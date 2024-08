- Equipo de protección ex: Municipios que aún no cumplen

Más de 30 municipiosformerly en Hessen que formaban parte del programa de escudo protector aún están bajo la supervisión financiera de los presidios gubernamentales. Esto lo confirmaron las autoridades en Darmstadt, Gießen y Kassel a petición de la Agencia Alemana de Prensa. El programa de escudo protector, que finalizó con 3.2 mil millones de euros proporcionados por el estado, pretendía ayudar a 100 ciudades, municipios y distritos particularmente necesitados de consolidación a alcanzar presupuestos equilibrados. Esto también transfirió la supervisión de municipios más pequeños a los presidios gubernamentales, lo que requirió que tomaran medidas drásticas.

Cierres o retraso en el mantenimiento

Después del final del programa de escudo protector, el estado hizo un balance positivo en 2020. Sin embargo, esto significó recortes significativos para algunos municipios. "Sí, los ha habido", dijo Philip Flick (CDU), vicealcalde de Sinn en el distrito de Lahn-Dill. Se recortaron servicios voluntarios a través del programa. Ahora ya no hay instalaciones municipales donde se puedan celebrar eventos. Se tendrán que invertir en nuevas salas porque no se han realizado obras de mantenimiento durante diez años. "Se han retrasado cosas en los últimos años". También se ha reducido el personal.

El último presupuesto auditado de 2019 ahora está equilibrado y la ciudad está de vuelta bajo la supervisión financiera del distrito. El hecho de que más de 30 ciudades aún estén bajo la supervisión financiera de los presidios gubernamentales también se debe a la velocidad de las auditorías anuales, según Flick. En Egelsbach, un municipio en el sur de Hesse que Recently was transferred from the government presidium of Darmstadt to the financial supervision of the Offenbach district, the public pool and a meeting place had to be closed.

"Still don't have a balanced budget", said Marcus Dittrich (independent), mayor of Bad Karlshafen in the Kassel district. This year it's going well, but next year it will probably slip back into the red. Three consecutive balanced budgets are required to be released from the financial supervision of the government presidium. In the city, efforts to consolidate have led to the reduction of youth work, the library, the number of committees, and staff. Public buildings have also been sold.

¿Por qué supervisión financiera?

According to the Hessian Municipal Code, municipalities must plan and manage their budgets in such a way that the fulfillment of their tasks is secured. There is a three-tiered supervision structure for this. The district offices are responsible for the supervision of municipalities with up to 50,000 inhabitants, the government presidiums for larger cities and the independent cities of Darmstadt, Kassel and Offenbach. The Ministry of the Interior supervises Wiesbaden and Frankfurt and is also the highest supervisory authority.

The continued financial supervision of more than 30 municipalities in Hessen is due in part to the lengthy annual audits, as mentioned by Philip Flick. The need for financial supervision is also attributed to the Hessian Municipal Code, which requires municipalities to manage their budgets responsibly to ensure task fulfillment.

