Entrevista con un par de agentes: "Dije a los niños que eran rusos"

Espiaban como "ilegales" para el servicio de inteligencia ruso en Eslovenia, fueron descubiertos y regresaron la semana pasada como parte de un canje de prisioneros a Moscú: La pareja de agentes Dulzew habla por primera vez en la televisión estatal.

Después de regresar a Rusia como parte de un canje de prisioneros a gran escala, una pareja de agentes rusos ha hablado públicamente por primera vez. "Cuando vi la guardia de honor desde la ventana del avión, lloré", describió Anna Dulzewa en una entrevista transmitida el lunes por la noche en la televisión estatal rusa el momento de su regreso a Rusia. Su hija Sofiya le dijo: "Es la primera vez que te veo llorar".

Junto con su esposo Artiom, Dulzewa vivió durante cinco años en Eslovenia como espía ruso bajo nombres falsos y con pasaportes falsos. En 2022, ambos fueron arrestados y la semana pasada fueron condenados por "espionaje y falsificación de documentos". Sin embargo, la pareja fue liberada poco después como parte de un canje de prisioneros entre Rusia y los estados occidentales y recibió un recibimiento militar en Rusia el pasado jueves.

Los hijos vivían con familias de acogida

Los Dulzew se hacían pasar por inmigrantes argentinos en Eslovenia. Según sus padres, la hija de 11 años Sofiya y su hermano Daniil de 9 años solo descubrieron durante el vuelo a Rusia que sus padres eran espías rusos y que su identidad anterior era completamente falsa. "Les dijimos a los niños que somos rusos, que ellos son rusos y que somos los Dulzew", dijo la madre Anna Dulzewa, que anteriormente vivía en Eslovenia bajo el nombre de Maria Rosa Mayer Munos y reportedly only spoke Spanish with her children.

Sofiya "estuvo emocionada, lloró un poco", dijo su padre Artiom Dulzew. Daniil "reactionó un poco más calmado, pero muy positivamente", informó Dulzew, cuyo seudónimo era Ludwig Gisch. Después del arresto de la pareja en Eslovenia, los niños fueron colocados en familias de acogida. "Lo más importante para nosotros es la familia y la familia, ésa es nuestra patria", dijo Dulzew además.

La pareja estaba activa como lo que se conoce como "ilegales" para el servicio de inteligencia ruso. Estos agentes dormidos construyen una existencia falsa durante varios años, bajo whose cover they obtain information for the Russian state. El portavoz del informe en la televisión estatal rusa describió a estos agentes como "especialistas de alto nivel". Dedican sus vidas enteras a "servir a la madre patria" y hacen "sacrificios que un persona normal no puede entender". La ahora liberada espía Dulzewa dijo que "continuará sirviendo a Rusia".

El caso de los Dulzew recuerda a una pareja de espías condenados en Alemania que, bajo los nombres de Heidrun y Andreas Anschlag, espiaban secretos de la UE y la OTAN, entre otros, con la ayuda de un funcionario holandés. Ambos se hacían pasar por austriacos nacidos en Sudamérica y vivían

