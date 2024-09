Entre los países compañeros de Rusia, Corea del Norte representa el riesgo más significativo para Ucrania.

Según la inteligencia ucraniana, Corea del Norte representa la mayor amenaza entre los aliados de RusiaSegún el servicio de inteligencia ucraniano, Corea del Norte es la amenaza más significativa entre los aliados de Rusia. En la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, el jefe de la inteligencia ucraniana Kyrylo Budanow afirmó que "Entre todos los aliados de Rusia, Corea del Norte es nuestro mayor problema". Además, indicó que la ayuda militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo grandes cantidades de municiones, ha intensificado significativamente la lucha. El líder norcoreano Kim Jong Un había anunciado planes para fortalecer los lazos con Rusia durante sus conversaciones con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. La inteligencia ucraniana está monitoreando de cerca los envíos de armas de Pyongyang a Moscú y siente su impacto en el campo de batalla. Budanow expresó preocupaciones sobre las vastas cantidades de artillería que se están suministrando desde Corea del Norte.

Ucrania predice problemas de reclutamiento en Rusia para mediados de 2025Según Ucrania, Rusia podría enfrentar problemas de reclutamiento para mediados de 2025. El jefe de la inteligencia ucraniana Kyrylo Budanow, hablando en una conferencia en Kyiv, afirmó que para el verano de 2025, el gobierno de Moscú se enfrentará a un dilema: "O declarar la movilización o reducir de alguna manera la intensidad de los combates". Esto podría tener un impacto significativo en Rusia. Los oficiales rusos aún no han comentado la predicción de Ucrania.

Scholz acusa a Putin de 'necio' por el ataque a UcraniaEl canciller alemán Olaf Scholz acusó al presidente ruso Vladimir Putin de apostar el futuro de Rusia al atacar Ucrania. En un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau, Scholz dijo que "La guerra es completamente necia desde la perspectiva de Rusia". Agregó que Putin estaba enviando a cientos de miles de soldados rusos a lesiones graves y muerte, y destruyendo las relaciones económicas de Rusia con muchos países en todo el mundo. Scholz también dijo que Ucrania tendrá un ejército más fuerte que antes y que Alemania continuará brindándole apoyo militar. Criticó a Putin por arruinar el futuro de Rusia y enfatizó que solo se puede lograr una solución pacífica si Rusia acepta que Ucrania no es un estado vasallo.

Fuerzas ucranianas informan de éxitos mixtos en KurskLas fuerzas ucranianas informaron de nuevos avances territoriales en su avance en la región rusa occidental de Kursk, pero también de pérdidas debido a los contraataques rusos. Según el canal militar pro-gubernamental ucraniano Deep State, las unidades ucranianas han capturado tres asentamientos más. Sin embargo, los contraataques rusos han obligado a las tropas ucranianas a retirarse en las cercanías del pueblo de Snagost. Un mapa publicado por Deep State muestra una brecha significativa en las líneas de defensa ucranianas. Estas informaciones aún no han sido verificadas de manera independiente. A principios de agosto, las tropas ucranianas ingresaron a la región fronteriza rusa de Kursk y afirmaron haber tomado el control de alrededor de 1.300 kilómetros cuadrados y unos 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudzha. Los observadores estiman avances territoriales más pequeños. Esta semana, el ejército ruso hizo su primer intento serio para expulsar a las tropas ucranianas.

Retrasos en la ayuda a Ucrania por 'problemas logísticos' en EE. UU.Los oficiales estadounidenses atribuyeron los retrasos en la ayuda militar a Ucrania a "problemas logísticos". Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, afirmó en la conferencia Yalta European Strategy (YES) en Kyiv que "Se trata de la compleja logística de llevar este material a las líneas del frente". A pesar de los desafíos, Sullivan reconoció que EE. UU. debe "hacer más" y "ser mejor" para Ucrania. El presidente Joe Biden está "determinado" a utilizar el tiempo que le queda en el cargo para "poner a Ucrania en la mejor posición posible para ganar", anunció Sullivan. Biden y el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy se reunirán en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York más tarde este mes.

