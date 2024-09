Entendido, voy a reformulari el texto que se ha dado de la siguiente manera:

10:16 Estrategias de Defensa: La Respuesta de Putin a la Liberación de Armas Occidentales

El presidente ucraniano Zelensky ha abogado durante mucho tiempo por la liberación de misiles de largo alcance para atacar posiciones militares rusas. Actualmente, EE. UU. y el Reino Unido están debatiendo esta propuesta en conjunto. Como era de esperar, el Kremlin respondió rápidamente. El presidente ruso Putin emitió una advertencia a Occidente.

08:00 Compartiendo Experiencia: Rusia Ofrece Perspectivas sobre Armas Occidentales

Rusia está ofreciendo compartir sus perspectivas sobre las armas occidentales que se utilizan en el conflicto de Ucrania, según informó la agencia de noticias rusa RIA. El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, lo anunció en una conferencia de seguridad en China. Rusia asegura tener conocimientos sustanciales sobre cómo contrarrestar various sistemas de armas occidentales, una experiencia que está dispuesta a compartir con sus socios. Los conflictos en curso han llevado a avances en técnicas de guerra moderna, con armas rusas que han demostrado ser capaces de neutralizar armas occidentales.

06:45 Operaciones de Espionaje Nacional: Ucrania Detiene a Pirómanos que Trabajaban para Rusia

Cinco individuos han sido arrestados por los servicios de inteligencia nacional de Ucrania por sospechas de haber llevado a cabo ataques incendiarios en Kyiv en nombre de una agencia de espionaje rusa. Se acusa a los acusados de haber incendiado cinco vehículos militares y distribuido materiales de propaganda con el objetivo de desprestigiar al ejército. Estos hombres, originarios de diversas regiones de Ucrania, buscaban ganancias financieras al aprovechar oportunidades laborales en la capital. Fueron reclutados por agentes rusos a través de Telegram y, a cambio de la promesa de compensación que nunca se materializó, proporcionaron evidencia видеográfica de sus actividades.

05:12 Luto Familiar: El Rabino Jefe de Ucrania Pierde a su Hijo Adoptivo en la Guerra

El rabino jefe de Ucrania, Moshe Asman, está de luto por la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien falleció durante la invasión rusa. Se celebró un servicio conmemorativo en Kyiv el jueves, al que asistieron soldados, veteranos y otros para honrar al joven de 32 años, whose fate was unknown since late July until it was confirmed that he had died. Samborskij se convirtió en padre de una hija en mayo, como compartió Asman en las redes sociales. Asman había adoptado a Samborskij cuando era un huérfano de diez años. Su último contacto fue el 17 de julio.

04:47 Encuentro de Japón con Aviones de Combate Rusos

La fuerza de autodefensa de Japón tuvo que enviar aviones de combate en respuesta a dos aviones rusos que se acercaron a la nación insular japonesa. Ambos aviones evitaron entrar en el espacio aéreo japonés, pero permanecieron en la región sureña de Okinawa durante varias horas. Al concluir su viaje, los aviones rusos cruzaron las Kuriles, un territorio en disputa entre Japón y Rusia, según informó el ministerio de defensa.

03:32 Moscú Acusa a EE. UU. de Contener a Rusia y China

El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, expresó sus preocupaciones durante una conferencia de seguridad en China sobre la política de contención de EE. UU. tanto contra Rusia como contra China. Afirmó que Occidente está preparando posibles guerras en Asia al formar nuevas alianzas de seguridad en la región. Moscú y China, por otro lado, apoyan la creación de un mundo multipolar justo y equilibrado basado en la igualdad y el respeto mutuo.

00:58 Incidente Marítimo: Buque Civil Impactado por Misil en el Mar Negro

La marina ucraniana informó sobre un presunto ataque aéreo ruso contra un barco mercante civil en el Mar Negro. El barco, registrado bajo la bandera de San Cristóbal y Nieves, transportaba trigo desde el puerto de Chornomorsk a Egipto cuando fue impactado por un misil antinave de un bombardero Tu-22, según informó la BBC. Aunque el barco se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas, estaba dentro de la zona económica exclusiva de Rumania en el momento del incidente.

00:00 Incidentes Trágicos en la Línea de Demarcación: Soldado Moldavo Muere

Un soldado moldavo falleció mientras prestaba servicio en la línea de demarcación con Transnistria en circunstancias desconocidas. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia informó que el soldado murió a causa de un disparo de su propia arma. Las autoridades están investigando a fondo el incidente para determinar las circunstancias que rodearon la muerte del soldado. Soldados de Moldavia y Transnistria, así como tropas rusas, han mantenido una presencia en la línea de separación desde el conflicto de 1992 tras la desintegración de la Unión Soviética.

