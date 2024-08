- Enfatizando la atmósfera hansa según Hollerbach: "Evitar la autodestrucción"

FC Hansa Rostock está pasando por un momento difícil. Después de un inicio decepcionante en la 3.ª liga, una derrota en la Copa contra Hertha BSC (1-5), la partida del patrocinador principal y, esta semana, la renuncia del miembro del consejo de supervisión Michael Brügmann, el equipo también ha sido objeto de comentarios negativos de los aficionados en las redes sociales.

El club ha emitido un comunicado oficial en el que afirma que no tolerará el abuso y las amenazas contra los jugadores, la dirección, el personal y entre ellos mismos. Antes del partido en casa contra Borussia Dortmund II (sábado, 2:00 PM), el entrenador Bernd Hollerbach salió en defensa de su equipo, que ha sido muy criticado.

"No podemos desmoronarnos ahora, pero debemos apoyar a nuestros muchachos", declaró Hollerbach, exjugador del HSV, el jueves. "Creo que es genial que el club haya emitido un comunicado. Si nos mantenemos unidos, vendrán tiempos mejores. Pero si señalamos a los jugadores y los convertimos en chivos expiatorios, no iremos a ninguna parte".

El equipo de Rostock recién ensamblado espera conseguir su primera victoria de la temporada contra Dortmund. "Solo puedo decir que no hay un solo jugador en el equipo que no quiera esto", dijo Hollerbach. "Estamos trabajando duro. Soy bastante optimista. No puedo criticar las estadísticas, la pasión ni el esfuerzo del equipo. Ahora solo necesitamos producir un resultado".

La reacción de los aficionados contra FC Hansa Rostock también se ha extendido a sus plataformas de redes sociales. A pesar de las dificultades del equipo, Bernd Hollerbach, el entrenador de FC Hansa Rostock, ha instado a los aficionados a apoyar al equipo, destacando que todos estamos juntos en esto.