Scholz quiere procesar a los saboteadores del gasoducto Nord Stream en AlemaniaOlaf Scholz ha calificado el sabotaje de los tubos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico como un "acto terrorista". El canciller alemán quiere procesar a los perpetradores en Alemania. En un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandeburgo, Scholz dijo: "Es decir, estamos instruyendo a todas las agencias de seguridad y al fiscal federal para que investiguen sin tener en cuenta a nadie. No se ocultará nada". También dijo: "Queremos llevar ante la justicia alemana a los responsables si podemos arrestarlos". Scholz también desmintió la idea errónea de que el gobierno alemán ha renunciado al gas natural ruso. Fue Rusia quien había cerrado el grifo de gas a través del gasoducto Nord Stream 1. La explosión de precios, los precios estatales y la búsqueda de suministros de gas alternativos han costado a Alemania "más de 100 mil millones de euros". Las explosiones en el gasoducto solo ocurrieron después de que Rusia ya hubiera dejado de suministrar gas a Europa a través del mar Báltico. En agosto, el fiscal federal emitió la primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano por el acto de sabotaje.

20:24 G7 Critica a Irán por Envíos de Cohetes a RusiaInforme indica que Irán está proporcionando cohetes a Rusia, lo que ha llevado a las potencias económicas democráticas del G7 a condenar enérgicamente este suministro de armas. A pesar de las numerosas apelaciones internacionales para detener estos envíos, Irán persiste en armar a Rusia, intensificando así su apoyo militar a Rusia en su conflicto contra Ucrania, según un comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido, EE. UU. y el representante alto de la UE. Se informa que Rusia está utilizando armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar infraestructura crítica. Recientemente, el Reino Unido y EE. UU. han alegado que Rusia recibió misiles balísticos de Irán. Teherán ha negado estas acusaciones. "Irán debe cesar de inmediato todo apoyo a la guerra ilegal e injustificada de Rusia contra Ucrania y detener la entrega de misiles balísticos, drones y tecnología relacionada que representa una amenaza inmediata para la población ucraniana y la seguridad regional y global", dice el comunicado emitido por la presidencia del G7 de Italia. "Permanezcamos resueltos en hacer responsable a Irán por su apoyo intolerable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, que solo sirve para debilitar la seguridad global".

19:41 Putin Defiende la Libertad de Expresión en RusiaA pesar de que sus críticos encarcelados lo encuentran contradictorio, el presidente ruso Vladimir Putin destaca la importancia de la libertad de expresión e información. "En un período en el que se está desarrollando el proceso multifacético de la multipolaridad, es especialmente importante garantizar los principios de credibilidad de la información", dijo en un mensaje en video a los participantes de la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú para celebrar el 120 aniversario de la agencia de noticias estatal TASS. "La verdadera libertad de expresión, que respeta diversas opiniones, permite descubrir compromisos y soluciones compartidas a los problemas del mundo", añadió Putin. Los medios de comunicación desempeñan un papel vital en la promoción de un orden mundial justo, ofreciendo a las personas una "perspectiva factual e imparcial del mundo". Sin embargo, la libertad de expresión y los medios de comunicación no se reconocen en el régimen autoritario de Rusia. Se han prohibido y cerrado medios de comunicación independientes, y se persigue a los oponentes del gobierno por la justicia. TASS, establecido en 1904 bajo diversos nombres, es ahora la mayor agencia de noticias de Rusia y también se considera la portavoz del gobierno.

19:20 Scholz Rechaza la Entrega de Misiles de Crucero Taurus a UcraniaEl canciller Olaf Scholz ha rechazado la posibilidad de suministrar armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, independientemente de las decisiones de los países aliados. En un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau, reiteró su oposición a la entrega de misiles de crucero Taurus con un alcance capaz de llegar a Moscú (aproximadamente 500 kilómetros), citando el "alto riesgo de escalada" quewould entail such a move. "He dicho que no a eso. Y, por supuesto, también se aplica a otras armas capaces de alcanzar tales distancias", dijo Scholz. "Ese sigue siendo el caso. (.) Incluso si otros países toman decisiones diferentes." (Ver también la entrada de las 17:24). El arma más poderosa que Alemania ha proporcionado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

