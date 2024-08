¿Enfrentando una caída financiera, luchas en el mercado laboral - ¿Potencial triple de millones de desempleados en invierno?

La lentitud en la economía de Alemania evidentemente está afectando también el mercado laboral. Los empleadores ahora anuncian menos vacantes de trabajo, mientras que el número de buscadores de empleo está en aumento. Hasta ahora, no se vislumbra ninguna mejoría. Durante el invierno, el desempleo podría aumentar a niveles no vistos en un período considerable. Sin embargo, las perspectivas para las oportunidades de capacitación parecen más prometedoras.

Según la Agencia Federal de Empleo en Núremberg, la tasa de desempleo aumentó en 63,000 en agosto para alcanzar los 2.872 millones, lo que marca el nivel más alto en tres años y medio, primero observado en febrero de 2021. Este aumento del desempleo ha persistido desde 2022, sin señales de desaceleración o inversión, según la jefa de BA, Andrea Nahles. Excluyendo las fluctuaciones estacionales, la tasa de desempleo aumentó en 0.1 puntos porcentuales para alcanzar el 6.1%.

El mercado laboral continúa sufriendo debido a la recesión económica, según Nahles. Además, señaló un aumento constante del desempleo desde 2022, con 176,000 personas más agregadas a la lista de desempleados en comparación con el año anterior. Con el desempleo invernal habitual, existe la posibilidad de que más de tres millones de personas desempleadas estén registradas para enero de 2025, lo que no se había visto en diez años.

La demanda de fuerza laboral en las empresas también está en una tendencia a la baja. En agosto, se informaron 699,000 vacantes de trabajo, lo que representa 72,000 menos que en el año anterior.

El aumento del desempleo se atribuye en parte al descanso veraniego habitual en agosto, así como al clima económico débil. "La falta de dinamismo económico también es visible en el número de empleos asegurados socialmente", declaró Nahles, quien señaló una mejora marginal de 143,000 empleos en junio, que alcanzó los 34.85 millones. Sin embargo, "la trayectoria de crecimiento muestra signos de debilidad", agregó. El desempleo está aumentando en la industria, la construcción y el comercio minorista, mientras que el empleo en la atención de la salud y la atención social está experimentando un crecimiento.

El trabajo a tiempo parcial también ha experimentado un ligero aumento, con 232,000 empleados recibiendo beneficios de trabajo a tiempo parcial en junio, principalmente en el sector manufacturero.

En el mercado de capacitación, hay una señal de más personas buscando oportunidades de capacitación. De octubre de 2023 a agosto de 2024, 418,000 personas se registraron para posiciones de capacitación, lo que representa una mejora de 10,000 en comparación con el año anterior. Sin embargo, un número significativo de 82,000 personas remained jobless, a pesar de la falta de oportunidades de capacitación o alternativas, mientras que 158,000 posiciones de capacitación remained unfilled.

"Every young person seeking training is a potential skilled worker, and we can't afford to lose them," said Nahles. Meanwhile, Rainer Dulger, president of the employers' association, emphasized that the vacant training positions are a clear warning sign, calling for an improvement in the quality of education and a more practical vocational orientation.

El persistente deterioro económico ha llevado a un aumento significativo en el número de personas que buscan empleo, lo que agrava aún más el ya debilitado mercado laboral. Como resultado, el impacto de la economía en la tasa de desempleo se está volviendo cada vez más preocupante, sin expectativa de mejora en el futuro cercano.

A pesar del sombrío panorama laboral, parece haber un creciente interés en las oportunidades de capacitación, lo que podría indicar un cambio hacia la adquisición y el desarrollo de habilidades entre los buscadores de empleo.

