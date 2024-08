- Engelke y Pastewka juegan a los amantes (impedidos)

Anke Engelke y Bastian Pastewka son amigos desde hace décadas y han colaborado en muchas ocasiones: en los legendarios sketches de "Wochenshow", como el excéntrico dúo de música folk Wolfgang y Anneliese, o en el formato "LOL: Last One Laughing". Sin embargo, nunca habían hecho una serie juntos - hasta ahora.

Este jueves (15 de agosto), "Perfectamente Perdidos" se estrenará en la plataforma de streaming Prime. En ella, los buenos amigos Engelke y Pastewka interpretan a una pareja -o más bien, a una pareja que nunca llega a estar junta.

Sus personajes, Maria, una librera, y Ralf, el dueño de una tienda de deportes, viven en la misma pequeña ciudad (la poco explorada cinematográficamente Marburg) y hasta tienen conocidos mutuos, pero nunca parecen cruzarse. Sin embargo, queda claro en cada escena que serían perfectos el uno para el otro.

La comedia de ocho episodios explora "reglas y coincidencias, venganza y perdón, amistades y estallidos de ira, infracciones de estacionamiento y arena para gatos, y: la eterna añoranza de un final feliz", anunció la productora btf (bildundtonfabrik). Además de Engelke y Pastewka, la serie cuenta con Fritzi Haberlandt, Edin Hasanovic, Peter Jordan, Michael Wittenborn, Serkan Kaya, Caro Scrimali y Melodie Simina.

"Mi título provisional era, y esto suena terrible, 'Comedia de Malentendidos'. Pero al final, es preciso: trata de momentos perdidos, cómo Maria y Ralf no se conocen, pero tienen amigos, familiares y conocidos mutuos", dijo Pastewka en una entrevista con la agencia de prensa alemana en el Filmfest Munich, donde presentó la serie junto a Engelke y el equipo. "Siempre fue importante para mí que los dos mundos estén separados, pero que siempre haya conexiones".

Enternecedora y emotiva en partes

La idea de la serie surgió durante el primer confinamiento del período de corona, dijo Engelke después del estreno. "Estuvimos juntos en ese tiempo miserable" y pensamos en planes compartidos. Podría haber sido un proyecto diferente, dijo; por ejemplo, un libro. Pero se convirtió en una serie -una que es muy entretenida y emotiva en partes.

Recuerda un poco -sobre todo en el diseño del personaje principal del recién divorciado Ralf- al éxito de la serie "Pastewka". Y esto se complementa a la perfección con la Maria de Engelke, que está desesperada por amor y está atascada en una relación con su ex -el hombre que la dejó por su mejor amiga y ahora va a casarse con ella.

Una serie sobre envejecer -o simplemente una buena historia

"Sirvió a la comedia contar que Maria y Ralf son personas que tienen mucho detrás. Ralf tiene una familia, Maria ha sido librera durante mucho tiempo. Ralf se divorcia, Johanna, la archienemiga de Maria, le robó su idea de libro. Ambos personajes de repente se encuentran entre la espada y la pared y tienen que reinventarse", dijo Pastewka.

"Y es divertido porque están en esa edad y parecen basarse en experiencias que podrían haber tenido hace 30 años. Y ahora creen que pueden copiar lo que entonces fue, pero por supuesto, no funciona de esa manera", continuó el actor. "Pero la edad en sí no era el tema principal, enfatizó Engelke: "Solo queríamos contar esta historia. maybe ten years ago, 20 years ago, we could have also thought about this. We find the idea of missed chances great. We find the philosophical subtext great, to say: Who talks about missed chances? When is a chance missed? Are there coincidences? Is there fate? Is there predestination? We found that much more interesting".

