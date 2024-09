En una reciente decisión, un juez ha desestimado la demanda por asalto presentada contra el dueño de los Knicks de Nueva York James Dolan y el productor de cine Harvey Weinstein.

El martes, el juez Percy Anderson rechazó la demanda de Kellye Croft en Los Ángeles, presentada en enero. Anderson argumentó que Croft no había demostrado convincentemente una actividad sexual comercial en la que hubiera sido pagada, violando los reglamentos federales de la Ley de Protección de Víctimas de Trata.

El juez también se negó a considerar las acusaciones de Croft contra Dolan por agresión sexual y colaboración en agresión sexual, y contra Weinstein por agresión sexual y tentativa de violación, ya que se basaban en legislación estatal en lugar de federal.

El equipo legal de Croft, que incluye a Meredith Firetog y Kevin Mintzer de Wigdor LLP, expresó su desacuerdo con la decisión, afirmando que la interpretación del juez de la ley federal contra la trata de personas debilita las salvaguardias vitales para las víctimas de trata de personas.

La representante de Dolan, Mikyl Cordova, describió la demanda como un "intento malicioso" de difamar con afirmaciones infundadas, presuntamente por parte de un bufete de abogados deshonesto.

El abogado de Weinstein, Jennifer Bonjean, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, pero anteriormente había desestimado las acusaciones de Croft tras la presentación de la demanda en enero.

Según la demanda, en 2013, Croft, una terapeuta de masajes con licencia, trabajó en una gira de los Eagles con la banda JD & The Straight Shot de Dolan, que actuó como grupo de apoyo. La demanda afirmó que Dolan utilizó su influencia en la gira para coaccionar y presionar a Croft para que tuviera sexo con él repetidamente.

También se alegó que Dolan organizó una reunión entre Croft y Weinstein, amigo de Dolan, en un ascensor de hotel a principios de 2014, donde Weinstein luego agredió sexualmente a Croft en una habitación de hotel, según se afirma en la demanda.

La Agencia de Noticias Asociada no suele revelar los nombres de las personas que afirman haber sido objeto de agresión sexual, a menos que ellas mismas hagan públicas sus acusaciones o den su consentimiento para ser identificadas, como ha hecho Croft.

Después de expresar su desacuerdo con la decisión, el equipo legal de Croft enfatizó la importancia de preservar los derechos de las víctimas de trata de personas.