El primer ministro británico Keir Starmer rechaza la afirmación del presidente ruso Putin de que la entrega de armas de largo alcance por parte del Oeste para ataques en el territorio ruso equivale a la participación de la OTAN en el conflicto. Starmer defiende el derecho de Ucrania a la defensa propia. El Reino Unido respalda firmemente este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en ese contexto. Sin embargo, Starmer aclara que el Reino Unido no busca el conflicto con Rusia; ese no es su objetivo en absoluto. Más información aquí.

01:09 Embajador Anterior de EE. UU. en Kyiv: Harris Intensificaría el Apoyo a Ucrania

El embajador anterior de EE. UU. en Kyiv, William Taylor, afirmó que la vicepresidenta Kamala Harris intensificaría el apoyo de EE. UU. a Ucrania si fuera elegida presidenta.

12:27 Zelensky Agradece la Ayuda Militar de Estonia

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, recibe en Kyiv al presidente de Estonia, Alar Karis, y lo elogia por la ayuda militar. Estonia ha prometido destinar el 0,25% de su PIB anual para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania. Su diálogo también se centró en la reconstrucción del país y sus aspiraciones a la UE. Además, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió más ayuda durante su reunión con Zelensky.

23:19 El BND no está obligado a compartir su evaluación sobre Ucrania con un periodista

El Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si etiquetó un triunfo militar ucraniano como difícil o imposible en conversaciones privadas. Según una sentencia del Tribunal Administrativo Federal de Leipzig, no es necesario revelar la identidad de los medios de comunicación que participan en estas conversaciones a puerta cerrada. Aunque se denegó principalmente la solicitud de una orden provisional del periodista, el BND debe revelar el número de conversaciones individuales confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. El periodista, reportero de un diario, presentó la demanda urgente después de un artículo de mayo que afirmaba que un político de la CDU había difundido evaluaciones negativas del BND sobre la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición de semáforo abogan por el uso de armas de largo alcance contra Rusia

Políticos de la coalición de semáforo apoyan que se permita a Kyiv utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. Es apropiado y está en línea con el derecho internacional atacar finalmente objetivos militares en Rusia con cohetes de Occidente de largo alcance, afirma Michael Roth, experto en política exterior del SPD para T-Online. Roth sugiere como posibles objetivos militares rusos para armas de largo alcance bases aéreas, centros de mando o instalaciones de lanzamiento. Estos sitios permiten los "asaltos crueles a objetivos civiles ucranianos", que pueden ser desmantelados allí de la manera más efectiva. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber del FDP, aboga por la autorización para "atacar aeropuertos militares rusos con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow, una medida que es hora de tomar". El político verde Anton Hofreiter destaca que "Rusia asusta a la población civil ucraniana diariamente con ataques de cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, Ucrania debe poder atacar sitios militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance reflexiona sobre los planes de Trump para Ucrania

Según el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, la estrategia de Donald Trump para poner fin a la guerra rusa podría implicar la creación de una zona desmilitarizada especial entre Ucrania y Rusia. En una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Vance explica que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos en la mesa de negociaciones para "explorar las posibilidades de una solución pacífica". "Creo que podría lograr una resolución muy rápidamente", dice Vance. Trump ha mostrado una simpatía inquebrantable por el presidente ruso Vladímir Putin y su crítica continua de la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también ha afirmado que podría poner fin a la guerra en 24 horas si fuera reelegido, aunque no ofrece detalles específicos.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Procesión fascista en San Petersburgo

No pueden argumentar lo contrario, pero tampoco pueden demostrar lo contrario: "Somos rusos. Dios está con nosotros", gritan numerosos nacionalistas y ultraderechistas rusos que marchan por San Petersburgo. Y una y otra vez, gritan: "¡Adelante, rusos!". Su marcha coincide con el aniversario del traslado de las reliquias de Aleksandr Nevski, celebrado como héroe nacional y santo ortodoxo.

20:28 Propaganda rusa: "La barrera ideal debería ser el Atlántico"

El sensacionalista presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov cree que Rusia no debería detenerse en la sumisión de Ucrania. "Creo que la barrera ideal debería ser el Atlántico. Una barrera natural", dice. "El lugar perfecto para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Y cómo se veían en París". Cuando le recuerdan que no hay muchos rusos, responde: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". Otras alternativas incluyen apelar a China.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el invierno

En numerosos hogares ucranianos que hasta ahora han resistido los bombardeos, faltan ventanas - una situación desastrosa al borde del invierno. La organización benéfica británica "Insulate Ukraine" aborda este problema: viajan a zonas de conflicto para instalar ventanas temporales.

Lee todos los desarrollos anteriores [aquí].

En respuesta a las acusaciones, el presidente del Consejo en el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha negado cualquier participación en la coordinación de esfuerzos para escalar las tensiones contra Rusia. La expulsión de diplomáticos británicos por parte de Rusia podría tener un impacto negativo en las discusiones en curso sobre la posible entrega de armas de largo alcance a Ucrania por parte de Reino Unido y EE. UU.

Lea también: