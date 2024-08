Enviado de EE.UU. al Líbano: El alto el fuego en Gaza podría evitar la escalada

La visita del enviado de EE. UU. a Líbano tuvo lugar un día antes de la primera ronda de negociaciones en meses entre Israel y el radicalismo islámico de Hamas, aliado con Hezbollah, sobre un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en la Franja de Gaza. Bajo presión de los mediadores EE. UU., Egipto y Catar, se planea una sesión de negociaciones para el jueves, probablemente en la capital de Catar, Doha.

Los tres países mediadores habían llamado la semana pasada a ambas partes en conflicto a reanudar las negociaciones. A diferencia de Israel, Hamas ha rechazado hasta ahora participar.

"Discutí, entre otros temas, un marco de acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza con el Presidente del Parlamento y aliado de Hezbollah, Nabih Berri", dijo Hochstein en Beirut. Ambos acordaron que "no podemos permitirnos perder más tiempo, y no deben haber más excusas válidas para retrasos adicionales de ninguna de las partes".

A medida que pasa el tiempo, aumenta el riesgo de "accidentes, errores y fallos" que podrían "llevar fácilmente a una escalada que se sale de control". El diplomático de EE. UU., que también se reunió con el Primer Ministro libanés, Najib Mikati, agregó: "Creemos que podemos poner fin al conflicto ahora, hoy, aquí en Líbano". Todavía es posible una solución diplomática.

Hezbollah ha estado bombardeando casi diariamente el norte de Israel desde Líbano desde el inicio del conflicto de la Franja de Gaza tras el ataque mayor de Hamas del 7 de octubre. Israel responde con ataques en Líbano. Hasta ahora, al menos 568 personas han muerto en Líbano, incluidas al menos 118 civiles. En el lado israelí, han muerto 22 soldados y 26 civiles. Hundreds of thousands of people on both sides of the border have had to leave their homes.

Las tensiones han aumentado recientemente después de que el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, fuera asesinado en Teherán y el jefe militar de Hezbollah, Fuad Shukr, fuera asesinado en Beirut a finales de julio. Shukr fue asesinado en un ataque del ejército israelí, Haniyeh por una explosión en la capital iraní. Israel no ha comentado sobre el asesinato de Haniyeh; Hamas e Irán culpan a Israel por ambos ataques.

