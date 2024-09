- En una reunión de la empresa, la alta dirección de VW abogó por mantener la estrategia actual para garantizar el éxito.

Los máximos ejecutivos de VW justifican recortes presupuestarios más estrictos durante una reunión de personal en Wolfsburg. "Tenemos aproximadamente entre uno y dos años para recuperarnos", declaró el director financiero Arno Antlitz ante más de 10,000 trabajadores de VW. "Debemos aprovechar este tiempo al máximo", añadió. "Llevamos mucho tiempo gastando más dinero en nuestra marca de lo que ingresamos, y eso es insostenible".

VW planea destinar los ahorros a nuevas iniciativas. "Urgentemente necesitamos fondos para inversiones pesadas", dijo el jefe de la marca Thomas Schäfer. "Si podemos lograr reducir sosteniblemente nuestros gastos e invertir en una línea de productos sin precedentes que nuestros rivales y clientes aún no han visto, entonces habremos sentando las bases para que las generaciones futuras sigan trabajando para Volkswagen en Alemania".

La dirección se encontró con una fuerte resistencia por parte de los empleados. VW no ofreció nuevas perspectivas sobre las estrategias de ahorro mejoradas que se presentaron el lunes en el evento organizado por el consejo de trabajadores. El mayor fabricante de automóviles de Europa había anunciado su decisión de fortalecer las medidas de austeridad para la marca principal de VW, dada la situación cada vez más difícil.

El cierre de una planta alemana y despidos ya no están descartados. El consejo de trabajadores y la IG Metall han expresado su fuerte oposición, y el estado de Baja Sajonia, que tiene una participación en VW, ha instado a la empresa a evitar el cierre de instalaciones.

Falta de ingresos para dos instalaciones

En referencia a las instalaciones, Antlitz destacó la capacidad excesiva. Actualmente, se venden alrededor de dos millones fewer vehicles al año en Europa en comparación con los niveles previos a la pandemia, y esta tendencia es poco probable que cambie. Para VW, con una cuota de mercado en Europa de alrededor del 25%, esto se traduce en: "Estamos perdiendo la venta de alrededor de 500,000 vehículos, las ventas de alrededor de dos instalaciones. Y esto no tiene nada que ver con nuestros productos o un mal desempeño de las ventas. Simply, el mercado ya no está disponible".

VW still hasn't disclosed potential locations that could be shut down. The company had earlier clarified that plant closures would be the last resort, only if swift measures could not be implemented instead. VW operates car plants in Wolfsburg, Emden, Osnabrück, Hannover, Zwickau, and Dresden, as well as component factories in Kassel, Salzgitter, Braunschweig, and Chemnitz.