18:29 Stoltenberg Lamenta que la OTAN Podría haber Prevenido la Invasión Rusa de UcraniaEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admite en una entrevista con "FAZ" que la OTAN podría haber suministrado más armas a Ucrania para disuadir una invasión rusa. " Ahora estamos suministrando suministros militares para una guerra - entonces podríamos haber suministrado suministros militares para prevenir la guerra", dijo Stoltenberg. El día en que comenzó la guerra fue el punto más bajo de su mandato de diez años, añadió. (Ver también la entrada de las 10:31). Stoltenberg está previsto que abandone el cargo de secretario general de la OTAN el 1 de octubre después de diez años, siendo sucedido por el antiguo primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

17:50 Scholz Aspira a Claridad sobre la Propiedad de la Refinería PCK antes de Finalizar el AñoEl canciller Olaf Scholz espera obtener claridad sobre la estructura de propiedad futura de la refinería PCK en Schwedt antes de que finalice el año. "Esperamos que todo esté claro para finales de año", dijo el canciller en un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau. Reveló que Rosneft, el copropietario ruso, había sido informado de que su participación debe venderse bajo la supervisión del gobierno alemán. Reveló que el gobierno estaba al tanto de las negociaciones "plausibles" en curso. "Sabemos quién está hablando con quién y de qué están discutiendo", dijo Scholz, refiriéndose a un posible inversor de Qatar. Además, Kazajistán está suministrando petróleo a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso tras el ataque de Rusia a Ucrania. El gobierno alemán prorrogó initially the trusteeship for the Rosneft shares by an additional half-year in early September to facilitate negotiation. The alternative would be the expropriation of the Russian stake, which is considered legally complex.

17:24 Scholz Descarta el Uso de Armas de Largo Alcance por parte de Ucrania contra Objetivos Profundos de RusiaEl canciller Olaf Scholz ha confirmado que Ucrania no será autorizada a utilizar armas proporcionadas por Alemania con mayores alcances para strikes on targets situated deep within Russia. "Ese sigue siendo el caso", dijo Scholz en un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau. "Por lo tanto, mantendré mi postura, incluso si otros países toman decisiones diferentes", dijo, refiriéndose a los Estados Unidos. "No lo haré porque lo considero un problema".

16:57 Hofreiter Advierte sobre Miles de Refugiados Adicionales de Ucrania Debido a los próximos mejoramientos en los controles fronterizos, el presidente del Comité de Asuntos Europeos en el parlamento alemán, Anton Hofreiter, aboga por una acción colectiva con Polonia, entre otros. "Si no respaldamos consistentemente a Ucrania, debemos prepararnos para decenas de miles de refugiados de la invasión rusa en Ucrania en los próximos años", mencionó Hofreiter al "Tagesspiegel", respondiendo a las críticas del primer ministro polaco Donald Tusk sobre los controles fronterizos aumentados en las fronteras exteriores de Alemania. Hofreiter aboga por una solución europea para la política de inmigración. Advierte que si cada estado nación implementara sus propios controles fronterizos, marcaría el fin de la UE. Espera que el canciller federal Olaf Scholz y Tusk mantengan una estrecha coordinación en el futuro, agregó.

16:32 Agencias de Inteligencia Británicas Publican Pruebas de Puentes Destruidos en la Región de Kursk por Ucrania La agencia de inteligencia británica ha publicado imágenes de puentes que fueron demolidos por el ejército ucraniano sobre el río Seim durante operaciones en la región de Kursk. "Ucrania continúa disruptivo los suministros rusos en la región de Kursk a través de una serie de ataques que han destruido puentes de carretera y pontón sobre el río Seym", escribió el Ministerio de Defensa británico en X. Las imágenes fueron adquiridas a mediados y finales de agosto. Ucrania inició su ofensiva en la región rusa de Kursk el 6 de agosto y avanzó varios kilómetros en territorio ruso.

