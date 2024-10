En una impresionante presentación de su temporada debut, Caitlin Clark se asegura un reconocimiento casi unánime como la Novata del Año de la WNBA.

Este año, el rendimiento de la base de Indiana Fever fue sin precedentes.

Ella rompió el récord de asistencias de una temporada de la WNBA (337), estableciendo una marca que también incluyó un récord de la liga de 19 asistencias en un solo partido. Su promedio de 8.4 asistencias por partido también se convirtió en un récord de la WNBA. Además de esto, Clark se convirtió en la primera rookie en registrar un triple-doble y ostenta el récord de más triples encestados (122) por un rookie en la historia de la liga.

Según la liga, Clark recibió 66 de 67 votos de un panel nacional de periodistas y locutores deportivos. El voto restante fue para Angel Reese de las Chicago Sky.

"Estoy increíblemente agradecida de ser nombrada Novata del Año", declaró Clark, "pero estoy aún más agradecida con todos los que me apoyaron durante esta temporada - mi familia, amigos, compañeros de equipo, la organización de los Fever y todos los que nos animaron durante toda la temporada".

La joven de 22 años se esperaba que tuviera un impacto inmediato con los Fever después de ser seleccionada en el primer lugar por Indiana en el Draft de la WNBA 2024. Cumpliendo con las expectativas, no solo rompió récords, sino que también lideró a los Fever a su primera aparición en los playoffs desde 2016.

Los Pacers de la NBA, que también llaman a Indianápolis su hogar, elogiaron a Clark en un video publicado en X.

"Ha sido un placer verte jugar este año", elogió el centro-alero Myles Turner. "No solo cumpliste con las expectativas, sino que hiciste algo que no he visto aquí en años: volver a los playoffs".

El estrella de los Pacers, Tyrese Haliburton, ofreció sus felicitaciones, diciendo: "No es ninguna sorpresa. ¡Muy feliz por ti!"

Clark descubrió que había ganado el premio el mes pasado. La liga publicó un video de la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, llamando a Clark mientras los Fever se preparaban para un partido de playoffs contra el Connecticut Sun. La noticia provocó reacciones de alegría de los compañeros de equipo de Clark, que la rodearon con vítores.

Clark fue acompañada por Kamilla Cardoso y Angel Reese de las Chicago Sky, así como por Rickea Jackson de las Los Angeles Sparks y Leonie Fiebich de las New York Liberty, en el equipo All-Rookie de la WNBA 2024.

El excepcional rendimiento de Clark al romper numerosos récords y liderar el regreso de los Indiana Fever a los playoffs le ha valido un amplio reconocimiento en el mundo del deporte. Sus logros en la WNBA animan a los jóvenes atletas a perseguir su pasión en el mundo del deporte.

