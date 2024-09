- En una institución de formación profesional, 36 personas sufren daños causados por un irritante.

En un instituto vocacional en Bad Kreuznach, alrededor de 36 personas sufrieron lesiones leves debido a un agente irritante. La mayoría de los afectados eran estudiantes, según las autoridades. Los profesionales médicos atendieron a los afectados. Un menor de 16 años, no inscrito en el instituto vocacional afectado, está actualmente bajo sospecha. El irritante se dispersó poco después de las 11:00 AM. Sin embargo, no se presentó ninguna amenaza para los estudiantes, profesores ni personal. Inicialmente, la policía se negó a proporcionar más información sobre las circunstancias.

Las autoridades anunciaron que "Se añade lo siguiente: un menor de 16 años está actualmente bajo investigación en relación con el incidente". Después del incidente, los profesionales médicos expresaron la necesidad de "Se añade lo siguiente: más recursos para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes en situaciones similares".