16:05 Reportan Muertos en el Asalto Ucraniano a la Región de Belgorod Al menos cinco personas resultaron heridas en un asalto ucraniano a la región rusa de Belgorod, según informes oficiales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que varios proyectiles impactaron en una sección de carretera entre Belgorod y Shebekino, dejando a cuatro personas heridas y dañando varios vehículos. En el cercano pueblo de Vosnesenkovka, una mujer resultó herida cuando un dron impactó una residencia privada. La información aún no ha sido confirmada de manera independiente. Rusia suele atacar áreas civiles en países vecinos. La ciudad ucraniana de Kharkiv, a unos 30 kilómetros de la frontera, es una de las ciudades más bombardeadas. La artillería ucraniana y los drones militares suelen atacar áreas dentro de la región rusa de Belgorod, al otro lado de la frontera. Durante el verano, Rusia inició una ofensiva contra Kharkiv con el objetivo declarado de crear una zona de amortiguación, pero los ataques rusos se estancaron a unos pocos kilómetros detrás de la frontera.

15:44 Acceso Exclusivo: Tren Convertido en Hospital Atiende a Ucranianos Heridos Varios hospitales ucranianos han resultado dañados y el personal médico trabaja incansablemente las 24 horas. Para proporcionar un tratamiento rápido a los heridos, se está utilizando, entre otras cosas, un tren especial. Un equipo del canal CNN tuvo acceso a este tren.

15:26 Estrella de Hollywood Michael Douglas Visita a Niños en Kyiv El actor estadounidense Michael Douglas visitó el área de "Tierra de Hierro" para niños en la Estación Central de Kyiv el viernes. Así lo anunció la empresa de ferrocarriles estatal ucraniana Ukrzaliznytsia en Facebook. Según el informe, el astro de Hollywood interactuó con los pasajeros mientras deambulaba por la estación. Antes de eso, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y su esposa Olena, actuando como embajador de la ONU, junto con su hijo Dylan.

14:49 Kyiv Solicita Permiso para Ataques con Misiles: "Parece que Biden no Cambiará de Opinión" El coronel retirado Ralph Thiele espera que la controversia en torno a los ataques ucranianos de largo alcance contra Rusia vuelva a encender el debate sobre las entregas de misiles Taurus. El experto militar cree que Estados Unidos mantendrá su postura.

13:58 Zelensky Confirma la Liberación de 103 Prisioneros Ucrania confirma un canje de prisioneros con Rusia. Un total de 103 personas han sido liberadas de la cautiverio ruso y devueltas a Ucrania, anunció el presidente Zelensky. Entre ellos hay soldados, guardias nacionales, guardias fronterizos y policía. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporizhzhia, Kharkiv y la ciudad de Mariupol y la planta Azovstal.

13:38 EE. UU. Aprueba la Venta de Aviones de Combate Avanzados a Rumania El gobierno de Estados Unidos ha autorizado la venta de 32 aviones de combate avanzados F-35 a Rumania, un aliado de la OTAN limítrofe con Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, explicó: "Rumania es un aliado crítico en la alianza de la OTAN, dedicado a la seguridad y estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de estos aviones de combate furtivos y multifunción de Lockheed Martin, Rumania obtendrá "capacidades de defensa aérea sin precedentes", dijo Kavalec además. La primera entrega está programada para 2031. El costo estimado del trato es de entre 7.200 millones de dólares.

13:02 Rusia: Más de 200 Prisioneros Canjeados con Ucrania Rusia y Ucrania han canjeado a más de 200 prisioneros, según Rusia. Cada lado ha liberado a 103 personas, anunció el Ministerio de Defensa ruso en Telegram. Los soldados rusos actualmente se encuentran en Bielorrusia, recibiendo asistencia psicológica y médica, informó el ministerio. Según el ministerio, los soldados rusos canjeados fueron capturados en Kursk. Ucrania aún no ha respondido a las declaraciones de Rusia sobre el canje. El viernes, el presidente ucraniano Zelensky anunció el regreso de 49 prisioneros de Rusia. No está claro si estas personas fueron parte del canje anunciado por Rusia.

12:50 Rusia Declara Victoria en Otro Poblado en Ucrania Oriental En Ucrania oriental, las fuerzas rusas anuncian la captura de otro poblado. Según el Ministerio de Defensa ruso, el poblado de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido tomado. El pequeño asentamiento se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk, que ahora está bajo amenaza debido al avance ruso. El ejército ruso ha ganado un gran impulso en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que el objetivo principal del ejército ruso es tomar la región industrialmente significativa del Donbass, que incluye Donetsk.

