"Encontrar mi existencia transformada en material de cine, me trae angustia": Wole Soyinka habla de sus memorias siendo convertidas en película

Durante su encarcelamiento solitario, grabó pensamientos y versos en huesos de carne utilizando tinta casera y papel higiénico. Estas ideas acabaron transformándose en la autobiografía "El hombre murió", publicada en 1972, que sirve como base para una película del mismo nombre, que retrata la vida del destacado dramaturgo y novelista durante el apogeo de la guerra civil.

Actualmente, a la edad de 90 años, en su casa en Abeokuta, en el suroeste de Nigeria, Wole Soyinka se sentó con CNN's Larry Madowo para hablar sobre el impacto psicológico que tuvo ese período de prisión en él y la resiliencia que desarrolló como resultado, reflexionando sobre su vida extraordinaria y los sueños aún por cumplirse.

La siguiente entrevista ha sido editada y condensada para claridad.

Larry Madowo: ¿Cómo se sintió al ser encarcelado simplemente por abogar por lo que creía?

Wole Soyinka: Fue un período difícil para mí. Pasar un total de 22 meses aislado, privado de libros y papel, siendo inspeccionado constantemente mi celda, sin absolutamente nada que estimule mi mente.

Encontré que el grupo más resourceful que he conocido son los presos. Un preso debe sobrevivir; es una prueba de supervivencia, no de auto-mejora.

Durante el encarcelamiento solitario, la empresa más eficiente en cuanto a espacio es la exploración mental. Creé mi propia tinta utilizando tierra, y fabriqué una pluma con los huesos de mi comida, creando así un microcosmos mental autosuficiente. Fue un período peligroso para la mente también.

A menudo alucinaba, así que saltaba y trataba de destruir esas imágenes imaginativas perturbadoras. Eventualmente, superé esa fase, y luego comencé a recordar fórmulas olvidadas de geometría y trigonometría que había detestado en la escuela, usándolas para hacer cálculos en el suelo. Milagrosamente, redescubrí el principio de permutaciones y combinaciones. Aquellos conceptos que había detestado en la escuela se convirtieron en mi sustento.

LM: ¿Ha tenido la oportunidad de ver la adaptación cinematográfica de su memoir de prisión, "El hombre murió"?

WS: Todavía no. Debo aclarar que convertir cualquier aspecto de mi vida en una experiencia de visionado público me resulta abrumador. Colaboré con el equipo de producción para ayudar a localizar un lugar donde me escondí durante la guerra civil. Buscaban una casa que se pareciera a una que utilizamos durante ese período.

Pero no se trata solo de mí; también es sobre esa época en particular. Puede que la vea eventualmente, pero no de inmediato. Incluso esta entrevista, no la veré de inmediato. Me lleva algún tiempo acostumbrarme a verme a mí mismo.

LM: Es sorprendente que evites celebrar tus cumpleaños, pero recently has turned 90.

WS: Extrañamente, no me siento 90. Sí sigo un aspecto ritualístico modesto de celebrar mi cumpleaños, pero prefiero observarlo en privado. Typically, on my birthday, I would retreat into the forest. That's my customary birthday celebration routine.

LM: ¿Puede recordar cuándo comenzó su activismo político?

WS: Era un oyente ávido de las conversaciones de mis padres, especialmente las de los colegas de mi padre en la iglesia anglicana. Me sentaba detrás de un sillón, escuchando atentamente.

Mi madre luego me relataba estas conversaciones. El círculo de conocidos de mi padre que también eran activistas políticos, también alimentaron mi despertar político.

Cuando las mujeres se amotinaron en esta misma ciudad donde estamos ahora, Abeokuta, mi madre participó como teniente de la activista de derechos de las mujeres, Mrs. Ransome Kuti. Como niño, serví como mensajero entre los diversos campamentos de mujeres, transmitiendo sus mensajes durante el desorden.

LM: Parece que el activismo político de su madre jugó un papel significativo en dar forma a su trabajo en la vida.

WS: Absolutamente. Al estar directamente involucrado en esta lucha militante contra una situación injusta enfrentada por estas mujeres, viendo cómo confiscaban sus mercancías del mercado si no pagaban impuestos, y su trato brutal si no cumplían, instintivamente me puse del lado de las mujeres, lo que se hizo evidente en mi literatura.

