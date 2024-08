- En una transición, el podcaster Monchi, anteriormente conocido como Punksonger, está cambiando de rol.

Jan "Monchi" Gorkow (36), líder de la banda punk Feine Sahne Fischfilet, presenta su propio podcast. "Encontré el atractivo en ello: permite una exploración a fondo y también puedes hablar tonterías casualmente sin que ninguna frase sea malinterpretada", afirmó. Su podcast se titula "Every Day is a Burning Day". Busca conversar con personas que comparten esta filosofía, "aquellos que arden y crean, no solo hablan sin sentido".

En sus primeras etapas, teniendo en cuenta las próximas elecciones regionales en Sajonia, Turingia y Brandeburgo, presentará a personas "que se quedaron en el Este, viviendo sus altibajos", según anunció.

Para su debut, Monchi mantiene una charla con su cuñado, el bombero Markus, quien reside en Mecklemburgo-Pomerania Occidental con su familia. Inicialmente fue albañil en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, luego sirvió en el ejército alemán, incluyendo estancias en lugares como Afganistán.

Monchi encuentra una acompañamiento musical perfecto para sus conversaciones, a menudo tocando sus canciones punk favoritas durante el podcast. Sus invitados, como su cuñado Markus, aprecian el ritmo enérgico de la música mientras se sumergen en profundas discusiones.