12:21 Medvédev Amenaza con Destrucción Apocalíptica para Kyiv El ex presidente ruso Dmitri Medvédev insinúa la completa aniquilación de la capital ucraniana Kyiv. Rusia alega tener la justificación legal para usar armas nucleares debido a la incursión de Ucrania en el territorio ruso de Kursk, aunque Rusia ha evitado hacerlo hasta ahora. En represalia por el uso de misiles occidentales de largo alcance por parte de Ucrania, Rusia podría convertir Kyiv en un inmenso y fundido páramo utilizando su moderna arma no nuclear, según Medvédev. Medvédev serves como vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y ha utilizado con frecuencia un lenguaje duro contra el Occidente y Ucrania.

11:50 Batallas Épicas en Curakhove La lucha en Ucrania oriental se centra actualmente en la ciudad de Kurakhove, según informes. El descontento creciente de la población con el uso de armas europeas de largo alcance está causando disturbios. La corresponsal de ntv, Kavita Sharma, informa desde Dnipro.

11:12 Ataques de Drones Causan Daños en la Región del Mar Negro de Odessa Se están conociendo los detalles del ataque generalizado de drones que tuvo lugar la noche anterior. Según los informes de la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó un total de 76 drones de combate. De ellos, 72 fueron derribados. La fuerza aérea no revela información alguna sobre las consecuencias del ataque. El gobernador de la región del Mar Negro de Odessa informa daños extensos. Varios edificios en el suburbio de Odessa fueron dañados debido a los restos de drones. Los almacenes fueron alcanzados en el distrito de Ismajil, a través del cual Ucrania transporta parte de su grano. Fragmentos de restos también cayeron en Kyiv. Una empresa municipal fue alcanzada, pero no se informó de ningún incendio.

10:31 Stoltenberg sobre la Reunión Anterior al Comienzo de la Guerra: los Rusos Presentaron Mapas Falsificados de la OTAN El secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, en una entrevista con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung", habla de los últimos intentos diplomáticos para disuadir a Rusia de invadir Ucrania antes de que comenzara la guerra en febrero de 2022. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, que presidió Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN de la parte oriental de la alianza, lo que fue "completamente inaceptable" para la OTAN, pero Stoltenberg creyó en el diálogo y acordó otra reunión. Durante la reunión, los ministros rusos de Relaciones Exteriores y Defensa afirmaron que no había planes de guerra por su parte y que su país estaba amenazado por Ucrania. Presentaron mapas para ilustrar supuestamente cómo Rusia estaba rodeada por la OTAN, pero incluso esos mapas estaban defectuosos, sin marcar Dinamarca como territorio de la OTAN. Stoltenberg no sabe si esto se debió a una mala preparación o a una intención. A la luz de los acontecimientos, lamenta que la OTAN y sus aliados no hayan hecho más para fortalecer las capacidades militares de Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para que Rusia atacara habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto es imposible de decir".

10:03 Wiegold sobre el Acuerdo de Despliegue: Lituania Ve una Brigada de Combate Alemana como Apoyo Alemania y Lituania firman un acuerdo que garantiza que una brigada alemana desplegable estará estacionada en Lituania. El experto militar Thomas Wiegold explica el fondo y la importancia del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Kim Ansioso por Fortalecer la Cooperación con Rusia El líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido aumentar la cooperación con Rusia, según la prensa estatal. Después de las discusiones entre Kim y el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, la prensa estatal informó de una discusión detallada sobre "fortalecer el diálogo estratégico entre los dos países y aumentar la cooperación para proteger sus intereses de seguridad mutuos" así como la situación regional e internacional. Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar a Rusia armas y misiles para la guerra de Ucrania. Pyongyang niega estas acusaciones como "absurdas".

08:59 Armas de Alcance Extendido para Ucrania? Starmer y Biden Discutirán de Nuevo en la Asamblea General de la ONU Habrá otra discusión sobre si Ucrania debe autorizarse para usar armas occidentales de alcance extendido contra objetivos en Rusia. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente estadounidense Biden, en la que pospusieron una decisión sobre el asunto. Biden y él lo discutirán en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana "con un grupo más grande de personas", dice Starmer. Los medios británicos informan de que Biden está dispuesto a permitir que Ucrania use cohetes británicos y franceses con tecnología estadounidense - pero no cohetes estadounidenses en sí.