LM: Hay un rumor sobre que infiltró secretamente una estación de radio para intercambiar una emisión política por un mensaje más crítico, ¿es cierto?

WS: Sí, es cierto. Sentí la necesidad de detener la difusión de resultados incorrectos. Fui juzgado y absuelto, así que ya no hay razón para ocultarlo.

Vi directamente la demolición de estaciones de votación, incluso la destrucción de resultados de votos. En ese momento, ya estaba muy involucrado en la política, pero cuando vi a este régimen represivo tratando de resurgir, y la gente debe recordar que fue el régimen más escéptico que declaró públicamente en la radio, "No nos importa si votan por nosotros", encendió mi espíritu militante previo. Por lo tanto, fue parte de una batalla continua en múltiples frentes. Sí, era culpable, pero no había otra opción en ese momento.

Pregunta: Después de ganar el Premio Nobel de Literatura en 1986, pasó mucho tiempo antes de que otro (africano) negro fuera galardonado con ese honor. ¿Qué fue esa experiencia como?

Respuesta: Sentirse aislado. Experimenté un gran alivio cuando se anunció el siguiente receptor africano ya que se colocó una gran carga sobre usted. Fue como si su audiencia de repente se expandiera debido a su herencia africana. Por un lado, un fuerte sentimiento de reconocimiento, que es positivamente indiscutible. Abrió ciertas puertas, pero no había muchas puertas que estuviera ansioso por entrar. Simplemente aprecié mi profesión por lo que era.

Por otro lado, especialmente en sociedades como la nuestra, te exponía significativamente más. Siempre recuerdo a la gente que uno de los dictadores más brutales que tuvimos, Sani Abacha, estaría satisfecho si hubiera ejecutado a un premio Nobel, si hubiera logrado incluir eso en su currículum. Desafortunadamente, tuvo que conformarse con ejecutar a un escritor y a sus ocho asociados. Me refiero a Ken Saro-Wiwa.

En consecuencia, me expuse a un peligro extremo ya que me negué a abandonar mis creencias y actividades, simplemente porque me habían designado como premio Nobel. ¿Por qué debería detener actividades que me consumían antes, simplemente porque me han reconocido como premio Nobel?

Sin embargo, fue maravilloso cuando comenzaron a surgir premio Nobel tras premio Nobel (de África). Ahora, he tenido la oportunidad de disfrutar siendo premio Nobel en lugar de sentirme como una exposición. A veces.

Pregunta: Les dijiste a los estudiantes de un programa de intercambio que lleva tu nombre que aún tienes aspiraciones de ir al espacio. ¿Qué te emociona del espacio?

Respuesta: Desarrollé un interés desde una edad temprana. Las estrellas y las constelaciones me cautivaron, y a menudo fantaseaba con un estado de vacío absoluto, lo que me llevó a imaginar aventurarme en el espacio. Recuerdo cuando Armstrong pisó la luna, yo estaba en prisión en ese momento, lo que resultó beneficioso durante ese ejercicio de infancia. Mis barrotes de prisión se disolvieron en un instante simplemente imaginándolos en la luna. Luego comenzó la exploración espacial.

Hasta que un día, a través del correo, una de las asociaciones para el desarrollo humano a la que pertenecía me proporcionó algunos boletos gratuitos para un simulador de vuelo en gravedad cero; para cuando tenía 70 años. Procedí a San José (California) y experimenté el espacio por mí mismo, una experiencia que sigue siendo uno de los momentos más emocionantes de mi vida.

Pregunta: Richard Branson ahora lleva a individuos al espacio.

Respuesta: Si Branson apareciera ahora y dijera: "He encontrado un lugar para ti en el espacio", honrosamente concluiría esta entrevista de inmediato. En este momento, aún estoy en forma razonablemente buena, y estoy seguro de que puedo soportar la tensión gravitatoria; estoy determinado. Estoy abierto a la oportunidad de ir al espacio, independientemente de cualquier consecuencia que haya. Luego podré satisfacer finalmente esa fascinación de la infancia.

