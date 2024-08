- Encuesta: Los votantes libres pierden masivamente <unk> CSU con el 43 por ciento

Un año después del escándalo en torno al panfleto antisemita de Hubert Aiwanger, su partido, los Electores Libres, ha experimentado una caída significativa en su apoyo, según una reciente encuesta del instituto de investigación de opinión Forsa. El partido ahora se encuentra en el 12 por ciento, cuatro puntos por debajo de los resultados de las elecciones estatales de 2022. Mientras tanto, la Unión Social Cristiana (CSU) ha ganado significativamente, con un 43 por ciento, muy por encima de su resultado de 2022 del 37 por ciento. El Süddeutsche Zeitung informó anteriormente sobre la encuesta, que se realizó entre el 22 de julio y el 2 de agosto de 2024, con 1.036 votantes elegibles en Baviera.

Los últimos resultados de la encuesta no deben gustar a los Verdes en Baviera, que han caído al 11 por ciento, una caída adicional desde su resultado de 2022 del 14,4 por ciento. Alternativa para Alemania (AfD) actualmente.pollas en un 13 por ciento, 1,6 puntos por debajo de las elecciones de 2022. El Partido Socialdemócrata (SPD) sigue estancado en su larga caída, con un 8 por ciento. El FDP, que no logró reingresar al parlamento estatal en 2022, no ha logrado dar la vuelta a la situación, con solo un 2 por ciento, un punto por debajo de su pobre resultado electoral. La Alianza por el Progreso y la Justicia Social (BSW) liderada por Sahra Wagenknecht.pollas en un 4 por ciento, no muy por debajo del umbral del 5 por ciento para ingresar al parlamento estatal.

Es importante tener en cuenta que todas las encuestas están sujetas a incertidumbres, especialmente dada las dificultades de ponderar los datos debido a la lealtad partidaria en disminución y las decisiones de voto cada vez más a corto plazo. El margen de error de Forsa es de más o menos 3 puntos porcentuales. Las encuestas reflejan la opinión pública en el momento de la encuesta y no son predicciones de los resultados electorales.

La caída en el apoyo de los Electores Libres, atribuida al 'asunto del panfleto', ha provocado un cambio significativo en el panorama político de Baviera. Los miembros del partido Verde en Baviera pueden encontrar decepcionantes los últimos resultados de la encuesta relacionados con el 'asunto del panfleto', ya que su partido ha experimentado una caída adicional.