08:23 Zelensky sobre la presunta propuesta de Trump: "Las conversaciones electorales son conversaciones electorales"El candidato presidencial estadounidense del Partido Republicano, Donald Trump, ha sugerido repetidamente que podría poner fin al conflicto en Ucrania en un día, pero sin presentar una estrategia concreta. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es cuestionado en una entrevista de CNN sobre su interpretación de la declaración de Trump. Zelensky afirma: "No puedo comprenderlo hoy porque no conozco los detalles detrás de su declaración y su significado". La entrevista se emitirá el domingo. Aclara que actualmente está en curso una campaña electoral en Estados Unidos. "Y los discursos electorales son discursos electorales", añade. "A menudo, no se basan en la realidad". Zelensky también menciona que tuvo una conversación con Trump hace dos meses. Durante esta conversación, Trump prometió su apoyo a Ucrania, según Zelensky. Se informó que la conversación fue positiva.

07:27 ISW: Se necesitan más soldados en Kursk para expulsar a los ucranianosRusia sigue realizando contrataques en la región de Kursk, pero el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) aún no ha reconocido una operación importante para expulsar completamente a los ucranianos de Kursk. El ISW, con sede en Washington, indica que hasta ahora las autoridades rusas han confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, además de pequeñas partes de las fuerzas armadas regulares rusas y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. El think tank sugiere: "Una contraofensiva rusa para recuperar el territorio capturado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente necesitará aún más personal y recursos de los que Rusia ya ha reunido en esta área, especialmente si la mayoría de las unidades desplegadas carecen de experiencia de combate".

06:49 Ucrania bajo ataques de drones

Según el ejército ucraniano, Rusia ha atacado Ucrania con drones Shahed durante la noche. El ejército ruso ha lanzado numerosos grupos de drones de ataque, según la fuerza aérea ucraniana. Se activaron alertas aéreas en casi todas las regiones. Por ejemplo, en la región de Odessa. La marina informó haber derribado nueve drones allí. En la ciudad de Odessa se oyeron explosiones, lo que fue confirmado por el alcalde. Todavía no se han reportado bajas.

06:13 Mützenich propone un grupo de contacto internacional para la paz

El líder de la fracción SPD, Rolf Mützenich, aboga por un grupo de contacto internacional para iniciar conversaciones de paz en el conflicto de Ucrania. "En mi opinión, ahora es el momento adecuado para que los aliados occidentales lancen una iniciativa de paz", dijo a la "Rheinische Post". "El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que es el momento oportuno para intensificar los esfuerzos por conversaciones de paz, con la participación de Rusia en la próxima cumbre de la paz", añadió Mützenich. Al preguntarle sobre los posibles miembros de un grupo de contacto, Mützenich sugirió países como China, India, Turquía y Brasil como candidatos adecuados. Cree que el trabajo de un grupo de contacto así "podría ser prometedora" y podría desempeñar un papel mediador significativo.

05:41 UE considera estrategias de extensión de sanciones contra Rusia

Según diplomáticos de la UE, la Comisión Europea está considerando tres alternativas para prorrogar las futuras sanciones contra Rusia. Estas opciones fueron presentadas a los diplomáticos europeos el viernes, según varios informantes. El contexto es el bloqueo de los activos del banco central ruso, que tienen un valor significativo en la concesión de un crédito de 50.000 millones de dólares del G7 a Ucrania. Estos activos han estado bloqueados desde la invasión rusa de Ucrania.

03:40 Klitschko: Escombros de drones impactan edificios de Kyiv

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, compartió a través de la aplicación de mensajería Telegram que los escombros de un drone impactaron un edificio municipal en la capital ucraniana. Los escombros impactaron un edificio municipal en el distrito de Obolon al norte del centro de la ciudad en las primeras horas de la mañana. Klitschko mencionó que los servicios de emergencia se dirigían al lugar. Antes, el alcalde había informado que las unidades de defensa aérea estaban activas en la capital.

