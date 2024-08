- Encuesta: Escepticismo sobre el liderazgo de la CDU después de conducir ebrio

Después de un incidente de conducción ebria de Jan Redmann, presidente estatal del CDU, en un patinete eléctrico, una reciente encuesta muestra más escepticismo que apoyo a su continuidad como candidato principal para las elecciones estatales. El instituto de sondeos Insa-Consulere, encargado por el "Nordkurier", sondeó a 1,000 brandeburgueses del 29 de julio al 5 de agosto.

El 22 por ciento respondió "más bien sí" a la pregunta de si Redmann debería continuar como candidato principal y posible ministro presidente de su partido, mientras que el 48 por ciento dijo "más bien no". El 19 por ciento de los encuestados era indiferente al tema, el ocho por ciento respondió "no sabe" y el dos por ciento no dio respuesta.

Entre los votantes del CDU, sin embargo, el 45 por ciento dijo que Redmann debería postularse, mientras que el 33 por ciento se opuso a su continuidad como candidato para el cargo de ministro presidente. Redmann fue detenido por la policía mientras conducía un patinete eléctrico a su apartamento en Potsdam durante la noche del 11 al 12 de julio. Tenía 1.28% de alcohol en sangre, lo que constituía un delito. La fiscalía inició una investigación contra Redmann, quien admitió su error y se disculpó.

En la encuesta, la AfD ocupó el segundo y tercer lugar después de la SPD. En la pregunta del domingo, la AfD obtuvo el 24 por ciento, convirtiéndose en la fuerza más fuerte frente a la SPD y el CDU. Los socialdemócratas, que actualmente ocupan el cargo de ministro presidente, recibieron el 20 por ciento de los votos, y el CDU recibió el 19 por ciento. Ambos partidos mejoraron en un punto porcentual en comparación con la encuesta de julio.

La alianza "Sahra Wagenknecht" (BSW), que se presenta por primera vez, volvió a obtener el 17 por ciento en la encuesta electoral. Un nuevo parlamento estatal será elegido en Brandeburgo el 22 de septiembre.

Las encuestas siempre están sujetas a incertidumbres, con una lealtad partidaria disminuida y decisiones electorales cada vez más a corto plazo que dificultan a los institutos de sondeo pesar los datos recopilados. El instituto da un margen de error estadístico del 3.1 por ciento. En general, las encuestas sólo reflejan el clima de opinión en el momento de la encuesta y no son predicciones del resultado electoral.

El valor de los Verdes ha disminuido, según la encuesta. Obtendrían el cinco por ciento de los votos, apenas alcanzando el actual umbral del cinco por ciento para ingresar al parlamento estatal. A mediados de julio, todavía era el siete por ciento para los Verdes, que actualmente gobiernan con la SPD y el CDU en Brandeburgo. Una continuación del gobierno de coalición actual de estos tres partidos parece poco probable a la luz de los resultados de la encuesta.

**La Izquierda obtendría el cinco por ciento si las elecciones estatales se celebraran el domingo. El BVB/Freie Wähler obtendría el cuatro por ciento, sin alcanzar el umbral del cinco por ciento para el parlamento estatal. Sin embargo, esta regla no se aplica al mandato directo según la ley electoral estatal, y podrían ingresar

