Enes Kanter dice que Nike tiene "miedo de hablar" contra China y lleva zapatillas "Modern Day Slavery" en protesta por el trato a los uigures

El pívot de los Boston Celtics, que se ha manifestado abiertamente sobre el trato que reciben las minorías en China, llevó el lunes unas zapatillas personalizadas en la victoria de su equipo contra los Charlotte Hornets con las palabras "Modern Day Slavery" (Esclavitud moderna) y "No More Excuses" (No más excusas) escritas en ellas.

El lunes, publicó un vídeo en Twitter en el que llamaba la atención a Nike por su silencio sobre la injusticia en China.

"Nike se hace oír sobre la injusticia aquí en Estados Unidos, pero cuando se trata de China, Nike permanece en silencio", dijo Kanter, en un post en el que utilizó los hashtags #HypocriteNike y #EndUyghurForcedLabor.

"No abordáis la brutalidad policial en China, no habláis de la discriminación contra la comunidad LGBTQ, no decís ni una palabra sobre la opresión de las minorías en China, tenéis miedo de hablar".

Las críticas de Kanter se centraron especialmente en la injusticia que siente la comunidad uigur -el Departamento de Estado de EEUU estima que hasta 2 millones de uigures y otras minorías étnicas han sido detenidos en campos de internamiento en Xinjiang desde 2017-.

En una entrevista de tres horas con CNN, realizada en Europa, donde ahora se encuentra exiliado, un exdetective convertido en denunciante reveló detalles poco comunes sobre lo que describió como una campaña sistemática de tortura contra los uigures étnicos en el sistema de campos de detención de la región.

China ha negado reiteradamente las acusaciones de abusos contra los derechos humanos, alegando que los centros son necesarios para prevenir el extremismo religioso y el terrorismo.

"¿Quién fabrica tus zapatos en China? ¿Acaso lo sabes?" añadió Kanter, la industria del calzado está "manchada" por el trabajo forzado.

"Hay muchas fábricas de trabajo forzado en China. Por ejemplo, el trabajo forzoso de los uigures, es la esclavitud moderna, y está ocurriendo ahora mismo en China".

"Millones de uigures están actualmente detenidos, vendidos y destinados a trabajar en campos de trabajos forzados, prisiones y fábricas de todo el país. Están bajo vigilancia constante, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones de vida.

"No olvides que cada vez que te pones esos zapatos en los pies, o te pones esa camiseta en la espalda, hay muchas lágrimas y mucha opresión y mucha sangre detrás de todo ello".

Nos preocupan los informes sobre trabajos forzados

A principios de este año, Nike emitió un comunicado diciendo que no se abastecía de productos de la región de Xinjiang.

"Nike está comprometida con la fabricación ética y responsable y respeta las normas laborales internacionales", decía el comunicado.

Nos preocupan los informes sobre trabajos forzados en la región autónoma uigur de Xinjiang (XUAR) o relacionados con ella".

"Nike no se abastece de productos de la XUAR y hemos confirmado con nuestros proveedores contratados que no están utilizando textiles o hilados de la región".

Nike no estaba disponible de inmediato para hacer comentarios sobre el último video de Kanter cuando se le preguntó por CNN.

Kanter terminó el vídeo invitando al cofundador de Nike, Phil Knight, y a los embajadores de alto perfil LeBron James y Michael Jordan a un viaje a China para que puedan "verlo con sus propios ojos" donde se fabrican las zapatillas.

"A Nike le gusta decir 'Just Do It', pero ¿qué haces con el trabajo esclavo que fabrica tus zapatillas? Ese trabajo esclavo que te hace rico", añadió.

"Nike debe participar en esto. Detengan la hipocresía, detengan la esclavitud moderna ahora".

La semana pasada, Kanter criticó el trato que China da al Tíbet, lo que llevó al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, a decir en una rueda de prensa que el jugador de la NBA estaba "intentando llamar la atención" y que sus comentarios "no merecían ser refutados".

El sitio chino de retransmisión de vídeos Tencent retiró la emisión del partido inaugural de la temporada de los Celtics, contra los Knicks de Nueva York, y los aficionados se lanzaron a las redes sociales chinas para denunciar a Kanter y a los Celtics.

Esto ocurre dos años después de que Daryl Morey, entonces director general de los Houston Rockets, desatara la polémica entre la NBA y China con un tuit -posteriormente borrado- en apoyo de los manifestantes prodemocráticos de Hong Kong. Morey dimitió un año después.

Kanter, criado en Turquía, se ha manifestado anteriormente en defensa de diversas causas políticas, incluidas críticas al Presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

A raíz de ello, tuvo que hacer frente a amenazas de muerte y al juicio penal de su padre en su país.

