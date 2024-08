Tabla de Contenidos

¿En qué canales puedes ver la Bundesliga en vivo por televisión?

¿Qué cambios hay en las regulaciones?

¿Qué hay de especial en el calendario?

¿Qué hay de nuevo con los equipos?

¿Quién podría ser el jugador destacado de la temporada?

¿Quién se llevará el título alemán?

El campeón reinante, Bayer Leverkusen, comienza la temporada de la Bundesliga este viernes (20:30 CET/DAZN y Sat.1) contra Borussia Mönchengladbach. Por lo general, Bayern Munich comienza el domingo en Wolfsburg. Los fanáticos pueden esperar una temporada emocionante llena de innovaciones y fechas especiales.

¿En qué canales puedes ver la Bundesliga en vivo por televisión?

Para ver todos los partidos en vivo en la pantalla, los fanáticos necesitan múltiples suscripciones de streaming. El canal de pago por visión Sky transmite los partidos los sábados (15:30 y 18:30) y también emite los partidos de la tarde en una transmisión combinada.

Los partidos del viernes (20:30) y el domingo (15:30, 17:30 y hasta diez veces por temporada a las 19:30) se transmiten por DAZN. El canal gratuito Sat.1 transmite el partido inaugural, un partido cada una de las jornadas 15 y 16, y los playoffs de relegación.

¿Qué cambios hay en las regulaciones?

El cambio más destacado será la llamada regla del capitán, que se introdujo con éxito durante la EURO de verano: solo el capitán del equipo puede hablar con el árbitro en caso de disputa. La época de varios jugadores discutiendo con el árbitro debería llegar a su fin. Los árbitros prefieren no ser denominados por esta regla como la "regla de quejas". Un chip en la pelota con un EKG para contacto de balón, como se vio en los partidos de la EURO, aún no se ha implementado.

¿Qué hay de especial en el calendario?

Antes de Navidad, se jugarán 15 jornadas, con la última acabando dos días antes de la víspera de Navidad. Después de un breve parón invernal, se reanuda el 10 de enero, seguida de la única ronda de medianoche de la temporada los días 14 y 15 de enero. Sin embargo, el fútbol de medianoche sigue siendo abundante: debido a la reorganización de las competiciones europeas, hay muchos más partidos internacionales programados. El 29 de enero, un miércoles, se jugarán 18 partidos simultáneamente en la Liga de Campeones a las 21:00 CET. Los cinco representantes alemanes son Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart, FC Bayern, RB Leipzig y Borussia Dortmund.

¿Qué hay de nuevo con los equipos?

Dos de los cinco mejores equipos de la temporada anterior tienen nuevos entrenadores al mando. En Bayern, el belga Vincent Kompany busca convertir la campaña sin título de la temporada pasada bajo Thomas Tuchel en algo del pasado. En Borussia Dortmund, el exjugador Nuri Sahin ha asumido el papel de entrenador principal. La actividad de transferencia también ha sido significativa.

Bayern gastó más de 100 millones de euros en jugadores como Michael Olise y João Palhinha. Borussia Dortmund fichó a Serhou Guirassy y Waldemar Anton del VfB Stuttgart, por lo que los suabos también tuvieron que invertir. RB Leipzig debe lidiar con la partida de Dani Olmo a FC Barcelona. Los equipos promovidos Holstein Kiel y FC St. Pauli serán observados de cerca en la Bundesliga.

¿Quién podría ser el jugador destacado de la temporada?

La temporada pasada, Jamal Musiala (21/FC Bayern) y Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) llamaron mucho la atención como jóvenes jugadores de la selección nacional alemana. Ambos siguen con sus clubes y comienzan la nueva temporada sin lesiones importantes. ¿El francés de 22 años Michael Olise también brillará en Bayern después de ganar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos? El jugador español Aleix García (27) se mudó a Leverkusen después de una buena temporada con FC Girona en España. Deniz Undav (28/VfB Stuttgart), Harry Kane (31/FC Bayern) y Serhou Guirassy (28/Borussia Dortmund) saben dónde está la portería. Los fanáticos de RB Leipzig se alegraron de que Xavi Simons (21) pudiera ser prestado de nuevo.

¿Quién se llevará el título alemán?

El récord nacional alemán Lothar Matthäus recently stated that there's no way past title defender Leverkusen – and Matthäus isn't alone in this belief. After years of the response always being "FC Bayern will", the title race in this season appears more open. Behind Leverkusen and Munich, Dortmund and Leipzig are prepared to seize their opportunity. Despite key player departures, VfB Stuttgart can still pull off a surprise.

In the upcoming Bundesliga season, FC Bayern, one of the top teams, will be led by their new coach Vincent Kompany, aiming to improve upon their titleless campaign under Thomas Tuchel. During the international breaks, fans can expect to see FC Bayern, along with other German clubs, in action, as there are significantly more international matches scheduled.

