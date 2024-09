En una demanda recientemente presentada, James Dolan de MSG y Harvey Weinstein son acusados de cometer conducta sexual inapropiada.

La demanda, presentada en Los Ángeles, alega que Kellye Croft, entonces una masajista de 23 años, se encontró con Dolan durante la gira de los Eagles en 2013. Según los documentos judiciales, en un momento dado, Dolan "se comportó de manera assertiva" y presionó a Croft para que participara en actividades sexuales no deseadas con él.

Durante la sesión de masaje, la demanda afirma que Dolan atrajo a Croft hacia él. Croft intentó poner fin al masaje, pero Dolan aumentó sus avances, considerando su resistencia como un desafío o un juego. Dolan luego reportadamente tomó las manos de Croft, arrastrándola a un sofá en la misma habitación y forzando sus manos entre sus piernas mientras se sentaba. Croft declaró firmemente su falta de disposición para participar en cualquier actividad sexual con Dolan, quien estaba casado y era significativamente mayor que ella en ese momento.

La demanda indica: "Ella se sintió horrorizada y aterrorizada en la situación, pero la intensa soledad que sentía de los compañeros de gira, unida al interés de Dolan en ella, sus promesas de apoyo y su reconocimiento de la gran influencia de Dolan sobre el estado de todos en la gira, incluida ella misma, la obligaron a someterse a los avances de Dolan".

Dolan es el propietario de los Knicks de la NBA de Nueva York y los Rangers de la NHL de Nueva York.

En un comunicado a CNN, el abogado de Dolan, E. Danya Perry, afirmó: "No hay base alguna para ninguna de las acusaciones contra el Sr. Dolan". Perry también expresó su sorpresa por el acuerdo de Croft con estas afirmaciones, declarando: "Esto no es un 'él dijo/ella dijo' y hay pruebas sólidas que respaldan nuestra postura. Esperamos con ansias la oportunidad de presentar nuestro caso en la corte".

También se menciona en la demanda al productor de cine caído en desgracia Harvey Weinstein. Croft acusa a Dolan de haber orquestado un encuentro en un hotel que llevó a su presunta agresión sexual por parte de Weinstein.

En respuesta a las acusaciones, el abogado de Weinstein, Jennifer Bonjean, declaró: "El Sr. Weinstein niega firmemente estas acusaciones sin fundamento y está ansioso por defender su caso en la corte".

Weinstein fue condenado por violar a dos mujeres en Nueva York en 2020 y a otra en Los Ángeles en 2022 y actualmente cumple su condena en Nueva York.

Croft solicita daños monetarios y punitivos en la demanda, que indica que durante años ha estado demasiado traumatizada para hablar públicamente sobre los incidentes.

"He sufrido un gran sufrimiento debido a las acciones de James Dolan y Harvey Weinstein contra mí hace años, y no fue fácil tomar la decisión de presentar una demanda para buscar justicia", dijo Croft en un comunicado a CNN. "Para realmente confrontar mi trauma, necesito buscar responsabilidad". Croft agregó: "Mi objetivo con esta demanda es forzar a Dolan a reconocer sus acciones y aceptar la responsabilidad por el daño que ha infligido".

El abogado de Croft, Douglas H. Wigdor, expresó: "Con la presentación de la demanda de hoy, es hora de hacer responsable a Dolan por su comportamiento despreciable".