01:35 Kim Jong Un promete mayor cooperación con Shoigu

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha prometido una mayor colaboración con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres tuvieron una conversación detallada durante la visita de Shoigu a Pyongyang y llegaron a un acuerdo satisfactorio sobre cuestiones relacionadas con una mayor "cooperación para proteger los intereses de seguridad mutua". Shoigu, que aún era ministro de Defensa de Rusia hasta mayo, propuso una mayor colaboración entre Corea del Norte y Rusia durante su visita a Pyongyang en julio del año pasado.

23:36 Zelensky presentará "Plan de Victoria" a Biden en septiembreEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha anunciado una reunión en septiembre con el presidente estadounidense, Joe Biden, y ha dicho: "Presentaré el plan para la victoria". Hablando en Kyiv, el jefe de Estado reveló que el plan implica un sistema de toma de decisiones colectiva para equipar a Ucrania con las fuerzas necesarias para llevar la guerra hacia la paz. "Tales guerras pueden concluir justamente de diversas maneras: ya sea expulsando al ejército ocupante por la fuerza o mediante la diplomacia", explicó, enfatizando que esto garantizaría la verdadera independencia de Ucrania. Sin embargo, Kyiv depende de la ayuda de EE. UU. para lograr esta posición fuerte.

10:59 Cambio en la Estrategia de Ataque Rusa Hacia el Sur

Según el ejército ucraniano, persisten intensos enfrentamientos en la región oriental del país, con 115 incidentes registrados en el informe vespertino de Kyiv. Los combates más intensos tuvieron lugar cerca de Kurachove, mientras que el enemigo también estaba activo cerca de Lyman y Pokrovsk. Pokrovsk solía ser el objetivo principal de las fuerzas rusas, pero Recently, they've only made modest territorial gains lately. Instead, they've broadened their offensive front towards the south, aiming to seize the mining town of Hirnyk near Kurachove.

21:48 Zelensky: Avance en Kursk Proporciona el Resultado Deseado El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que el avance de Ucrania en la región rusa de Kursk ha producido el resultado deseado. En la región de Kharkiv, el enemigo ha sido detenido, y el avance ruso en Donetsk se ha ralentizado. Rusia no ha logrado ninguna victoria significativa en su contraofensiva en Kursk hasta ahora. Previamente, los expertos tenían dudas sobre la reubicación de importantes formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras áreas a Kursk. Rusia afirma haber recuperado 10 de las 100 aldeas ocupadas.

20:46 "El Miedo Predomina" - Crítica de Zelensky a los Aliados Occidentales El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Occidente de estar "miedo" a ayudar a Ucrania a contrarrestar los misiles rusos. "Si los aliados pueden colaborar para derribar misiles y drones en el Oriente Medio, ¿qué les impide hacer lo mismo en los cielos de Ucrania? Ni siquiera mencionan 'Estamos trabajando en ello'. Esto ocurre incluso cuando los misiles y drones se dirigen directamente hacia nuestros vecinos,'" dijo Zelensky en una conferencia en Kyiv. "Esto es una vergüenza para el mundo democrático," agregó el líder ucraniano.

21:14 Rusia Despliega Más de 8.000 Drones Iraníes Según el gobierno de Kyiv, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. Todavía no se han emitido declaraciones de Irán o Rusia. Ucrania acusó por primera vez al gobierno iraní de proporcionar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

20:03 Incertidumbre Sobre el Permiso de Armas de Largo Alcance para Ucrania En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente estadounidense Joe Biden están programados para reunirse. El mundo espera cualquier anuncio sobre la aprobación de armas de largo alcance para Ucrania. Según informes del periódico británico "The Guardian," el Reino Unido ha permitido a Ucrania realizar ataques utilizando misiles Storm-Shadow. Sin embargo, no se emitirán anuncios oficiales sobre este tema durante la reunión de hoy entre los dos aliados. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia - al menos no desde EE. UU." dice el director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Solo comenta que están continuando discusiones con el Reino Unido, Francia y otros aliados "sobre el tipo de capacidades que se proporcionarán a Ucrania." Kirby también evita dar una respuesta clara cuando se le pregunta si el gobierno de EE. UU. realizará algún cambio. "No voy a participar en una discusión hipotética sobre lo que haremos o no en un cierto punto en el tiempo."

