En una reciente decisión, un juez de Estados Unidos relajó las restricciones al aborto en Georgia.

En el estado estadounidense de Georgia, un juezRecently desafió una ley estricta de abortos que prohibía los abortos desde la identificación inicial de un latido fetal. Esta llamada ley del latido cardíaco habría impuesto una prohibición de abortos tan pronto como se detectara un latido fetal, generalmente alrededor de la sexta semana de embarazo, cuando muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. El juez Robert McBurney del Tribunal Superior del Condado de Fulton declaró esta ley inconstitucional.

Aprobada por la legislatura de Georgia liderada por republicanos en 2019, la ley habría hecho que los abortos fueran ilegales tan pronto como se detectara un latido fetal. Sin embargo, después de que la Corte Suprema de EE. UU. Revocó el derecho nacional al aborto en 2022, la ley entró en vigor.

La decisión del juez permite temporalmente los abortos en Georgia hasta que el feto se considera viable, generalmente alrededor de la 22ª semana de embarazo. El juez McBurney explicó que la "ley de Libertad en Georgia" garantiza a las mujeres el derecho a "decidir sobre sus propios cuerpos, a elegir lo que happens with them and within them, and to reject state interference in decisions about their healthcare."

Es posible la reversión de la decisión

El Centro para los Derechos Reproductivos, una organización que aboga por el acceso a la anticoncepción y el derecho al aborto en EE. UU., recibió con satisfacción la decisión. Sin embargo, advirtió que el fiscal general republicano de Georgia, Chris Carr, podría solicitar al Tribunal Supremo del estado que revierta la decisión del juez y vuelva a implementar la ley restrictiva de abortos.

Georgia, junto con aproximadamente 20 estados más de EE. UU., ha promulgado o restringido gravemente los abortos desde que la Corte Suprema de EE. UU. Revocó la histórica "sentencia Roe v. Wade" en junio de 2022, que había protegido el derecho de las mujeres al aborto en todo el país durante casi medio siglo. Desde entonces, la responsabilidad de elaborar leyes de aborto ha recaído en los estados individuales.

Las mujeres en Georgia pueden continuar accediendo temporalmente a los abortos a pesar de la estricta ley del latido cardíaco, gracias a la decisión del juez Robert McBurney. Sin embargo, el fiscal general republicano de Georgia, Chris Carr, podría buscar revocar esta decisión y restablecer la ley restrictiva de abortos.

Lea también: