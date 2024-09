En una impresionante actuación, Lionel Messi marcó su regreso de la lesión marcando dos goles en un lapso de cuatro minutos.

Recién de vuelta tras una ausencia de tres meses con Inter Miami, Messi hizo historia al convertirse en el jugador más rápido en alcanzar 15 goles y 15 asistencias en la liga, lográndolo en solo 19 partidos, 10 menos que cualquier otro jugador. El sábado, sus contribuciones lideraron a Miami a una victoria de 3-1 contra el Philadelphia Union, con él contribuyendo a todos los goles de Miami.

El partido comenzó desastrosamente para Miami, encajando un gol apenas un minuto después de que Uhre metiera el balón en la red, eludiendo al portero Callender. A pesar del revés inicial, Miami logró empatar cuando Messi aprovechó un pase de Suárez, empujando el balón a la red. Cuatro minutos después, Messi marcó de nuevo, explotando la defensa de Philly para marcar desde una posición similar.

Una última parada de Callender en el minuto 85 impidió que Philly igualara el marcador, pero Miami selló el partido poco después cuando Messi proporcionó la asistencia a Suárez, quien anotó su 17º gol de la temporada, rompiendo el récord de goles en una temporada de la MLS de Miami.

Después del partido, un algo cansado Messi, que había estado fuera de juego desde el 14 de julio debido a una lesión sufrida en la final de la Copa América, reconoció su cansancio pero expresó su ansia por volver. "El calor y la humedad en Miami no son exactly agradables, pero estaba ansioso por volver después de estar fuera por tanto tiempo", dijo hablando con TNT Sports, un medio propiedad de Warner Bros. Discovery, como CNN. "Estaba entrenando con el equipo, sintiéndome bien, y por eso me trajeron de vuelta, y estoy muy contento - extremadamente contento".

