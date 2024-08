- Encuesta: la mano de carro estaría a la cabeza en las elecciones directas en Turingia

La homónima de BSW, Sahra Wagenknecht, tendría ventaja en una elección directa hipotética para el cargo de Ministra Presidenta en Turingia. Según una encuesta de Insa realizada para los periódicos de Turingia del grupo Funke, el 29 por ciento de los encuestados votaría por ella. El actual líder de izquierda, Bodo Ramelow, y el presidente de AfD, calificado como extremista de derecha por el Verfassungsschutz, Björn Höcke, recibirían cada uno el 18 por ciento. Once por ciento votaría por el presidente estatal de la CDU, Mario Voigt.

Para la encuesta, los sondeadores de Erfurt entrevistaron en línea a 1.000 adultos de Turingia del 5 al 12 de agosto. Wagenknecht no está en la boleta para las elecciones estatales de Turingia. El jefe de gobierno es elegido por el parlamento estatal.

Valores bajos para otros candidatos principales

Los otros candidatos principales solo logran valores de un dígito en la encuesta: Georg Maier (SPD) con el cuatro por ciento, Thomas Kemmerich (FDP) con el tres por ciento, y Bernhard Stengele y Madeleine Henfling (ambos Verdes) con un uno por ciento cada uno.

Sin Wagenknecht, Ramelow, whose Left party is only in fourth place in the polls with 16 percent, could hope for a theoretical direct election: 26 percent would vote for him. 20 percent would vote for Hoecke. Unlike the Left, the personal approval ratings of the AfD chairman are still significantly lower than those of his party, which is in the lead with 30 percent according to the pollsters.

