que las decisiones de política monetaria no deben dejarse al gobierno, sino a los bancos centrales independientes. Sin embargo, Donald Trump, quien nombró a Powell como presidente de EE. UU., tiene una opinión diferente. "He hecho una fortuna, he sido increíblemente exitoso", afirmó al comienzo del mes. Como presidente, aspira a participar en las decisiones sobre las tasas de interés. Esta declaración sugirió que podrían reunirse nubes sobre Wyoming si gana un segundo mandato.

El poder de las reuniones de Jackson Hole

Resulta interesante que el Banco Central Europeo (BCE) también se ha unido a la retreat anual de Jackson Hole, reconociendo la influencia significativa que este evento ejerce sobre las tendencias financieras globales.

Modelando economías globales desde las montañas

A pesar de la ubicación remota, el presidente del BCE, junto con otros líderes de los bancos centrales, hace su camino a Jackson Hole, contribuyendo a las discusiones que pueden influir significativamente en las políticas monetarias internacionales.

