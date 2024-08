Entrevista en X: Trump y Musk muestran unidad

Durante la conversación, Trump repitió muchos de sus ataques controvertidos de sus discursos de campaña: Descalificó indiscriminadamente a los inmigrantes irregulares como una amenaza para EE. UU. y minimizó la amenaza del cambio climático. También llamó "tonto" al presidente de EE. UU., Joe Biden, y a su rival demócrata en las elecciones presidenciales, Kamala Harris, una "loca de izquierda radical" e "incompetente".

Musk, quien había respaldado formalmente la candidatura presidencial renovada de Trump unas semanas antes, no ofreció ninguna contradicción a Trump, pero a menudo expresó su acuerdo. Musk también describió a la vicepresidenta Harris como "muy, muy a la izquierda". El empresario habló de un "apocalipsis zombie en la frontera" causado por la inmigración irregular. Dijo que no era posible que EE. UU. acogiera a todas las personas del mundo.

Musk también ofreció su cooperación en una posible nueva administración de Trump. Abogó por la creación de una comisión para garantizar que el dinero de los contribuyentes se gaste sabiamente. Estaría encantado de formar parte de dicha comisión.

"I believe we are at a turning point in the fate of civilization, and I believe we must take the right path," emphasized the CEO of electric vehicle manufacturer Tesla. "And I think you are the right path," he said about Trump.

El ex presidente también reiteró que si regresa a la Casa Blanca, construirá un escudo de misiles para EE. UU. basado en el sistema israelí "Cúpula de Hierro". "Tendremos la mejor 'Cúpula de Hierro' del mundo", dijo. No explicó cómo lo lograría - el escudo de misiles de EE. UU. tendría que proteger un territorio mucho más grande que Israel y también podría defenderse contra misiles intercontinentales, a diferencia del sistema israelí.

Sobre el cambio climático, Trump dijo: "La mayor amenaza no es el calentamiento global, donde el nivel del mar subirá una octava de pulgada en los próximos 400 años". Una octava de pulgada es aproximadamente tres milímetros - los científicos estiman que el nivel del mar subirá mucho más significativamente.

La mayor amenaza global, Trump dijo, no es el calentamiento climático, sino "el calentamiento nuclear" - se refería al peligro de las armas nucleares.

Trump volvió a referirse a la withdrawal de Biden de la carrera presidencial y la nominación de Harris como la nueva candidata como un "golpe de estado". El presidente Biden de 81 años había explicado su withdrawal de la candidatura después de semanas de debate sobre su aptitud mental para un segundo mandato.

El inicio de la conversación en vivo fue muy difícil. Musk escribió en X que parecía que había habido un "ataque cibernético masivo".

Trump fue banned de la plataforma anteriormente conocida como Twitter después del asalto al Capitolio por parte de sus fanáticos seguidores el 6 de enero de 2021. Musk reactivó la cuenta del ex presidente después de tomar el control de Twitter en 2022.

En los últimos años, Musk ha virado políticamente más a la derecha y permite la difusión sin filtro de ideologías conspirativas de ultraderecha y mensajes de odio en X. Los expertos también dicen que Musk mismo difunde una gran cantidad de desinformación sobre la campaña electoral de EE. UU. en su propia cuenta, ganando una enorme atención con estos posts engañosos.

