- Engañado en un juicio por una disputa de armas de agua para policías

En el juicio por un disparo realizado con su arma de servicio cerca de un partido de la Bundesliga en Augsburgo, el oficial de policía acusado asegura un momento de amnesia repentina. Una pelea con agua entre compañeros policías fuera del estadio de fútbol se descontroló, detalló el oficial de 28 años ante el Tribunal Regional de Augsburgo.

La pelea de agua se intensificó

Él y otro oficial fueron atacados con una pistola de agua, lo que los llevó a contraatacar a sus colegas con una bomba de agua improvisada hecha con un guante de goma y una pistola de agua personal. Se acercó al vehículo de sus colegas. "Ese día todo estaba en buen ambiente", explicó el oficial de policía.

El buen ambiente casi se convierte en un desastre cercano. Cuando la puerta del coche policial se abrió, se disparó un tiro, que pasó rozando a uno de los cuatro oficiales en el coche y rompió una ventana, según la acusación.

Los oficiales sufrieron shock, y el que casi recibió el disparo también sufrió trauma por herida de bala. Un autobús de aficionados del Borussia Mönchengladbach situado detrás del coche policial también fue alcanzado por la bala.

"Mierda, bajo ataque!"

Only could recordar a uno de los oficiales en el coche blandiendo una pistola de agua y pensando, "Mierda, bajo ataque!" Luego escuchó un fuerte estruendo y vio a un colega en el coche mirándolo, pálido y shocking, dándose cuenta de que tenía su arma.

No podía recordar haber disparado el tiro: "No le di una segunda pensamiento porque ni siquiera me di cuenta de que tenía el arma".

El juez expresa dudas sobre la historia

El oficial de 28 años supuso que la situación podría haber provocado un reflejo inconsciente después de muchos ejercicios de tiro durante su entrenamiento. Se avergonzó del giro de los acontecimientos. "Fue inaceptable, participar en ese juego de agua durante una operación con munición real".

El juez presidente, Christoph Kern, expresó dudas sobre la historia del oficial de 28 años: "¿Qué sucedió de repente - ¿por qué?" El juicio tiene tres fechas programadas y se ha programado una cuarta provisionalmente. El veredicto podría anunciarse el 22 de agosto o el 5 de septiembre.

