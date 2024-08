- En una entrevista, Harris sostiene: Mis creencias fundamentales siguen sin cambiar

La aspirante a la presidencia Kamala Harris destaca su consistencia política en su primera entrevista en televisión después de su nominación. Le dijo a CNN's Dana Bash: "Creo que el aspecto clave y fundamental de mi punto de vista político y mis decisiones surge del hecho de que mis principios no han cambiado". Esto fue en respuesta a preguntas sobre si los votantes podían confiar en sus promesas, dadas sus posturas políticas cambiantes a lo largo de los años.

La entrevista fue emitida por la red poco después de su grabación en Savannah, Georgia. La conversación completa se emitirá el jueves por la noche (hora local, lo que equivale a las 3:00 AM del viernes CEST). Además de tratar la política climática y reforzar la seguridad en la frontera entre EE. UU. y México, Harris también abordó estas preocupaciones.

La campaña de Trump respondió rápidamente, afirmando que Harris había afirmado su lealtad a la "ideología de extrema izquierda". Trump había criticado con frecuencia a su oponente por no tener interacciones con los medios ni conferencias de prensa en su nuevo papel. De hecho, la nueva representante demócrata ha sido vista raramente fuera de eventos de campaña ensayados y coreografiados en las últimas semanas.

